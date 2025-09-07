Ministrul israelian de Externe cere capitularea Hamas, în timp ce armata țării sale continuă să bombardeze Gaza

Israelul a cerut din nou organizației islamiste Hamas să se predea, duminică, în timp ce armata a lansat atacuri asupra celui mai mare centru urban din Gaza, unde sute de mii de palestinieni caută adăpost. Ministrul de Externe, Gideon Saar, le-a declarat reporterilor, la Ierusalim, că războiul s-ar putea încheia imediat dacă Hamas ar elibera ostaticii rămași în Gaza și ar depune armele, anunță Reuters.

„Vom fi mai mult decât fericiți să atingem acest obiectiv prin mijloace politice”, a spus Gideon Saar.

Drept răspuns, înaltul oficial al Hamas, Basem Naim, a declarat pentru Reuters că nu va depune armele, dar va elibera toți ostaticii, dacă Israelul va fi de acord să pună capăt războiului și să-și retragă forțele din Gaza, o poziție care a fost de mult timp poziția grupului militant palestinian.

Luna trecută, Israelul a lansat un atac asupra orașului Gaza, principalul centru urban, iar forțele sale se află acum la doar câțiva kilometri de centrul orașului. Peste noapte, atacurile au ucis 14 persoane în tot orașul, au declarat oficialii locali din domeniul sănătății, inclusiv un atac asupra unei școli din sudul orașului Gaza, care adăpostea palestinieni strămutați.

Drept răspuns la întrebările Reuters despre atacul asupra școlii, armata a declarat că a lovit un militant Hamas și că civilii au fost avertizați înainte de efectuarea atacului.

Forțele israeliene vor „continua să acționeze împotriva organizațiilor teroriste din Fâșia Gaza pentru a elimina orice amenințare la adresa civililor israelieni”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei.

Noi clădiri lovite

„Ce mai așteptați? Le spunem celor de la Hamas că vrem un armistițiu, să punem capăt acestui război înainte ca orașul Gaza să fie transformat în ruine, la fel ca Rafah”, a declarat Emad, un locuitor al orașului Gaza, referindu-se la un oraș din sudul Gazei pe care Israelul l-a distrus la începutul războiului.

„Vrem să se termine acest război. Cât va mai dura? Câte vieți vor mai fi pierdute? Ajunge”, a spus el la telefon, cerând ca numele său de familie să nu fie publicat.

Armata a bombardat orașul Gaza în weekend, distrugând două clădiri înalte, care adăposteau palestinieni strămutați. Armata a declarat că acele clădiri erau folosite de Hamas, iar civilii ar fi fost avertizați în prealabil.

Luptători Hamas în Fâșia Gaza. Foto: Profimedia

Israelul nu a furnizat nicio dovadă care să demonstreze că Hamas folosea clădirile, acuzație negată de gruparea militantă.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei, luna trecută, să cucerească orașul Gaza, unde sute de mii de palestinieni se confruntă cu foametea.

Zeci de mii de palestinieni au fost uciși în urma atacului militar israelian, lansat după ce militanții conduși de Hamas au efectuat atacul-surpriză, de pe 7 octombrie 2023, în care au fost uciși 1.200 de oameni, iar alți 251 au fost răpiți și duși în Gaza.

În fâșie se află încă 48 de ostatici. Oficialii israelieni cred că aproximativ 20 dintre ei sunt încă în viață. Majoritatea ostaticilor au fost eliberați în urma negocierilor indirecte dintre Israel și Hamas.

Schimbare de curs

Israelul a insistat mult timp că, pentru ca războiul să se încheie, Hamas trebuie să elibereze ostaticii, să se dezarmeze și să nu mai joace niciun rol în guvernarea Gazei. Grupul militant a declarat că va elibera toți ostaticii dacă Israelul va accepta să pună capăt războiului și să-și retragă forțele, dar a refuzat să discute despre dezarmare.

Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, vorbind reporterilor la Ierusalim, alături de omologul său israelian, a cerut Israelului să „schimbe cursul” și să oprească ofensiva militară. „Suntem extrem de îngrijorați de situația umanitară”, a spus el, cerând, totodată, eliberarea ostaticilor.

Rasmussen a spus că nu s-a înregistrat niciun progres în discuțiile cu Saar, pentru ca Israelul să permită locuitorilor din Gaza răniți să primească îngrijiri medicale în Cisiordania și Ierusalimul de Est, ocupate de Israel.

Mulți palestinieni au fugit din orașul Gaza în ultimele săptămâni, dar alții au refuzat să plece, fiind deja strămutați de mai multe ori de la începutul războiului.

Foto: Profimedia Images

Sâmbătă, armata a avertizat civilii să plece spre sud, unde sute de mii de palestinieni se adăpostesc deja în tabere de corturi înghesuite de-a lungul coastei.

Președintele american Donald Trump, care promisese în timpul campaniei prezidențiale că va pune capăt rapid războiului, a declarat, vineri, că Washingtonul se află în negocieri „foarte intense” cu Hamas. Oficialul Hamas, Naim, a spus că speră ca Trump să fie serios în ceea ce privește încheierea unui acord, fără a recunoaște direct existența vreunei negocieri.

Hamas s-a oferit să elibereze unii ostatici în schimbul unui armistițiu temporar, similar cu termenii discutați în iulie, înainte ca negocierile mediate de SUA și statele arabe să eșueze.

Războiul a devenit din ce în ce mai nepopular în rândul unor segmente ale societății israeliene. Sâmbătă seara, zeci de mii de protestatari s-au alăturat familiilor ostaticilor la mitinguri, cerând încetarea războiului și eliberarea captivilor.

„Vrem să cerem schimbare și pace. Să-i aducem acasă, pentru că guvernul nu o va face”, a declarat Nimrod Cohen Bar-Eli, 29 de ani, la un miting organizat sâmbătă seara la Tel Aviv.

Editor : C.A.