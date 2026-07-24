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Când va merge Xi Jinping în vizită în SUA. Donald Trump a dezvăluit care va fi unul dintre subiectele principale ale summitului

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Xi Jinping şi Donald Trump
Xi Jinping şi Donald Trump Foto: Profimedia
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Președintele american Donald Trump a declarat joi că omologul chinez Xi Jinping va efectua o vizită în Statele Unite pe 24 septembrie, iar inteligența artificială se preconizează că va fi unul dintre subiectele principale ale discuțiilor dintre cei doi, relatează Fox News.

Trump a făcut acest anunț joi după-amiază, în cadrul unui discurs ținut la Agenția pentru Protecția Mediului (EPA), în timp ce discuta despre eforturile administrației sale de a construi mai multe centre de date dedicate inteligenței artificiale.

„Președintele Xi va veni în vizită pe 24 septembrie”, a declarat liderul de la Casa Albă. „Am discutat despre asta (n.red - inteligența artificială) când am fost la Beijing și vom discuta din nou despre acest subiect”.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a calificat inteligența artificială drept „probabil cea mai importantă descoperire pe care a văzut-o vreodată cineva” și a afirmat că Washingtonul trebuie să rămână cu un pas înaintea Chinei în cursa pentru dominarea acestei tehnologii.

„Cine va câștiga acea cursă va câștiga, punct” a spus Trump.

Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată cu ocazia vizitei lui Trump la Beijing, la începutul acestui an, când președintele american l-a invitat pe Xi să viziteze Casa Albă.

Secretarul de stat Marco Rubio și ministrul chinez al Afacerilor Externe, Wang Yi, au purtat miercuri o discuție în vederea pregătirii terenului pentru ceea ce Rubio a numit o „vizită foarte pozitivă”, potrivit Reuters.

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Editor : A.M.G.

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