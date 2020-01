Rocky Johnson, un luptător faimos și tatăl actorului Dwayne Johnson, a murit la 75 de ani

Rocky “Soulman” Johnson, tatăl actorului Dwayne "The Rock" Johnson și un luptător intrat în WWE Hall of Fame cu numeroase reușite în sport, a murit la 75 de ani, informează The Guardian.

Rocky Johnson și Tony Atlas au fost primi luptători negri deveniți campioni mondială în competiția pe perechi din WWE, în 1983.

Johnson l-a antrenat pe Dwayne Johnson, iar luptătorul devenit actor de succes a adoptat denumirea "The Rock" după numele luat de tatăl său.

World Wrestling Entertainment (WWE) a lansat un comunicat după moartea lui Rocky Johnson, însă nu a dezvăluit cauza morții.

Născut Wayne Douglas Bowles, Rocky Johnson și-a început cariera de luptător la mijlocul anilor '60. A intrat în WWE în anii '80 și a fost unul dintre cei mai cunoscuți sportivi de acest tip, formând o echipă de succes cu Tony Atlas.

Rocky Johnson s-a retras din activitate la începutul anilor '90, dar l-a ajutat pe fiul său Dwayne Johnson să intre în WWE, de unde a intrat în actorie.

În prima sa apariție în calitate de actor, Dwayne Johnson a jucat rolul tatălui său într-un episod al serialului "That '70s Show".

