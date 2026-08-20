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10 acuzați din dosarul furtului de motorină de pe şantierul căii ferate Braşov-Simeria și-au recunoscut vinovăția și au plătit 80% din

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ciocanel justitie
Foto: Getty Images
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Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au finalizat dosarul care viza furturile de motorină de pe şantierul autostrăzii Braşov-Simeria. Zece persoane au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei. Aceștia au primit pedepse cuprinse între un an şi o lună şi doi ani şi 10 luni de închisoare cu suspendare şi au plătit aproximativ 80% din prejudiciul estimat la peste 95.000 de lei.

Procurorii braşoveni au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu zece persoane inculpate în dosarul care vizează furturi de motorină de pe şantierul căii ferate Braşov-Simeria. Faptele, comise de un grup organizat, au avut loc între octombrie 2025 şi martie 2026. Opt dintre inculpaţi sunt persoane care munceau pe şantier, iar alte 17 persoane au fost anchetate pentru că au sprijinit reţeaua infracţională, facilitând furturile sau cumpărând motorină sub preţul pieţei, relatează News.ro.

Conform acordurilor încheiate cu zece dintre inculpaţi, aceştia au recunoscut vinovăţia şi au fost de acord cu pedepse cuprinse între un an şi o lună şi doi ani şi 10 luni de închisoare cu suspendare, la care se adaugă, pentru fiecare, o sută de zile de muncă în folosul comunităţii.

Pe parcursul anchetei, procurorii au stabilit că au fost sustrase peste 12 tone de carburant, în valoare de 95.062 lei.

Inculpaţii sustrăgeau carburant din rezervoarele utilajelor care lucrau pe coridorul feroviar unde se lucrează pentru ca trenurile să poată circula cu viteze de 160 km/oră. Grupul infracţional a beneficiat de protecţia unor angajaţi ai firmei de pază, chiar şeful pazei, membru al grupului infracţional, fiind cel care îşi folosea influenţa asupra subalternilor pentru ca cei care sustrăgeau combustibilul să nu fie denunţaţi.

În timpul anchetei, inculpaţii au plătit aproximativ 80% din prejudiciu.

Acordurile de recunoaştere a vinovăţiei trebuie confirmate prin decizie a instanţei de judecată.

Furturile s-au produs în zona localităţilor Ormeniş şi Racoş.

Utilajele de la care urma să se sustragă motorină le lăsau pornite «la ralenti» cu orele (perioadă în care consumul era mic), dar angajaţii consemnau această perioadă în evidenţele societăţii păgubite ca fiind una «de lucru».

„Practic, cantitatea de motorină sustrasă se determina matematic şi reprezenta diferenţa dintre cele două tipuri de consum. În timpul furtului comis de unii membri, alţi membri le asigurau paza fizică, fiind implicaţi inclusiv agenţi de pază care aveau responsabilitatea prevenirii acestor fapte", au stabilit procurorii.

Editor : M.B.

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