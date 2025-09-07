Live TV

Mai multe rachete au fost lansate asupra Israelului, din Fâșia Gaza

Miliţia palestiniană Jihadul Islamic a lansat din Fâşia Gaza mai multe rachete asupra Israelului, transmit duminică dpa şi AFP, preluate de Agerpres.

Atacul, la mai mult de doi ani de la începutul războiului din Gaza, este o „reacţie la crimele inamicului sionist împotriva poporului nostru”, afirmă un comunicat al aripii militare a grupării teroriste.

Nu este prima dată când Jihadul Islamic, aliat al Hamas, lansează rachete spre Israel. În ultimii doi ani, din Gaza au fost trase spre teritoriul israelian sute de rachete, însă astfel de incidente au fost mai rare în ultima vreme.

Armata israeliană a raportat că duminică au fost rase două proiectile, din zona centrală a Fâşiei Gaza; unul a fost interceptat de apărarea antiaeriană, iar celălalt a căzut pe un teren deschis.

Alarmele antiaeriene au fost auzite în localităţi de frontieră din Israel şi din oraşul Netivot, cu circa 50.000 de locuitori.

VIDEO Încă un bloc-turn a fost distrus de armata israeliană în Gaza. Vineri, o altă clădire a fost demolată

