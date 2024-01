Regele Danemarcei Frederik al X-lea a urcat pe tron. Mii de oameni s-au bucurat în fața Palatului Christiansborg

Regele Danemarcei Frederik al X-lea a urcat duminică pe tron, succedându-i mamei sale, regina Margrethe a II-a, care a abdicat oficial după 52 de ani ca monarh. Mii de oameni s-au adunat la Copenhaga, în fața Palatului Christiansborg, fericiți să-și vadă noul rege însoțit de regina Mary, transmite Reuters.

Margrethe, în vârstă de 83 de ani, a uimit națiunea în ajunul Anului Nou când a anunțat că intenționează să devină primul monarh danez din aproape 900 de ani care renunță voluntar la tron.

Succesiunea a fost oficializată în momentul în care Margrethe a semnat declarația de abdicare, în timpul unei ședințe a Consiliului de Stat în parlament, a transmis palatul regal. Danemarca, una dintre cele mai vechi monarhii din lume, nu are ceremonie de încoronare.

La întâlnire au participat reprezentanți ai guvernului, Margrethe, Frederik, în vârstă de 55 de ani, soția sa născută în Australia, Mary, în vârstă de 51 de ani, care acum este regină, și fiul lor cel mai mare, Christian, în vârstă de 18 ani, care este noul moștenitor la tron.

La aproximativ o oră după semnare, premierul Mette Frederiksen a proclamat noul rege la balconul parlamentului, iar Frederik a ținut un scurt discurs.

În ciuda temperaturilor scăzute, zeci de mii de oameni din toată Danemarca s-au adunat în capitala Danemarcei pentru a asista la evenimente, semn al popularității uriașe de care se bucură monarhia cu o populație de aproape șase milioane de oameni.

Regele Danemarcei Frederik al X-lea a urcat pe tron. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

„Am venit astăzi aici pentru că aceasta este istoria care se face în fața ochilor noștri. Trebuia să fim aici”, a spus Soren Kristian Bisgaard, 30 de ani, pilot.

El bea șampanie cu trei prieteni, stând pe scaune de camping în fața parlamentului.

„Îmi place foarte mult familia regală. Eu însumi am fost în Gărzile Regale, am stat de pază la palatul regal. Sunt foarte mândru că am făcut asta și că sunt aici astăzi”, a spus el.

Mai târziu, noul rege și regina s-au întors cu trăsura înapoi la reședința lor, Amalienborg, un complex regal construit în anii 1750 și situat în centrul Copenhaga.

Cuplul va continua să locuiască cu Margrethe, care își va păstra titlul de regină, în Amalienborg.

Margrethe, care în trecut spusese că va rămâne pe tron pe viață, nu a oferit un motiv exact pentru decizia ei de a demisiona, dar a spus că o intervenție chirurgicală majoră la spate pe care a suferit-o în februarie anul trecut a făcut-o să se gândească la viitorul ei.

Noul rege preia tronul într-un moment de sprijin public uriaș și entuziasm pentru monarhie. Cel mai recent sondaj realizat după ce Margrethe a anunțat că va abdica a indicat că 82% dintre danezi se așteaptă ca Frederik să se descurce bine sau foarte bine în noul său rol, în timp ce 86% au spus același lucru despre Mary.

Editor : M.I.