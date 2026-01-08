Live TV

Canada va deschide un consulat în Groenlanda. Premierul Carney afirmă că viitorul insulei va fi decis „exclusiv de către popor”

Mark Carney
Prim-ministrul canadian Mark Carney Sursa foto: Profimedia Images

Doi oficiali canadieni vor merge în Groenlanda, în contextul amenințărilor formulate de Donald Trump și membri ai administrației sale privind anexarea teritoriului autonom danez, din motive pe care președintele SUA le-a descris ca fiind legate de „securitatea națională”. Miercuri, premierul Mark Carney a anunțat că guvernatorul-general al Canadei, Mary Simon, și ministrul Afacerilor Externe, Anita Anand, vor vizita insula în luna februarie, scrie Toronto Sun.

Prim-ministrul Mark Carney afirmă că viitorul insulei arctice deținute de Danemarca va fi decis „exclusiv de către popor”.

Într-o postare pe platforma X, Anita Anand a transmis că va merge la Nuuk, capitala Groenlandei și cel mai populat oraș al insulei, în următoarele săptămâni, pentru a inaugura oficial consulatul Canadei. Ea a precizat că vizita reprezintă „un pas concret în consolidarea angajamentului Canadei în sprijinul suveranității și integrității teritoriale a Danemarcei, inclusiv a Groenlandei”.

Acesta este singurul lucru pe care Canada îl poate oferi în contextul eforturilor crescânde ale președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, afirmă un fost director de politici ministeriale, în contextul în care Canada și-a anunțat intenția de a deschide luna viitoare un consulat pe insula arctică deținută de Danemarca.

„Avem provocări serioase în apărarea intereselor și suveranității noastre în Arctica, este greu de văzut cum un consulat în Groenlanda ne va întări poziția, sau pe cea a groenlandezilor și danezi”, a spus Joe Varner, membru senior al Institutului Macdonald-Laurier, explicând că această mișcare nu va face nimic pentru a descuraja ceea ce el numește o strategie agresivă de negociere.

„Guvernul Carney se zbate să pară relevant, dar nu avem nimic de oferit în afară de urări de bine.”

Într-un interviu acordat ziarului Toronto Sun, Varner a declarat că decizia de a-i trimite pe ministrul de Externe Anita Anand și pe guvernatorul general Mary Simon să deschidă un nou consulat în Nuuk, Groenlanda, nu va schimba cu nimic intențiile lui Trump de a prelua controlul asupra insulei importante din punct de vedere strategic.

