Europenii acoperă cea mai mare parte a lacunelor lăsate de SUA în planurile de apărare ale NATO (SACEUR)

Aliații europeni ai NATO au acoperit în mare măsură lacunele lăsate de Statele Unite în planurile de apărare ale Alianței, a declarat joi comandantul suprem al NATO, adăugând că blocul comunitar caută soluții alternative pentru a remedia deficiențele rămase în câteva domenii, relatează Reuters.

„În doar câteva săptămâni, aliații europeni au acoperit în mare măsură lacunele lăsate de reducerile efectuate de SUA în cadrul Modelului de Forțe al NATO”, a declarat Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Forțelor Aeriene ale SUA Alexus Grynkewich, pentru agenția Reuters.

„Iar în acele câteva ⁠domenii în care nu au reușit, unde în prezent nu dispun de o capacitate echivalentă care să le înlocuiască, analizăm ​capacități alternative cu efect echivalent”, a adăugat el.

În luna mai, SUA au anunțat aliații că au decis să reducă fondul de capacități militare angajate în sprijinul alianței transatlantice în caz de criză, ceea ce a ridicat întrebări urgente în contextul în care liderii se pregătesc pentru summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie.

Reducerea co-dependenței „nesănătoase” față de forțele americane

Măsura are scopul de a pune capăt treptat unei „co-dependențe nesănătoase” față de forțele americane, în contextul în care Washingtonul se confruntă cu posibilitatea unor conflicte simultane pe mai multe teatre de operațiuni, potrivit lui Grynkewich.

La jumătatea lunii iunie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alți aliați își măresc contribuțiile și vor acoperi „o mare parte” din lacune, dar nu a oferit detalii.

Citat de o sursă din cadrul NATO, Reuters a relatat miercuri că NATO va anunța la summitul de la Ankara de săptămâna viitoare că membrii săi europeni au acoperit aproape toate lacunele lăsate de Statele Unite în planurile de apărare ale Alianței.

Principala lacună pe care NATO încă se străduiește să o acopere este cea legată de bombardierele strategice, domeniu în care SUA au declarat că vor pune la dispoziție doar un singur avion în loc de două, a afirmat sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Ce au de gând să taie americanii

SUA nu au dezvăluit public detalii privind reducerile lor, dar acestea variază de la avioane de realimentare la avioane de vânătoare, drone și nave, conform cifrelor furnizate agenției Reuters de o sursă militară.

Numărul avioanelor de vânătoare americane F-15 și F-15E puse la dispoziția NATO va scădea cu o treime, la 99, iar numărul dronelor MQ-4 și MQ-9 Reaper se va reduce la jumătate, la 12, potrivit sursei.

Numărul avioanelor de realimentare KC-135 și KC-46 scade de la 79 la 63, în timp ce ar fi alocat doar un singur bombardier strategic și un singur portavion, în loc de două.

Numărul avioanelor de patrulare maritimă scade de la 26 la 15, numărul distrugătoarelor scade de la 17 la nouă, iar singurul submarin echipat cu rachete de croazieră este, de asemenea, eliminat din angajamente.

Alianța NATO se află sub o presiune fără precedent, unele țări europene fiind îngrijorate că Washingtonul ar putea pune în aplicare amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump de a se retrage.

Editor : M.C