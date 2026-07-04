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Tranziția spre NATO 3.0: SUA vor prezenta la Ankara mai multe măsuri care să atenueze impactul reducerii forțelor din Europa

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Summit NATO la Ankara, 7-8 iulie 2026. Foto: Profimedia
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Întrucât se ridică din ce în ce mai multe întrebări despre viitorul NATO, înaintea summitului cheie de la Ankara, de pe 7-8 iulie, e de așteptat ca Washingtonul să folosească evenimentul pentru a prezenta o serie de inițiative menite să atenueze impactul politic al unei amprente reduse a SUA în Europa, transmite Euractiv.

Statele Unite au dus recent la bun sfârșit planurile de revizuire a prezenței trupelor în Europa, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, pledând pentru ceea ce a descris drept NATO 3.0.

Cu toate acestea, e de așteptat ca principalii contractori americani din domeniul apărării să anunțe colectiv, marți, o serie de proiecte de apărare care vor fi realizate în Europa în colaborare cu guvernul SUA. Vânzarea potențială a unor sisteme de armament strategic semnificative, inclusiv rachetele de croazieră Tomahawk, va fi, de asemenea, o prioritate pe ordinea de zi, a declarat un oficial american pentru sursa citată.

În urmă cu două luni, administrația Trump a anunțat nu doar retragerea a 5.000 de soldați din Germania, ci și anularea relocării planificate a unui Batalion de Foc cu Rază Lungă de Acțiune și a unui Batalion de Apărare Aeriană repartizate la a 2-a Forță Operativă Multi-Domeniu, o unitate a Armatei SUA concentrată pe operațiuni multi-domeniu.

Sistemul Typhoon, operat în prezent exclusiv de Statele Unite și capabil să lanseze atât rachete Tomahawk, cât și rachete de apărare aeriană SM-6, este considerat un potențial sistem de umplere a deficitului de capabilități. Berlinul a trimis o scrisoare de solicitare anul trecut, dar nu a primit încă un răspuns.

Un alt element posibil al pachetului ar putea fi integrarea sistemelor americane, cum ar fi GMLRS, pe platformele europene de lansare. SUA respinsese anterior solicitări similare din partea Germaniei și a Franței.

Per total, oficialii din Germania rămân prudent optimiști. Decizii cheie, susțin ei, au fost deja luate la summitul de anul trecut de la Haga, iar întâlnirea de la Ankara se va concentra pe gestionarea unei tranziții ordonate a NATO către următoarea fază.

Un oficial german a declarat că se așteaptă o declarație clară din partea tuturor celor 32 de membri NATO cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia, nu doar pentru Ucraina, ci pentru alianța însăși.

Un obstacol major ar putea să fie însă poziția Spaniei, Madridul rezistând obiectivului de creștere a cheltuielilor pentru apărare al alianței. Oficialii germani susțin că Spania nu se poate aștepta ca partenerii europeni să o protejeze politic. În schimb, ei insistă că este necesară o partajare echitabilă a sarcinilor și că Spania ar trebui să se pregătească pentru o dezbatere dificilă.

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Editor : Ș.R.

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