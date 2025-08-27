O pictură valoroasă, furată de naziști acum 80 de ani, a fost redescoperită din întâmplare, datorită unui anunț imobiliar

Un tablou pictat de un maestru italian, furat de naziști de la un comerciant de artă evreu din Amsterdam, a fost descoperit pe site-ul unei agenții imobiliare care vindea o casă în Argentina, la mai bine de 80 de ani de la dispariție.

O fotografie prezintă tabloul „Portretul unei doamne”, de Giuseppe Ghislandi, poziționat pe perete deasupra unei canapele într-o casă din apropierea orașului Buenos Aires, deținută cândva de un înalt oficial nazist care s-a mutat în America de Sud după cel de-al Doilea Război Mondial.

Pictura, care figurează într-o bază de date cu artă pierdută în timpul războiului, a fost descoperită când casa a fost scoasă la vânzare de fiica oficialului nazist, relatează ziarul olandez AD, citat de BBC.

Opera de artă se numără printre sutele furate de la comerciantul de artă Jacques Goudstikker, care a ajutat numeroși evrei să fugă de naziști. Goudstikker a murit într-un accident naval în timp ce fugea din Olanda și este înmormântat în Anglia.

Peste 1.100 de lucrări din colecția lui Goudstikker au fost „cumpărate” printr-o vânzare forțată de către naziști de rang înalt după moartea sa, inclusiv de către mareșalul Hermann Göring.

După război, unele dintre lucrări au fost recuperate în Germania și expuse la Rijkmuseum din Amsterdam, ca parte a colecției naționale olandeze.

Singura moștenitoare în viață a lui Goudstikker, nora sa Marei von Saher, a intrat în posesia a 202 de piese în 2006, relatează AD.Da r o pictură, un portret al contesei Colleoni realizat de portretistul din perioada barocă Giuseppe Ghislandi, rămăsese dispărută.

Ancheta AD a descoperit documente din timpul războiului care sugerează că aceasta se afla în posesia lui Friedrich Kadgien, ofițer SS și consilier financiar superior al lui Göring, care a fugit în Elveția în 1945, înainte de a se muta în Brazilia, apoi în Argentina, unde a devenit un om de afaceri de succes.

Kadgien - descris drept un „șarpe de cea mai joasă speță” de către anchetatorii americani - a murit în 1979. Un dosar american consultat de AD menționa, de asemenea, că notițele despre Kadgien includeau mențiunea: „se pare că posedă bunuri substanțiale, ar putea fi încă de valoare pentru noi”.

Ziarul a declarat că a făcut încercări de-a lungul mai multor ani de a discuta cu cele două fiice ale nazistului din Buenos Aires despre tatăl lor și operele de artă dispărute, dar fără succes.

Reporterii au avut însă noroc când una dintre fiicele lui Kadgien a scos la vânzare casa deținută anterior de tatăl ei, printr-o agenție imobiliară specializată în proprietăți argentiniene scumpe.

„Nu există niciun motiv să credem că aceasta ar putea fi o copie”, au declarat Annelies Kool și Perry Schrier de la Agenția pentru Patrimoniul Cultural din Olanda (RCE), care au analizat imaginile.

O altă operă de artă furată - o natură moartă florală a pictorului olandez din secolul al XVII-lea Abraham Mignon - a fost, de asemenea, observată pe profilurile de pe rețelele sociale ale uneia dintre surorile, relatează AD.

Toate încercările de a vorbi cu surorile au eșuat, potrivit AD, una dintre ele declarând ziarului: „Nu știu ce informații doriți de la mine și nu știu despre ce pictură vorbiți”.

Avocații moștenitorilor lui Goudstikker au declarat că vor face toate eforturile pentru a recupera pictura.

„Familia mea își propune să readucă fiecare operă de artă furată din colecția lui Jacques și să restaureze moștenirea sa”, a spus von Saher.

Editor : M.B.