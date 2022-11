Ben Toma este un politician republican american de origine română, aflat la al patrulea mandat în legislativul statului Arizona. Este statul în care Joe Biden l-a învins „la mustață” pe Donald Trump în 2020 și unde la alegerile din acest an au apărut probleme care l-au făcut pe Donald Trump să acuze din nou fraude electorale. Politicianul plecat din Cluj are însă o abordare mai pragmatică și se ghidează după un dicton învățat în politica americană. Ben Toma a povestit pentru Digi24.ro cum se face politică în America și cum a fost șofer și ghid turistic pentru președintele Camerei Reprezentanților din Arizona când au vizitat România anul trecut.

Ben Toma a plecat cu familia din Cluj în Statele Unite când nu împlinise 9 ani, în 1987. Ajuns la vârsta de 43 de ani, este românul cu cea mai înaltă poziție politică în SUA, potrivit TVR: liderul majorității în Camera Reprezentanților din statul Arizona, a doua poziție după cea a președintelui Camerei.

Fiecare stat american are propriul legislativ, format din Camera Reprezentanților și Senat, replică la nivel statal a Congresului federal.

În Arizona, stat situat în sud-vestul SUA, Camera Reprezentanților are 60 de membri, iar Senatul 30. În Cameră, 31 dintre cei 60 de membri sunt republicani, iar 29 democrați. Ben Toma este liderul majorității, a doua poziție în ierarhia Camerei, după cea a președintelui.

Este la al patrulea mandat consecutiv (un mandat durează doi ani) și nu mai are dreptul să candideze din nou decât după o pauză de minimum un mandat. Dar nu vrea.

„Eu nu am plan ca să încep din nou, ca să fim clari. Dar, ce-o să fac după, încă nu știu”, a declarat Ben Toma pentru Digi24.ro.

Și la Cameră, și la Senat, republicanii au o majoritate minimă, așa că pentru fiecare lege trebuie să fie toți prezenți și să voteze toți. Legile „se votează cu majoritatea reprezentanților, nu majoritatea celor prezenți. Deci de fiecare dată trebuie să fie toți. Deci toți republicanii trebuie să voteze, ca să treacă ceva. Nu numai în Senat, dar și în Casa Reprezentanților”.

Ce votează? Legi care îi privesc pe locuitorii statului Arizona.

„Noi (congresul statal - n.r.) avem mult mai mult de lucru, mult mai multe legi decât cei de la congresul național. Ce facem noi are mult mai mult impact în viața omului de rând decât ce fac cei din DC (Washington - n.r.). Pentru oricine care nu e în America, ei sunt mai importanți, dar pentru omul care locuiește aici, de multe ori ce se întâmplă în stat e mai important decât ce se întâmplă la nivel federal”, a spus Ben Toma.

„Trecem legi în toate domenile. De exemplu, cum a fost decizia privind avortul, Roe vs Wade, la Curtea Supremă. Ce au decis ei (Curtea Supremă - n.r.) este că dreptul de avort nu e în Constituție. Și atunci au trimis-o la toate statele să decidă dacă e legal sau nu. Deci au făcut problema noastră și noi trebuie să decidem la nivel de stat dacă e legal sau nu. În Arizona nu e legal, în California, de exemplu, care e statul vecin, e legal. Deci fiecare își face legile cum crede”, a mai arătat el.

Ben Toma a câștigat al patrulea mandat în Camera Reprezentanților din Arizona la alegerile de la jumătatea mandatului, însă numărătoarea voturilor nu s-a încheiat. El anticipează însă că în viitorul mandat republicanii ar putea câștiga încă trei-patru locuri, ceea ce le-ar face majoritatea mai confortabilă.

Teoria incompetenței

Arizona este statul în care Joe Biden l-a învins pe Donald Trump la alegerile din 2020, în ciuda previziunilor care indicau un rezultat invers. Aceasta a devenit una din temele favorite ale fostului președinte, care de atunci continuă să susțină - fără niciun fel de dovadă - că alegerile au fost fraudate și că fotoliul de la Casa Albă i-a fost furat.

