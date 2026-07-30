Live TV

Argentina înăsprește regulile pentru străini. Decretul lui Javier Milei permite expulzarea celor care „incită la mesaje de ură”

Data publicării:
javier milei argentina
Președintele Argentinei Javier Milei. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Guvernul argentinian condus de președintele Javier Milei a publicat în noaptea de miercuri spre joi un decret, care urmează să fie supus aprobării Parlamentului. Documentul interzice intrarea în țară și permite expulzarea „oricărui străin care ar difuza sau ar incita la mesaje de ură” la adresa poporului argentinian sau a țării.

Într-un comunicat care însoţeşte decretul, Javier Milei explică această măsură prin „recentele manifestări de ostilitate împotriva Republicii Argentina şi a argentinienilor”, relatează AFP preluată de Agerpres.

Decretul, care urmează să intre în dezbaterea parlamentului, subliniază că în „niciun caz” nu sunt vizate de noile dispoziţii „expresiile de dezacord ideologic sau critică politică, academică sau civică, care constituie exercitarea legitimă” a drepturilor constituţionale, potrivit agenţiei de presă citate.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
1
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
2
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Pierre-Henri Chuet
4
Anchetă de trădare în Franța: un fost pilot francez de avioane de vânătoare Rafale...
Accident
5
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Digi Sport
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
statueta justitie
Nicușor Dan a semnat decrete pentru numirea în funcție a aproape 300 de noi magistrați
profimedia-1118971131
Scandal între Brazilia și Argentina: Milei l-a numit pe Lula „hoț” și „condamnat”. Cum au răspuns autoritățile braziliene
Lionel Messi
Ce cadouri personalizate a oferit Lionel Messi tuturor coechipierilor săi după Cupa Mondială
Senatorul Flavio Bolsonaro, fiul președintelui Braziliei.
Numele Bolsonaro revine în cursa pentru președinția Braziliei. Cine va candida
După înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale, rețelele sociale au explodat cu teorii ale conspirației despre pacte politice și ritualuri secrete.
„S-a întâmplat ceva”. Ritual masonic, pact politic sau amenințări. Teorii ale conspirației după înfrângerea Argentinei la Mondial
Recomandările redacţiei
Mihailo Podoliak
Mihailo Podoliak, consilierul lui Zelenski, pentru Digi24.ro...
aeronava f-18 al spaniei, in zbor
NATO trimite în România avioane F-18 din Spania, elicoptere...
sigla psd
PSD mută scandalul pe legea salarizării publice la Bruxelles...
Flying object explodes in eastern Poland
Ce se știe despre racheta rusească prăbușită în Polonia, care a...
Ultimele știri
Melania Trump anunță un nou acord pentru repatrierea copiilor separați de familii în războiul din Ucraina
Armata rusă ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei, pentru prima dată în ultimul an
(P) Un dispozitiv din casa ta te poate costa mult mai mult decât crezi. Iată cum poți ține sub control cheltuielile de imprimare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Ce nume a primit micuța și ce detaliu emoționant o leagă de surioarele...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea a încins internetul în ziua în care FCU Craiova, echipa sa favorită, a revenit în fotbal
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB în meciul decisiv cu Auda. Pădurariu e titular, așa cum a anunțat Fanatik! Update...
Adevărul
Două roiuri de meteori ajung la apogeu. Spectacol pe cer în noaptea de joi spre vineri
Playtech
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
Digi FM
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Fostul membru AXXA stârnise controverse după ce a ținut post negru 40...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Craioveanu bagă mâna în foc: "Nicio echipă din România! Nici măcar FCSB"
Pro FM
Anca Țurcașiu, noi imagini inedite alături de partenerul ei, la malul mării. Fanii au fost cuceriți: „Așa...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce părere ar avea Johnny Depp despre filmul care îi marchează revenirea la Hollywood: „O șansă care apare o...
Adevarul
Pericol pentru securitatea energetică globală: atac cu drone asupra a două petroliere în Marea Neagră
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
Mihai Trăistariu, exasperat de turiștii de pe litoral. Ce îi dispare din apartamente și ce obiecte ajunge să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este "dirty soda", băutura care face furori pe internet, dar îi îngrijorează pe medici: "Este un dezastru...
Digi Animal World
Un câine a distrus drona vecinului, iar cazul a ajuns în instanță. Ce a decis judecătorul
Film Now
A trăit în mașină înainte să ajungă la Hollywood, apoi a câștigat două premii Oscar. Viața a încercat-o de...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...