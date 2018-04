Dwayne Johnson, despre întâmplarea care i-a declanșat depresia: "Plângeam tot timpul"

Actorul Dwayne Johnson a dezvăluit că a suferit de depresie, după ce a văzut cum mama lui a încercat să se sinucidă, când el avea vârsta de 15 ani, scrie Reuters, citat de News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

„Depresia nu discriminează niciodată. Mi-a luat mult timp să înţeleg acest lucru. Cheia este să nu îţi fie teamă să vorbeşti despre asta. Mai ales noi, bărbaţii, avem tendinţa de a păstra această poblemă pentru noi. Nu sunteţi singuri”, a scris actorul, luni, pe platforma de socializare Twitter, contul său fiind urmărit de 12,7 milioane de persoane.

Johnson, care în prezent promovează filmul de acţiune „Rampage” al studioului Warner Bros., a spus, duminică, pentru ziarul britanic Express, că a început să sufere de depresie după ce a fost martor la încercarea mamei lui de a se sinucide.

„Am ajuns la un punct în care nu voiam să fac ceva sau să merg undeva. Plângeam tot timpul”, a spus actorul.

Dwayne Johnson a povestit că avea vârsta de 15 ani când şi-a văzut mama, Ata, intrând pe autostradă, în Nashville, la scurt timp după ce au fost evacuaţi din apartamentul lor.

El a spus că a reuşit să îşi scoată mama de pe autostradă, dar după acest moment a suferit timp de mai mulţi ani de depresie, situaţia sa fiind îngreunată şi de rănile pe care le-a suferit, acestea punând capăt aspiraţiilor sale la o carieră în fotbal. La depresia sa a contribuit şi o despărţire de iubita sa de la acea vreme.

„Ne-am vindecat amândoi (Dwayne Johnson şi mama lui, n.r.), dar trebuie să facem mereu tot ce este posibil pentru a le acorda atenţie altor oameni care suferă”, a mai spus actorul.

Dwayne Johnson, născut pe 2 mai 1972, supranumit „The Rock”, este un fost wrestler profesionist care a devenit un actor de succes. Primul rol principal al lui Johnson într-un film a fost acela din pelicula „The Scorpion King”, în 2002. De atunci, el s-a remarcat într-o serie de filme foarte apreciate de public, precum „The Mummy Returns” (2001), „The Game Plan” (2007), „Get Smart” (2008), „Journey 2: The Misterios Island” (2012), „G.I. Joe: Retaliation” (2012). În ultimii ani, a fost unul dintre actorii principali din ultimele trei filme lansate în cadrul francizei „Furios şi iute”. În acest an a mai apărut în producţii precum „Jumanji: Aventurã în junglă/ Jumanji: Welcome to the Jungle” şi „Salvamarii/ Baywatch”.

Potrivit revistei Forbes, Dwayne „The Rock" Johnson a fost surclasat anul trecut de Mark Wahlberg în topul celor mai bine plătiţi actori din lume, ajungând pe locul al doilea, cu încasări de 65 de milioane de dolari. Mark Wahlberg s-a situat pe primul loc în clasament după ce a câştigat o sumă estimată la 68 de milioane de dolari în 2017.