Ca un făcut, la alegerile de la jumătatea mandatului din acest an au apărut probleme la vot fix în Arizona, mai precis în comitatul Maricopa, a doua cea mai mare circumscripție electorală din SUA.

„Asta e o problemă, într-adevăr. N-ar fi trebuit să se întâmple chestia asta. În special după ce s-a întâmplat în 2020. Maricopa County este foarte mare, aproape 5 milioane de locuitori, orașul Phoenix este în Maricopa County. E a doua cea mai mare (circumscripție electorală - n.r.) din SUA, cred că Los Angeles County e singura care e mai mare”, a spus Ben Toma.

Aproximativ 60 de mașini de numărat voturi din comitatul Maricopa au avut probleme de funcționare, întârziind procesul de vot. Donald Trump nu a ezitat să speculeze momentul și a acuzat din nou tentative de fraudare a votului.

„Primim informații din Arizona că mașinile de vot nu funcționează cum trebuie în zonele dominate de republicani/conservatori. O luăm de la capăt? Oamenii nu vor accepta așa ceva!!”, a spus Donald Trump într-un mesaj video pe rețeaua lui socială.

A fost fraudă? Ben Toma pune lucrurile în context.

„Maricopa County este condusă de un consiliu format din cinci membri aleși de public. Dintre cei cinci, patru sunt republicani, unu e democrat. De ce ar căuta republicanii să facă fraudă asupra republicanilor? Dacă stai să te gândești, nu prea are rost să spui așa. E mai ușor să explic treaba asta în engleză, am învățat eu cât am fost aici la guvern că «not to assume conspiracy when simple incompetence is usually the answer» (să nu cauți o conspirație când răspunsul este de obicei simpla incompetență - trad.). Deci cred că, pur și simplu, nu au fost pregătiți. Acum, nu știu de ce nu au fost pregătiți, după toată atenția care a fost asupra Maricopa County în 2020. Cred că aș fi testat, aș fi încercat, aș fi făcut tot ce e posibil să nu se întâmple așa ceva. Dar s-a întâmplat. Marea majoritate a problemelor le-au rezolvat în ziua aceea, într-o oră sau două. Au fost câteva care au durat mai mult, până pe la 3 sau 4 după-masă. Și, după câte știu eu, toată lumea a avut șansă să voteze, până la urmă, numai că a trebuit să aștepte mai mult decât ar fi trebuit.”

Campanie electorală non-stop

Ben Toma și Donald Trump Jr., în timpul unui eveniment în 2018. Foto: Facebook / Ben Toma

Deși o sesiune legislativă în Arizona durează circa șase luni, politica a devenit full-time job pentru Ben. Motivele sunt simple: trebuie pregătită sesiunea următoare și, al doilea, mandatul fiind foarte scurt, de doi ani, politicianul se află practic permanent în campanie electorală.

„Campania electorală e cam non-stop, așa de scurt e mandatul”, a spus Ben Toma, precizând că districtul în care candidează este foarte întins și are 280.000 de votanți, la care trebuie să ajungă cu mesajul său.

În plus, sunt două rânduri de alegeri: primaries, în august, când se decide cine poate candida, și alegerile propriu-zise din noiembrie. Un alt lucru care îi face viața grea este votul prin poștă: „Aici alegerile sunt și prin poștă, poți vota cu o lună înainte. Dacă alegerile au fost în august, plicurile au fost trimise la începutul lui iulie. Așa că trebuie să vorbești cu oamenii înainte să primească plicul acasă, că, dacă nu, ei au votat și tu nu ai vorbit cu ei și ai pierdut șansa”.

Comunitatea românilor din Arizona

Pe Ben Toma nu-l votează doar americanii, ci și românii. În zona în care trăiește se află o comunitate estimată la 80.000 - 90.000 de români, dintr-o populație de circa 5 milioane de locuitori în Phoenix, capitala statului Arizona, și orașele adiacente.

„Mulți (dintre români - n.r.) locuiesc în aceeași zonă, în partea de nord a orașului. Zona e destul de mare, distanțele sunt mari. Phoenix este un oraș foarte întins. De la mine de acasă până în centru sunt 32 de kilometri și totuși îmi ia numai 25 de minute ca să ajung. Și eu nu stau departe de centru, atât de întins e orașul nostru.”

