Scandal la Palatul Buckingham. Prințul Andrew se apără neconvingător după acuzațiile de abuz sexual

BBC a dat publicității varianta integrală a primul interviu pe care prințul Andrew îl dă de la izbucnirea scandalului sexual în care este implicat, iar primele reacții nu sunt deloc în favoarea fiului reginei Elisabeta a II-a. Presa îl numește „cel mai ciudat interviu dat vreodată de o față regală”, în timp ce numeroși britanici spun că nu cred explicațiile prințului.

Ducele de York a negat că ar fi cunoscut-o pe cea care îl acuză de pedofilie și spune că nu avea cunoștință de abuzurile prietenului său, miliardarul pedofil Jeffrey Epstein.

În interviul acordat postului BBC, prințul Andrew susține că nu a văzut nimic și nu a știut de abuzurile sexuale ale prietenului său, miliardarul pedofil Jeffrey Esptein, și încearcă să demonteze toate acuzațiile formulate împotriva sa de femeia care spune că a abuzat-o sexual pe când era minoră. Fratele prințului Charles susține că nu își aduce aminte să o fi cunoscut-o pe această tânără și susține că are alibiuri pentru toate momentele în care aceasta spune că s-ar fi întâlnit. De exemplu, își aduce aminte cu exactitate ce a făcut într-una dintre zilele în care acuzatoarea sa spune că s-au întâlnit, chiar dacă au trecut 20 de ani de atunci.

Declarații sub semnul întrebării

- În acea zi, înțeleg că e vorba despre 10 martie (1999, n.r.), eram acasă, eram cu copiii. Am dus-o pe Beatrice la Pizza Express, în Woking, la o petrecere, era probabil 4-5 după-amiază, a declarat prințul Andrew.

- Cum de vă amintiți atât de în detaliu? De ce să vă amintiți de o petrecere aniversară de la Pizza Express sau că erați acasă?

- Pentru că o vizită la Pizza Express în Woking nu era un lucru pe care să îl fac frecvent.

Fiul reginei Elisabeta a II-a susține că nu are cum să fie el cel de care își amintește tânăra abuzată. Spune că aceasta a mințit când a spus că el transpira abundent în noaptea când l-a cunoscut.

„Este o mică problemă cu transpiratul pentru că am o condiție medicală și nu mă lasă să transpir sau nu transpiram la acel moment, după ce am suferit ceea ce aș numi o supradoză de adrenalină în timpul războiului Malvinelor, când am fost împușcat, și, pur și simplu, îmi este imposibil să transpir”, a explicat prințul Andrew.

Justificarea prințului este privită cu scepticism de specialiști. Un medic consultat de publicația The Mirror spune că o supradoză de adrenalină te face, mai degrabă, să transpiri mai mult, nu mai puțin.

Explicații pentru relația cu Jeffrey Epstein

Și nu este singura declarație care a ridicat semne de întrebare. Deși spune că regretă că nu a rupt mai rapid prietenia cu miliardarul pedofil, Jeffrey Epstein, mai ales după ce acesta fusese condamnat, prințul Andrew spune că amiciția cu acesta i-a adus și beneficii.

„În ceea ce privește asocierea mea cu el, a avut beneficii substanțiale în domenii care nu au legătură cu (subiectul, n.r.) despre care am vorbit până acum. Dacă aș fi putut să evit să îl întâlnesc vreodată, probabil că nu. Grație prieteniei mele cu Ghislaine (Maxwell, fosta iubită a lui Epstein, n.r.) era inevitabil să nu ne întâlnim. Dacă regret faptul că el s-a purtat într-o manieră necuviincoasă, da.

- Necuviincioasă? A fost un infractor sexual...

- Da, încerc să fiu politicos.

Acuzat de agresiuni sexuale asupra unor minore, Jeffrey Epstein a fost inculpat la începutul lui iulie pentru organizarea, timp de mai mulţi ani, unei rețele de trafic de minore, cu care el și cei apropiați lui întreţineau relaţii sexuale. Aflat în arest, acesta a fost găsit mort în celula sa pe 10 august, rezultatele autopsiei au arătat că este vorba despre o sinucidere.

Femeia care îi denunţă a povestit în amănunt cum l-a cunoscut pe fiul reginei Elisabeta, dar și despre o orgie sexuală cu minore la care fratele prințului Charles a luat parte. Prinţul Andrew respinge toate acuzațiile de pedofilie și abuz sexual formulate împotriva sa și spune că nu a întâlnit-o niciodată pe cea care îl incriminează. În replică, femeia a prezentat o fotografie în care apare alături de el.

