La începutul anului, o pană de curent masivă a lăsat fără energie electrică o parte semnificativă a capitalei unei țări europene importante. Cauza nu a fost nici o catastrofă naturală, nici o defecțiune tehnică și nici măcar un sabotaj al agenților ruși. A fost un atac terorist comis de gruparea radicală de extremă stânga Vulkangruppe (sau pur și simplu Vulkan).

Acesta nu este primul atac al radicalilor de stânga germani asupra infrastructurii energetice și probabil nu va fi nici ultimul, scrie European Pravda.

Provocare

Ca urmare, autoritățile germane se confruntă acum cu o provocare dificilă: cum să prevină astfel de atacuri în viitor sau cel puțin să minimizeze daunele pe care le provoacă.

În dimineața zilei de 3 ianuarie, aproximativ 50.000 de gospodării și peste 2.000 de întreprinderi din Berlin au rămas fără energie electrică. Zonele afectate, Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde, se numără printre cele mai prestigioase și mai verzi cartiere ale orașului.

Datorită amplorii pagubelor, alimentarea cu energie electrică nu a putut fi restabilită rapid.

Până duminică, 3 ianuarie, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru 10.000 de gospodării din Lichterfelde, dar majoritatea consumatorilor au trebuit să aștepte până pe 8 ianuarie pentru reconectare.

Vulkangruppe

Problema responsabilității a fost rezolvată rapid. Grupul extremist de stânga Vulkangruppe (Grupul Vulcan) a emis o declarație a doua zi, revendicând responsabilitatea pentru atac.

Grupul a descris atacul ca fiind un „bine social”. Potrivit acestora, incendierea unui pod suspendat a fost un protest împotriva „lăcomiei nesățioase pentru energie” și a influenței economice și politice crescânde a corporațiilor tehnologice, care, spun ei, dăunează nu numai mediului, ci și justiției sociale.

Vulkangruppe a furnizat, de asemenea, o descriere detaliată a modului în care a efectuat atacul.

Întâmplător, Vulkangruppe efectuase deja un sabotaj similar în martie 2024, în Brandenburg, unde o fabrică Tesla a suferit daune după ce grupul a dat foc la liniile electrice.

Grupul Vulkan (sau Vulkangruppe, tradus în engleză ca Volcano Group) este un grup extremist de stânga și anarhist cu sediul în Germania, cunoscut pentru sabotaje.

Grupul este activ cel puțin din 2011 și operează în principal în regiunea Berlinului. Acțiunile sale se concentrează pe sabotarea infrastructurii, cu un accent special pe sistemele energetice, feroviare și informatice. Grupul este asociat cu ideologii de extremă stânga și antifasciste și a folosit ocazional nume de vulcani islandezi ca pseudonime după ce și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri.

Organizații anarhiste

Vulkangruppe nu este singura organizație radicală de stânga care recurge la terorism.

La începutul lunii septembrie 2025, grupul de stânga Einige Anarchist:innen și-a asumat responsabilitatea pentru incendierea suporturilor de linii electrice din sud-estul Berlinului.

Autorii au declarat că ținta lor era parcul tehnologic Adlershof și că acțiunea a fost desfășurată sub sloganul: „Sabotați progresul tehnologic – întrerupeți alimentarea cu energie electrică a industriei de apărare”.

Acest lucru arată că astfel de acțiuni ar putea reprezenta o amenințare și pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Deși în prezent nu există dovezi ale unei „legături rusești” în aceste atacuri, Kremlinul probabil că ia deja în considerare modul în care astfel de tactici ar putea fi utilizate ca instrument de influență.

Lipsa unui sistem de gestionare a situațiilor de urgență

Analizând recentele atacuri asupra infrastructurii energetice, experții germani în infrastructura critică subliniază că problema rezidă în lipsa unui sistem de gestionare a situațiilor de urgență.

Grupul de lucru independent pentru infrastructura critică AG Kritis a avertizat în repetate rânduri că rețelele electrice trebuie proiectate astfel încât un singur punct de defectare să nu poată provoca întreruperi pe scară largă. Aceasta înseamnă că instalațiile ar trebui să fie mai bine protejate fizic, iar operatorii trebuie să mențină și o capacitate de rezervă pentru situații de urgență.

Consolidarea securității infrastructurii, reacția rapidă a forțelor de ordine și, cel mai important, elaborarea de strategii eficiente pentru a preveni incidente similare în viitor trebuie să devină priorități pentru guvern și agențiile responsabile.

În caz contrar, alți extremiști, de data aceasta de extremă dreapta, ar putea interveni pentru a prezenta societății propriile „soluții”.

