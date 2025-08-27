Live TV

O pictură valoroasă, furată de naziști acum 80 de ani, a fost redescoperită din întâmplare, datorită unui anunț imobiliar

Data publicării:
pictura
Foto: lostart.de

Un tablou pictat de un maestru italian, furat de naziști de la un comerciant de artă evreu din Amsterdam, a fost descoperit pe site-ul unei agenții imobiliare care vindea o casă în Argentina, la mai bine de 80 de ani de la dispariție.

O fotografie prezintă tabloul „Portretul unei doamne”, de Giuseppe Ghislandi, poziționat pe perete deasupra unei canapele într-o casă din apropierea orașului Buenos Aires, deținută cândva de un înalt oficial nazist care s-a mutat în America de Sud după cel de-al Doilea Război Mondial.

Pictura, care figurează într-o bază de date cu artă pierdută în timpul războiului, a fost descoperită când casa a fost scoasă la vânzare de fiica oficialului nazist, relatează ziarul olandez AD, citat de BBC.

Opera de artă se numără printre sutele furate de la comerciantul de artă Jacques Goudstikker, care a ajutat numeroși evrei să fugă de naziști. Goudstikker a murit într-un accident naval în timp ce fugea din Olanda și este înmormântat în Anglia.

Peste 1.100 de lucrări din colecția lui Goudstikker au fost „cumpărate” printr-o vânzare forțată de către naziști de rang înalt după moartea sa, inclusiv de către mareșalul Hermann Göring.

După război, unele dintre lucrări au fost recuperate în Germania și expuse la Rijkmuseum din Amsterdam, ca parte a colecției naționale olandeze.

Singura moștenitoare în viață a lui Goudstikker, nora sa Marei von Saher, a intrat în posesia a 202 de piese în 2006, relatează AD.Da r o pictură, un portret al contesei Colleoni realizat de portretistul din perioada barocă Giuseppe Ghislandi, rămăsese dispărută.

Ancheta AD a descoperit documente din timpul războiului care sugerează că aceasta se afla în posesia lui Friedrich Kadgien, ofițer SS și consilier financiar superior al lui Göring, care a fugit în Elveția în 1945, înainte de a se muta în Brazilia, apoi în Argentina, unde a devenit un om de afaceri de succes.

Kadgien - descris drept un „șarpe de cea mai joasă speță” de către anchetatorii americani - a murit în 1979. Un dosar american consultat de AD menționa, de asemenea, că notițele despre Kadgien includeau mențiunea: „se pare că posedă bunuri substanțiale, ar putea fi încă de valoare pentru noi”.

Ziarul a declarat că a făcut încercări de-a lungul mai multor ani de a discuta cu cele două fiice ale nazistului din Buenos Aires despre tatăl lor și operele de artă dispărute, dar fără succes.

Reporterii au avut însă noroc când una dintre fiicele lui Kadgien a scos la vânzare casa deținută anterior de tatăl ei, printr-o agenție imobiliară specializată în proprietăți argentiniene scumpe.

„Nu există niciun motiv să credem că aceasta ar putea fi o copie”, au declarat Annelies Kool și Perry Schrier de la Agenția pentru Patrimoniul Cultural din Olanda (RCE), care au analizat imaginile.

O altă operă de artă furată - o natură moartă florală a pictorului olandez din secolul al XVII-lea Abraham Mignon - a fost, de asemenea, observată pe profilurile de pe rețelele sociale ale uneia dintre surorile, relatează AD.

Toate încercările de a vorbi cu surorile au eșuat, potrivit AD, una dintre ele declarând ziarului: „Nu știu ce informații doriți de la mine și nu știu despre ce pictură vorbiți”.

Avocații moștenitorilor lui Goudstikker au declarat că vor face toate eforturile pentru a recupera pictura.

„Familia mea își propune să readucă fiecare operă de artă furată din colecția lui Jacques și să restaureze moștenirea sa”, a spus von Saher.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
5
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Digi Sport
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tancuri rusești distruse sau blocate în mlaștină în Ucraina
Scutul mlăștinos al Europei. Soluția „2 în 1” găsită de UE pentru...
sedinta de guvern ilie bolojan
Ce a decis Coaliția pentru reforma locală: modificări la păcănele și...
Nicușor Dan.
Trei luni cu Nicușor Dan președinte. Bilanțul activității la Cotroceni
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Ce stimulente i-a oferit Trump lui Putin ca să accepte pacea în...
Ultimele știri
Test reuşit pentru Starship. După o serie de eşecuri, mega-racheta lui Elon Musk marchează o revenire de succes
Sezon estival slab pe litoralul românesc. De la 1 septembrie, mai multe hoteluri anunță că își închid porțile
Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au slăbit mașinăria de război a lui Putin
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jair bolsonaro in timpul unui eveniment
Bolsonaro a vrut să ceară azil politic în Argentina, pentru a evita urmărirea penală
Protest al familiilor pacienților decedați din cauza fentanilului contaminat.
Pacienți trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii: cel puţin 100 de persoane au murit în spitalele din Argentina
Protest al familiilor pacienților decedați din cauza fentanilului contaminat.
Anchetă de amploare în Argentina. 87 de pacienţi au murit în spitale, după ce au fost trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii
Kristi Noem
SUA vor ajuta Argentina să reintre în programul Visa Waiver. Ce motive invocă administrația Trump
frig zapada gheata argentina
Un val de frig a lovit Argentina, Chile și Uruguay. Temperaturi record au provocat moartea a 15 oameni. Măsurile luate de guverne
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Fanatik.ro
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Minunea icoanei lui Iisus Hristos la Dragonul Roșu. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Adevărul
Superstarul militar care a făcut o adevărată avere din război. Deși era orfan a ajuns unul dintre cei mai...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai...
Newsweek
Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță