Live TV

O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară: „Nu m-am gândit deloc că va veni pe lume un singur bebeluş”

Data publicării:
ecografie la o femeie insarcinata
Foto: GettyImages

O femeie din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, informează DPA.

„Nu mai este chiar atât de neobişnuit pentru mine”, a declarat Jasmin Schmidt, joi. Partenerul ei de viaţă, Andreas Rittner, a spus că imediat după ce a aflat că Jasmin era din nou însărcinată, s-a gândit din nou la posibilitatea naşterii unor gemeni.

„Nu m-am gândit deloc că va veni pe lume un singur bebeluş. Mi-am spus imediat că vor fi, din noi, doi copii”, a dezvăluit el.

Jasmin Schmidt, în vârstă de 36 de ani, originară din oraşul Furth din landul Bavaria, urmează să nască la începutul lunii iunie, notează DPA, citată de Agerpres.

După ce a avut trei copii din prima ei căsătorie, Jasmin i-a născut pe gemenii Daniel şi Emilio în 2023 şi, apoi, pe gemenele Simone şi Anastacia în 2024.

Potrivit Societăţii Germane de Ginecologie şi Obstetrică (DGGG), sarcinile gemelare au devenit mai frecvente în ultimii ani datorită tratamentelor contra infertilităţii, reprezentând 1,5% din naşteri în 2024.

Însă Jasmin Schmidt nu a urmat niciun tratament de fertilitate, ceea ce face ca situaţia ei să fie cu atât mai remarcabilă.

Medicul senior Anja Forster de la Spitalul Fürth a explicat că unele femei sunt mai predispuse la maturarea mai multor ovule în acelaşi timp.

Deşi Jasmin Schmidt se simte bine, ea primeşte în prezent perfuzii cu fier de două ori pe săptămână. „A avea gemeni pentru a treia oară prezintă riscuri fizice”, a declarat Anja Forster.

Jasmin Schmidt şi Andreas Rittner vor avea parte de o perioadă destul de aglomerată în viitorul apropiat, deoarece urmează să se căsătorească în luna martie şi, între timp, îşi caută un apartament mai mare.

Andreas Rittner a declarat că se aşteaptă să aibă mai mult de muncit în viaţa de familie, dar şi la mai multă distracţie odată cu naşterea următorului set de gemeni. „Este cu siguranţă un sentiment minunat”, a adăugat el.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
medici in spital
1
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
2
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
trump
4
O țară din Balcani anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump. Câte...
Mihail Hodorkovski
5
Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia...
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Digi Sport
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bog body from Windeby
Misterul mumiilor din mlaștină: 60 de corpuri vechi de 2.000 de ani rescriu istoria triburilor germanice. „Sunt comori unice”
Boris Pistorius alături de Friedrich Merz
Ministrul german al Apărării: Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA. „Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure”
Romanian Minister of Defense, Press Conference, Bucharest, Romania - 05 Feb 2026
Radu Miruță, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa trebuie să producă mai mult în interiorul UE”. Ce a propus România
ilustrație cu avionul FCAS dezvoltat de Dassault Aviation și Airbus
„Super-avionul” de 100 de miliarde de euro al Europei, un proiect în pragul colapsului. Cine a blocat inițiativa franco-germană
Warsaw Daily Life, Poland - 19 Nov 2025
„Vin polonezii”. Varșovia își etalează puterea economică în Germania: „Începem să vedem, în sfârșit, o inversare”
Recomandările redacţiei
Marco Rubio
Discursul lui Marco Rubio adresat Europei este considerat un cadou...
tevi gaze romgaz
Mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical...
volodimir zelenski la birou
Zelenski a discutat cu Rubio, Witkoff şi Kushner înaintea următoarei...
Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO: America „nu părăsește” Europa, dar are...
Ultimele știri
Un câine care a vegheat timp de 10 ani mormântul stăpânei a schimbat regulile pentru înmormântarea animalelor de companie în São Paulo
Viața ascunsă a microorganismelor care „dorm” milioane de ani în adâncul scoarței terestre. Ce le-ar putea trezi din nou la viață
O nouă specie de dinozaur cu țepi descoperită în China surprinde paleontologii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 17 februarie 2026 aduce noi începuturi, iar trei zodii își vor vedea relațiile zguduite...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Cât a putut să coste un bilet la peluză pentru un meci din SuperLiga: „Zici că a stabilit Bolojan prețurile”
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis...
Adevărul
Un economist traduce ce ne spune ratingul Fitch: Dacă se face rotativa, ne așteaptă prăpastia
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Brutal!” În 2022 a vrut să se sinucidă, iar acum, la 25 de ani, a lăsat pe toată lumea ”cu gura căscată”
Pro FM
În anii '90 făcea furori cu piesa „La Solitudine”. Cum arată astăzi, la 51 de ani, Laura Pausini, cea mai...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Cum s-a fabricat mitul „savantei academician doctor inginer“. „A intrat în pachetul diplomatic românesc“
Newsweek
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie.
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online