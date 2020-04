Fotografia unui polițist călare pe un cal vopsit cu buline care imită aspectul specific al noului coronavirus a devenit virală în întreaga lume. Polițistul indian a încercat astfel să îi determine pe cetăţeni să conştientizeze gravitatea pandemiei de Covid-19, potrivit Times of India.

"Am pictat aceste buline pe cal pentru a le atrage atenția cetățenilor asupra pandemiei de coronavirus", a declarat sub-inspectorul de poliție Maruti Sankar. Acesta a mai adăugat că metoda sa este extrem de eficientă, deși nu toți îi împărtășesc entuziasmul.

"În comunitățile modeste, oamenii nu au acces la informațiile din media sau la campaniile de informare din marile orașe. Superiorul notru ne-a cerut să găsim metode inedite de a informa și de a atrage atenția asupra crizei cu care ne confruntăm. Așadar am pictat calul cu acuarele și am vrut să le demonstrez oamenilor că COVID-29 are o viteză de răspândire mai mare decât a calului. Nu i-am provocat niciun rău animalului. Alți polițiști din zonă s-au costumat în Yamaraj, zeul morții, pentru atrage atenția asupra pericolului coronavirusului", a mai adăugat bărbatul.

Tot în India, un polițist a patrulat pe străzi cu o cască coronavirus. Casca, prompt botezată „Casca Corona”, a fost realizată de un artist plastic, dintr-o fostă cască de motociclist spartă.

Poliţistul indian Rajesh Babu a decis să poarte această inedită cască în timpul misiunilor de patrulare prin oraş, pentru a-i convinge pe trecători sau şoferi să stea în case.

