Peste 10.000 de militari nord-coreeeni vor lupta pentru armata rusă împotriva Ucrainei. Informația, publicată inițal în presa ucraineană în baza unor surse militare și diplomatice a fost ulterior confirmat chiar de către președintele Volodimir Zelenski. În plus, conform agenției sud-coreene de știri Yonhap, ar fi vorba chiar despre 12.000 de militari nord-coreeni dispuși să lupte pentru armata lui Putin, o cifră care, dacă se confirmă, ar echivala cu efectivele unui întreg corp de armată, ceea ce ar reprezenta o problemă suplimentară pentru forțele Kievului, deja epuizate după aproape trei ani de război cu Rusia.

Inițial, surse din serviciile militare de informații ucrainene apreciau că Rusia urmează să încorporeze în jur de 3.000 de nord-coreeni în așa-numitul „batalion special Buriația”, Buriații sunt un grup etnic care trăiește

Buriația, o regiune situată la granița dintre Siberia și Mongolia, este una dintre cele mai sărace republici din cadrul Federației Ruse. Din această regiune provin și cele mai multe victime înregistrate de armata rusă în războiul din Ucraina.

Până în prezent, nu există încă nicio confirmare oficială din partea Phenianului sau a Moscovei referitoare la numărul de soldați nord-coreeni trimiși să lupte în Ucraina.

„Ucraina se confruntă cu o criză demografică tot mai severă”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat doar că „există o cooperare strânsă la nivel strategic, în toate domeniile, inclusiv cel al securității”, cu referire la un pact semnat în iunie 2024 de liderul nord-coreean Kim Jong Un și Vladimir Putin, informează Deutsche Welle.

Un ofițer în rezervă al armatei ucrainene care publică analize și comentarii sub pseudonimul „Tatarigami” pe rețelele sociale și care a pus bazele unui grup de analize OSINT care monitorizează evoluția războiului din Ucraina, a atra atenția că trimiterea de nord-coreeni pe front nu face decât să-i întărească lui Putin convingerea că liderii occidentali „sunt slabi și divizați” în decizia de a susține Ucraina pe termen lung.

„În timp ce Rusia varsă pe front cu miile trupe din Coreea de Nord, Ucraina e nevoită să mobilizeze oameni în condițiile în care se confruntă cu o criză demografică tot mai severă, sacrificându-și viitorul, în vreme ce națiunile occidentale dezbat dacă e nevoie să contribuie cu o fracție din propriul PIB pentru a ajuta Ucraina”, se arată în analiza fostului militar ucrainean.

Ofițerul în rezervă ucrainean a precizat că 12.000 de militari reprezintă efectivele unui corp de armată, dacă ținem cont de efectivele reale de pe frontul ucrainean și nu cele „de pe hârtie”. Astfel, o brigadă, deși are teoretic până la 8.000 de militari, în realitate, în condiții de război aceasta are mai degrabă 3.000, cel mult 5.000 de militari. Un corp de armată are între 2-6 brigăzi.

Putin înrolează nord-coreeni ca să nu fie nevoit să mobilizeze ruși în armată

Centrul pentru Comunicare Strategică din Ucraina a publicat sâmbătă imagini cu soldați din Coreea de Nord care au ajuns în Rusia, pentru a fi trimiși pe front în Ucraina. Potrivit sursei citate, nord-coreenii sunt pregătiți în baze militare din Extremul Orient rus, la mii de kilometri de linia frontului.

Andrei Lankov, un profesor de istorie și studii internaționale de la Universitatea Kookmin din Seul, a precizat pentru Deutsche Welle că este „destul de plauzibil” ca Phenianul să trimită trupe în războiul ruso-ucrainean.

Conform lui Lankov, Putin se folosește din plin de ajutorul nord-coreean pentru a-și întări armata rusă și pentru a evita, astfel, declanșarea unei posibile campanii de mobilizare.

„Dacă privim din perspectiva rusă, Putin duce un război care, în general, e acceptat în Rusia, cu condiția ca majoritatea populației să fie ținută departe de luptă și să nu fie perturbată din activitățile sale zilnice”, a spus Lankov.

În același timp, Coreea de Nord primește ceea ce are cel mai mult nevoie: bani.

„Un mercenar în armata rusă câștigă circa 2.000 de dolari pe lună, plus un bonus de înrolare care poate ajunge la 20.000 de dolari. Dacă guvernul nord-coreean încasează jumătate din această sumă pentru fiecare soldat, atunci cei de la Phenian ar fi foarte fericiți”, a mai spus profesorul de studii internaționale de la universitatea din Seul.

Nu în ultimul rând, Coreea de Nord e interesată să dobândească „experiență” directă de pe câmpul de luptă modern.

„Avem de-a face cu un conflict modern între două puteri militare avansate care se desfășoară pe o perioadă îndelungată de timp”, a spus Lankov. Lumea nu a mai văzut un așa conflict de 80 de ani, iar Coreea de Nord dorește să câștige experiență dintr-nu astfel de război”.