În primul interviu pe care îl dă presei, de la izbucnirea scandalului sexual în care numele său a fost în repetate rânduri invocat, prințul Andrew justifică de ce a rămas prieten mulți ani cu pedofilul condamnat, Jeffrey Epstein.

Reporter: Dar ați stat la el acasă...

Prințul Andrew: Da.

Reporter: (la casa, n.r.) unui infractor sexual.

Prințul Andrew: Era un loc la îndemână unde să stau. Am analizat asta în detaliu de atât de multe ori. În final, în ciuda avantajelor și cu tot ce se știe acum, a fost, cu siguranță, o greșeală. Dar în acel moment, am simțit că fac un lucru onorabil și corect, și recunosc că judecata mea a fost influențată de tendința mea de a fi onorabil, dar chiar așa este.

„Nu-mi amintesc să mă fi întâlnit vreodată cu doamna asta”

Cât despre cea care îl acuză că a întreţinut relaţii sexuale cu ea pe vremea când era minoră, fiul reginei Elisabeta a II-a spune acum că nu își aduce aminte să o fi întâlnit-o, chiar dacă presa a publicat imagini cu el și potențiala victimă, împreună.

Reporter: Una dintre denunțătoarele lui Epstein, Virginia Roberts...

Prințul Andrew: Da...

Reporter: Vă acuză și pe dumneavoastră. Spune că v-a întâlnit în 2001, spune că a cinat cu dumneavoastră, a dansat cu dumneavoastră la clubul de noapte Tramp, din Londra. Și apoi a întreținut relații sexuale cu dumneavoastră într-o casă din Belgravia, care aparține prietenei dumneavoastră, Ghislaine Maxwell. Ce spuneți despre asta?

Prințul Andrew: Nu îmi amintesc să mă fi întâlnit vreodată cu doamna asta.

Reporter: Nu vă amintiți să vă fi întâlnit cu ea?

Prințul Andrew: Nu.

Ce susține Virginia Roberts, denunțătoarea lui Epstein și Andrew

Denunțătoarea sa are o altă versiune asupra evenimentelor. Femeia își amintește în detaliu întâlnirile cu prințul. Povestește despre orgii sexuale și cum prințul i-a dat să bea alcool, deși era minoră.

Virginia Roberts susține că a fost abuzată sexual de prințul Andrew

Virginia Roberts - denunțătoarea lui J. Epstein:

- Am mers în clubul Tramp, a dansat cu mine. Transpiră mult și miroase ciudat. Apoi, ne-am urcat în mașină și Ghislaine mi-a spus că trebuie să fac pentru prințul Andrew ceea ce fac pentru Jeffrey. Și acela e momentul în care am aflat ce urma să se întâmple.

- De câte ori i-ai fost traficată prințului Andrew?

- De trei ori.

Fotografia în care Virginia Roberts apare alături de prințul Andrew

- Aceasta este o fotografie reală.

- Este prima dată când l-ai întâlnit?

- Da, chiar înainte de a fi abuzată de el.

Femeia a mai povestit și despre o orgie sexuală cu minore la care fratele prințului Charles a fost prezent. Spune că petrecerea a avut loc pe insula privată a lui Epstein din Caraibe și la ea au participat, pe lângă miliardarul pedofil și prințul Andrew, un grup de nouă fete. Spune că ea avea pe atunci 18 ani, dar celelalte 8 fete păreau toate minore și nu prea vorbeau engleză.

Cea care îl acuză pe prințul Andrew este doar una dintre tinerele care au făcut parte din rețeaua de sclave sexuale pentru celebrități pe care o conducea miliardarul pedofil Jeffrey Epstein. Pe lângă fiul reginei Elisabeta, printre cei care i-au fost, la un moment dat, apropiați se mai numără Bill Clinton şi Donald Trump. Acuzat de trafic de minore și relații sexuale cu minore, Jeffrey Epstein s-a sinucis în celula sa, la începutul lunii august. Victimele sale cer în continuare să li se facă dreptate și spun că sunt încă oameni care ar trebui să plătească pentru ce au pățit ele.

„Nu există parte din corpul meu care să nu fi fost abuzată de ei. Am fost traficată altor miliardari, am fost dată politicienilor, elitelor lumii. Prințul Andrew ar trebui să meargă la închisoare. Se va întâmpla asta? Probabil că nu”, a declarat cu amărăciune Virginia Roberts.

Editare web: Luana Păvălucă