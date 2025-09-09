Live TV

VIDEO Momentul în care o mașină sparge fațada unui magazin de bijuterii, apoi 15 hoți intră și fură tot ce prind

Data publicării:
15 bărbați au jefuit un magazin de bijuterii din California.
15 bărbați au jefuit un magazin de bijuterii din California. Sursa: captură video

15 bărbați au jefuit un magazin de bijuterii din California. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum o mașină, în care erau o parte dintre hoți, a pătruns prin fațada de sticlă a magazinului, relatează Sky News.

Proprietarul magazinului, în vârstă de 88 de ani, a fost împins la pământ când hoții au pătruns în incintă. El a fost dus la spital, unde medicii au spus că a suferit un accident vascular cerebral în timpul incidentului.

Imaginile arată un SUV Ford Explorer gri care oprește în fața magazinului de bijuterii Kim Hung din San Jose, apoi dă cu spatele și trece în viteză prin fațada de sticlă a magazinului.

Vehiculul iese apoi din magazin și se oprește în apropiere, moment în care apar alte trei mașini.

Cel puțin 15 suspecți, purtând hanorace și cagule, ies apoi din toate cele patru vehicule, intră în magazin și sparg vitrinele securizate cu ciocane și alte obiecte.

Poliția a declarat că cel puțin unul dintre suspecți avea o armă de foc.

În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum unul dintre bărbați îl trântește la pământ pe proprietarul magazinului, apoi alt hoț calcă peste el, în timp ce ceilalți continuă să fure bijuterii.

Hoții au reușit să fugă înainte de sosirea polițiștilor. Nu au fost identificați până acum.

