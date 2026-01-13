Prim-ministrul canadian vizitează China după aproape un deceniu de relații tensionate. Ce vor discuta Mark Carney și Xi Jinping

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a plecat marți spre China, unde va discuta despre comerț și securitate internațională, într-un moment în care Canada se confruntă cu relații incerte cu SUA din cauza unui război comercial și a amenințărilor de anexare din partea președintelui Donald Trump. Este prima vizită la Beijing a unui prim-ministru canadian din 2017 și ar putea marca o schimbare crucială în relațiile dintre cele două țări, în contextul în care Canada caută noi parteneriate comerciale și de securitate, anunță Reuters.

Carney a acceptat să viziteze China în octombrie anul trecut, când s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud. A fost o întâlnire care nu a adus progrese semnificative, dar a sugerat posibilitatea aprofundării relațiilor după o perioadă de tensiuni sub mandatul fostului prim-ministru Justin Trudeau, care s-au agravat după ce Canada a arestat directorul financiar al companiei chineze Huawei în 2018.

De data aceasta, experții se așteaptă ca unele acorduri - sau cel puțin promisiuni de acorduri viitoare - să fie încheiate. Înalți oficiali canadieni au declarat că Carney va semna o serie de memorandumuri care sunt încă în discuție.

Greg MacEachern, fost consilier ministerial liberal, a declarat că se așteaptă ca această călătorie să aibă rezultate dincolo de simplul simbolism.

„Când prim-ministrul este invitat în China, nu este doar pentru aparențe”, a spus el, adăugând că această călătorie va fi monitorizată la Washington „Există riscul politic ca acest lucru să-l supere pe președintele Trump, dar prim-ministrul Carney dorește în mod clar să transmită mesajul că țara sa este deschisă pentru afaceri. Iar guvernul canadian a calculat că merită.”

Petrolul brut și canola, în centrul discuțiilor

Acordurile ar putea include mai multe exporturi de petrol brut canadian către China, potrivit unei surse informate cu privire la discuții și citată de Reuters.

Canada exportă aproximativ 90% din petrolul său către Statele Unite, dar o creștere planificată a importurilor de petrol din Venezuela ar putea reduce cererea americană de țiței canadian. Înalți oficiali canadieni au declarat că se așteaptă la progrese, dar nu la eliminarea definitivă a tarifelor chinezești asupra exporturilor canadiene de canola în timpul vizitei.

China așteaptă cu interes aprofundarea încrederii reciproce cu Canada în timpul vizitei din 14-17 ianuarie, a declarat ministerul chinez de Externe.

„Atât Canada, cât și China doresc să-și manifeste bunele intenții, așa că fiecare trebuie să facă concesii”, a declarat Lynette Ong, profesor de politică chineză la Universitatea din Toronto.

China a anunțat în august aplicarea unor taxe antidumping preliminare asupra importurilor canadiene de canola, escaladând un conflict comercial care durează de un an și care a început cu impunerea, de către Ottawa, a unor tarife vamale asupra importurilor de vehicule electrice chinezești cu un an înainte. Tarifele au eliminat, practic, toate exporturile de canola către China, care era anterior cea mai mare piață de export pentru canola canadiană.

Ong a spus că tariful pentru vehiculele electrice a fost introdus în timpul administrației fostului președinte american Joe Biden, iar recenta ruptură în relația Canadei cu SUA a făcut ca menținerea acestuia să nu mai fie necesară, deoarece alinierea cu Washingtonul n-a mai fost prioritară pentru Ottawa. China este al doilea partener comercial al Canadei după SUA.

Doug Ford, premierul provinciei Ontario, cea mai populată provincie din Canada și centru al industriei auto, l-a îndemnat pe Carney să nu „cedeze”, afirmând că tarifele pentru vehiculele electrice ar trebui eliminate numai în cazul în care China deschide o fabrică în Ontario.

Colin Hornby, șeful grupului agricol Keystone Agricultural Producers din Manitoba, a declarat că nu se așteaptă la un acord privind eliminarea tarifelor pentru canola în timpul călătoriei, dar este optimist că ceva s-ar putea întâmpla în următoarele săptămâni sau luni.

Preocupări legate de securitate națională și drepturile omului

Vina Nadjibulla, vicepreședinte al Fundației Asia Pacific din Canada, a avertizat însă că o cooperare mai strânsă cu China în sectoare precum inteligența artificială și mineralele critice ar putea pune în pericol securitatea Canadei.

„Există limite clare care nu trebuie depășite”, a spus ea.

Canada și-a exprimat anterior îngrijorarea cu privire la încălcările drepturilor omului în China, inclusiv încarcerarea magnatului media pro-democrație Jimmy Lai, execuția secretă a patru canadieni în China anul trecut și interferența în alegerile canadiene.

Cheuk Kwan, copreședinte al Asociației pentru Democrație în China din Toronto, a declarat că speră ca Ottawa „să nu cadă în capcana de a calma China doar pentru a obține acorduri comerciale bilaterale”.

Doi membri ai Parlamentului canadian au declarat luni că vor încheia o călătorie în Taiwan, guvernat democratic, pe care China îl revendică ca teritoriu propriu, la începutul acestei săptămâni, înainte de vizita lui Carney în China, pentru a evita confuzia cu politica externă a Canadei.

Planurile Chinei de a-l primi pe Carney la Marele Palat al Poporului din Beijing, probabil cea mai grandioasă clădire guvernamentală a țării, ar putea face parte dintr-o „ofensivă de șarm”, a declarat Joseph Torigian, expert în politica chineză la American University. Torigian a sugerat că China ar putea încerca să-și îmbunătățească reputația globală după confiscarea de către SUA a președintelui venezuelean Nicolas Maduro la începutul acestei luni.

„Chinezii ar putea invoca în cadrul întâlnirilor bilaterale cu Canada faptul că SUA nu este un partener de încredere și că reprezintă un pericol”, a afirmat Torigian. „În schimb, China este dispusă să ajute Canada să-și extindă relațiile comerciale în afara emisferei sale, dacă, însă, canadienii sunt dispuși să coopereze.”

