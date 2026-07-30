Argentina înăsprește regulile pentru străini. Decretul lui Javier Milei permite expulzarea celor care „incită la mesaje de ură”

Guvernul argentinian condus de președintele Javier Milei a publicat în noaptea de miercuri spre joi un decret, care urmează să fie supus aprobării Parlamentului. Documentul interzice intrarea în țară și permite expulzarea „oricărui străin care ar difuza sau ar incita la mesaje de ură” la adresa poporului argentinian sau a țării.

Într-un comunicat care însoţeşte decretul, Javier Milei explică această măsură prin „recentele manifestări de ostilitate împotriva Republicii Argentina şi a argentinienilor”, relatează AFP preluată de Agerpres.

Decretul, care urmează să intre în dezbaterea parlamentului, subliniază că în „niciun caz” nu sunt vizate de noile dispoziţii „expresiile de dezacord ideologic sau critică politică, academică sau civică, care constituie exercitarea legitimă” a drepturilor constituţionale, potrivit agenţiei de presă citate.

Editor : Ana Petrescu