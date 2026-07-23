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Analiză Rusia, la cheremul Chinei. Jocul dur al Beijingului legat de gazoductul Puterea Siberiei 2 pune piedică ambițiilor lui Vladimir Putin

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vladimir putin xi jinping
Negocierile pentru gazoductul Puterea Siberiei 2 evidențiază dependența Rusiei de China și dificultatea Moscovei de a obține concesii de la Beijing. Foto: Profimedia
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Vladimir Putin pur și simplu nu poate sta departe. După ce a vizitat Beijingul în luna mai, imediat după Donald Trump, s-a anunțat că liderul rus - care a fost în China de peste 20 de ori în timpul mandatului său de președinte - va conduce delegația țării sale la cel de-al 33-lea summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din noiembrie. Acest semn aparent de prietenie este însă o expresie a dependenței crescânde a Rusiei de China - și a frustrării din ce în ce mai mari a lui Putin față de refuzul acesteia de a aproba un nou proiect de gazoduct, scrie istoricul Mark Galeotti, într-o analiză din publicația The Spectator.

Deși unii politicieni și comentatori occidentali continuă să prezinte Moscova și Beijingul ca mergând în pas sincron, rușii înșiși au puține iluzii cu privire la cât de departe îi duce cu adevărat retorica pompoasă a unei „prietenii fără limite”.

În luna mai, presa rusă a strigat cu tărie că „Xi Jinping nu i-a dat lui Trump nicio carte”. Câteva zile mai târziu, Putin a primit un tablou cu el și Xi, în care liderul chinez este cam de două ori mai mare decât președintele rus. În timp ce Xi pășește cu încredere înainte, Putin îl urmează loial. Comentatorii ruși nu aveau nicio îndoială cu privire la cine era prezentat drept „fratele mai mare”.

În esență, aceasta este o relație pragmatică și tranzacțională. Acolo unde cele două țări au interese comune, ele sunt bucuroase să coopereze, fie dezvoltând rute de transport maritim de-a lungul coastei arctice a Rusiei, fie furnizând informații Iranului. Cu toate acestea, așa cum a dezvăluit odată un expert din Moscova, „Rusia nu primește nimic gratuit. Trebuie să cumpere într-un fel sau altul – iar chinezii negociază cu greu”, a subliniat Mark Galeotti.

Poate cel mai concret exemplu este saga îndelungată a conductei de gaze Puterea Siberiei 2 - Power of Siberia 2. Uniunea Europeană este încă cea mai mare piață de export a Rusiei pentru gaze naturale, dar China este la mică distanță; Rusia furnizează peste 30% din gazul său din conducte și peste 20% din exporturile sale de gaze naturale lichefiate (GNL). 

Gazul generat prin conductă, suficient pentru a alimenta întreg statul New York, vine prin conducta Power of Siberia, lungă de 4.000 km, deschisă în 2019. Din 2014 însă, cele două țări discută despre o conductă Power of Siberia 2, cu o capacitate și mai mare, care să conecteze câmpurile de gaze arctice la China, de-a lungul unui traseu de 2.600 km prin Mongolia.

Corporația rusă Gazprom a început un studiu de fezabilitate în 2020, iar în 2025 a anunțat că este aproape de finalizarea unui acord de furnizare. Având în vedere că Europa s-a angajat să elimine treptat dependența de energia rusească, acest lucru a devenit cu atât mai important pentru Moscova. Pe deplin conștienți de acest lucru, chinezii au purtat negocieri lente, cerând nu prețuri de pe piața internațională, ci tarifele puternic subvenționate plătite de consumatorii interni ruși, sau practic o reducere de 75-80%.

