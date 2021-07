Nava cargo Ever Given, care a blocat în martie Canalul Suez și a provocat un haos în transportul internațional de mărfuri, a ajuns în portul Rotterdam. Aici urmează să descarce containerele pe care le are la bord, după care va pleca la drum cu o nouă încărcătură.

Nava cargo Ever Given, care a blocat în martie Canalul Suez și a provocat un haos în transportul internațional de mărfuri, a ajuns în portul Rotterdam. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Vasul de 400 de metri și 200.000 de tone a fost sechestrat timp de 3 luni în Egipt. Autoritățile de acolo cereau despăgubiri uriașe pentru blocarea canalului. Nava a fost lăsată să plece la începutul acestei luni, după ce proprietarul său și autoritățile de la Cairo au ajuns la un acord.

Ever Given, una dintre cele mai mari nave cargo din lume, a avut nevoie de mai mult de 20 de zile pentru a ajunge la Rotterdam.

Canalul Suez a fost blocat aproape o săptămână, după ce vasul Ever Given a rămas înțepenit de-a curmezișul său. Oficialii egipteni susțin că de vină a fost căpitanul uriașei nave, care ar fi dat prea multe comenzi într-un timp foarte scurt, motiv pentru care a pierdut controlul. De cealaltă parte, proprietarul a învinuit administrația căii navigabile că a permis intrarea în canal în timpul unei furtuni de nisip. Investigațiile inițiale asupra accidentului vorbeau de o rafală bruscă de vânt, care ar fi dus la eșuarea vasului.

Editor : M.B.