Hoțul care seamănă perfect cu Ross Geller din Friends a fost identificat de poliția britanică

Poliția britanică l-a identificat pe bărbatul care a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui restaurant în timp ce fura o bax de bere și a dovedit încă o dată că are simțul umorului.

Hoțul care seamănă perfect cu actorul american David Schwimmer a fost identificat de poliția britanică (Foto: capturi Twitter)

Cei care se ocupă de pagina de Twitter a poliției din Blackpool au folosit o formulare celebră, specifică personajului Ross Geller din Friends, jucat de actorul american David Schwimmer, pentru a le mulțumi tuturor celor care au dat share mesajului inițial și au ajutat, astfel, la prinderea bărbatului, scrie SkyNews.

„Could we BE any more overwhelmed with the response to our CCTV appeal after a theft at a restaurant in Blackpool? Most importantly, we're now satisfied we've identified the man in the still & our enquiries are very much continuing. Huge thanks for sharing it with your Friends”, este mesajul postat pe pagina oficială de Twitter a poliției, traducerea lui în română fiind: „Am PUTEA oare să fim mai copleșiți de atât cu răspunsul pe care l-am primit după ce am apelat la ajutorul vostru și am postat imaginile de pe camerele de supraveghere, după un furt dintr-un restaurant din Blackpool? Cel mai important, suntem mulțumiți că l-am identificat pe bărbatul din imagine și ancheta noastră va continua. Mulțumim mult că ați dat mai departe mesajul Prietenilor”.

David Schwimmer, actorul care l-a interpretat pe Ross Geller în serialul Friends, nu a rămas nici el indiferent la imaginea publicată de poliția din Blackpool, care s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Actorul a postat pe contul său de Twitter în care s-a filmat cărând un bax de bere într-un supermarket, la fel ca bărbatul căutat de poliția britanică. Imaginea respectivă a devenit virală datorită asemănării izbitoare dintre bărbatul căutat pentru furt și actorul David Schwimmer.

„Domnilor polițiști, jur că nu am fost eu. După cum puteți vedea, eu eram în New York. Polițiștilor din Blackpool care muncesc din greu le doresc mult noroc cu investigația”, a scris David Schwimmer.