Putin s-a pregătit pentru o situație jenantă când, înainte de a se îndrepta spre Beijing, a vorbit despre probabilitatea încheierii unui acord. Fie că a interpretat greșit semnele prevestitoare, fie că a crezut din neprudență că îl poate împinge pe Xi la acțiune, a luat cu el o delegație numeroasă de directori din domeniul energetic, doar pentru a fi blocat. Beijingul nu a exclus discuții suplimentare, dar deocamdată le-a cerut ferm rușilor să nu mai insiste până când nu vor fi dispuși să se apropie de termenii acordului.

Asta surprinde întreaga relație: cordialitate superficială în locul înțelegerilor stricte.

Desigur, acest lucru este puternic afectat de asimetria relativă a economiilor lor. China are surse alternative de petrol și gaze, dar Rusia este mult mai puțin capabilă să compare prețurile pentru ceea ce are nevoie de la China, de la microcipuri pentru dronele și rachetele sale până la smartphone-uri care să înlocuiască mărcile occidentale sancționate (modelele chinezești reprezentând acum 85% din vânzările totale).

Acest lucru nu este considerat un avantaj absolut în Rusia. Dimpotrivă, a deschis o divizare generațională în cadrul elitei. Putin și ceilalți septuagenari, pentru care războiul din Ucraina le va determina supraviețuirea politică și moștenirea istorică, par în general dispuși să suporte presiunea și incursiunile Beijingului, ca preț pentru continuarea comerțului și sprijinului chinez.

O generație mai tânără de lideri se teme că este mai ușor să cadă pe orbita Beijingului decât să scape de ea. Deși își exprimă discret îngrijorările, de la modul în care industria auto internă este subminată de importuri, până la noua concurență cu care se confruntă industria nucleară a Rusiei pe piețele sale tradiționale, din Asia Centrală până în Africa, Putin nu pare dispus să asculte. 

Există însă o diferență între a nu te opune și a fi o persoană ușor de manipulat. Mark Rutte, secretarul general al NATO, predispus la exagerări, a afirmat în mod memorabil, anul trecut, că, în cazul în care Xi decide să invadeze Taiwanul, „va da mai întâi un telefon la Moscova pentru a-i cere lui Putin să ne țină ocupați în această parte a Europei”, iar rușii vor ataca Europa la cererea sa.

Comentatorii și experții în securitate ruși au râs în hohote. Aceștia au remarcat că armata Moscovei are un plan de rezervă permanent pentru a respinge o invazie chineză în Extremul Orient rus. Moscova devine foarte agitată de fiecare dată când este tipărită în China o nouă hartă care prezintă numele originale, chinezești, ale orașelor cedate Rusiei în așa-numitele „Tratate Inegale” din secolele al XIX-lea și  începutul secolului al XX-lea. Îngrijorarea este că, deși Xi Jinping s-ar putea să nu dorească să reviziteze granițele - are 73 de ani - un succesor mai tânăr s-ar putea dovedi mai agresiv.

Deși cele două țări desfășoară exerciții comune, cel mai recent fiind operațiunea navală Joint Sea-2026, acestea sunt adesea mai degrabă de fațadă decât orice altceva. Scopul lor este de a atrage atenția SUA și aliaților săi precauți, mai degrabă decât de a marca cu adevărat tipul de integrare observat în cadrul NATO. Niciuna dintre părți nu permite ofițerilor celorlalte să observe procesele lor de comandă la nivel strategic, de exemplu, și, deși Moscova este nevoită să permită chinezilor să cumpere sisteme din ce în ce mai sofisticate, cum ar fi rachetele lor sol-aer S-500 și cele mai moderne motoare cu reacție, încearcă, de asemenea, să-și păstreze pentru sine cele mai avansate tehnologii.

Prin urmare, chiar dacă agențiile lor de informații cooperează în țintirea Occidentului, Serviciul Federal de Securitate a recunoscut că spionajul chinez în Rusia este acum la un nivel mai ridicat decât înainte de 2022. Mai puțin o prietenie fără limite și mai mult o prietenie fără beneficii, conchide Mark Galeotti.

Editor : Ș.R.

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