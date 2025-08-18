Live TV

Ministrul ungar de Externe al Ungariei acuză Kievul de un atac care a oprit livrările de petrol rusesc către Ungaria

Peter Szijjarto
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Foto: Profimedia Images

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a acuzat din nou Ucraina că a lansat un „atac” asupra unui oleoduct, care a provocat „suspendarea livrărilor de petrol” către Ungaria. Ministrul nu a precizat numele oleoductului, dar este posibil să se fi referit la oleoductul Drujba – care, din punct de vedere istoric, este canalul prin care se transportă țițeiul din Urali, care reprezintă peste 50% din importurile Ungariei.

Săptămâna trecută, Szijjártó a acuzat Ucraina că a lovit o „stație importantă de distribuție” a conductei Drujbba din regiunea Briansk, Rusia.

„Acest ultim atac asupra securității noastre energetice este scandalos și inacceptabil!”, a subliniat ministrul ungar de Externe pe 18 august.

Szijjártó l-a citat pe ministrul adjunct al Energiei din Rusia, Pavel Sorokin, care a declarat că experții ruși lucrează la „repararea stației de pompare cât mai repede posibil”, astfel încât conducta să poată funcționa. El s-a plâns, de asemenea, că nu se știe încă când vor fi reluate livrările.

„Bruxellesul și Kievul încearcă de trei ani și jumătate să atragă Ungaria în războiul din Ucraina, iar atacurile din ce în ce mai frecvente ale Ucrainei asupra securității noastre energetice au același scop”, a declarat furios Szijjártó.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, nu a confirmat, nici infirmat acuzațiile privind atacul, dar a scris pe X că Ungaria „poate trimite plângerile sale” la Moscova, nu la Kiev.

„Peter, Rusia, nu Ucraina, a pornit acest război și refuză să îi pună capăt. Ungariei i s-a spus de ani de zile că Moscova nu este un partener de încredere. În ciuda acestui fapt, Ungaria a depus toate efoturile pentru a menține relația cu Rusia”, a scris Sîbiha.

Ungaria importă cea mai mare parte a petrolului brut prin conducta Drujba, care transportă petrol rusesc prin Belarus și Ucraina către Ungaria și Slovacia.

Spre deosebire de multe alte țări ale Uniunii Europene, Ungaria a menținut relații politice și comerciale strânse cu Rusia și și-a păstrat dependența de energia rusă de la invadarea Ucrainei de către Moscova în februarie 2022.

Anul trecut, ministrul ungar de Externe a declarat că conducta Drujba va rămâne principala rută a Ungariei pentru importurile de țiței.