Românii au diverse joburi, însă unul dintre cele mai întâlnite este îngrijirea bătrânilor.

„Foarte mulți români se ocupă cu business de adult care (îngrijirea vârstnicilor - n.r.), au case de bătrâni. Aici poți să faci casă de bătrâni cu maxim zece rezidenți. Se plătește destul de bine, mulți români se ocupă cu asta.”

Cât despre Ben Toma, el și soția lui au o afacere împreună: „Noi avem business în imobiliare, cu asta mă ocup eu și soția. De fapt, eu mă ocup cu politica acum, ca să fiu sincer, și soția conduce firma, pentru că eu cam 100% din timp sunt aici”.

Șofer și ghid pentru președintele Camerei Reprezentanților din Arizona

Ben Toma a ajuns în București anul trecut, după o pauză de mai bine de 20 de ani și a rămas surprins de cât de mult s-a schimbat orașul.

„Am fost în România anul trecut, în octombrie, am stat zile zile. Am fost cu Speaker of House (președintele Camerei Reprezentanților din Arizona, Russell Bowers - n.r.), el chiar a vrut să vadă România. A fost foarte frumos să văd România după atâta timp, n-am mai fost în București de peste 20 de ani și s-a schimbat foarte mult.”

Russell Bowers s-a bucurat de România cel puțin la fel de mult ca Ben Toma: președintele Camerei Reprezentanților din Arizona este și artist în timpul liber, iar peisajele din țara noastră au avut efect de muză asupra lui.

„I-a plăcut foarte mult, el e și pictor, și sculptor. Deja a pictat două-trei scene din România și deja vrea să meargă înapoi. Am condus din București spre Cluj și ne-am oprit pe la Peleș, la Brașov, deci a avut șansa să vadă mai mult din țară și i-a plăcut foarte mult. Ne tot opream, din cinci în cinci minute aproape, pentru că a văzut el nu știu ce peisaj pe partea dreaptă și trebuia să tragem pe margine să facă poză, ca să aibă ce să picteze mai târziu”, a povestit Ben Toma.

O soție și șase fete

Ben Toma alături de soție și cele șase fete ale lor. Plus câinele familiei. Foto: Facebook / Ben Toma

Ben Toma este căsătorit cu o româncă și au împreună șase fete. Chiar dacă, evident, toate sunt născute în Statele Unite, el le consideră și românce, deopotrivă.

„Cele mai mari vorbesc românește. El au fost acum, în vară, în România și au stat vreo două săptămâni și le-a plăcut. Dar adevărul e că mulți români vorbesc engleză acum, deci din punctul acesta de vedere ar fi fost mai bine să nu fi vorbit cu ele engleză, ca să învețe ele mai bine. Ele înțeleg românește mai bine. Și soția este româncă, dar ea a avut numai trei ani când a venit în America, așa că limba ei este engleza. Dar sperăm ca fetele să învețe și noi facem efort ca să le trimitem în România. Și ele sunt mândre că sunt românce, chiar dacă s-au născut aici, amândoi părinții sunt români, deci și ele sunt românce”, a explicat Ben Toma.

Vești bune despre Tyler Moldovan

Tyler Moldovan, 22 de ani, polițist de origine română în SUA, împușcat în timpul misiunii. Foto: Facebook

La sfârșitul anului trecut, comunitatea românilor din Arizona a trecut printr-un șoc de proporții: un tânăr polițist de origine română, Tyler Moldovan, a fost împușcat de mai multe ori în timpul unei misiuni, unul dintre gloanțe nimerindu-l în cap.

Polițistul a ajuns la spital cu răni grave, iar viața lui a fost pe muchie de cuțit. Comunitatea locală s-a mobilizat impresionant în acele zile și s-au strâns inclusiv donații pentru familia polițistului, care era proaspăt căsătorit.

Tyler Moldovan se află acum în proces de recuperare, a arătat Ben Toma, un proces care se anunță greu și de durată.

„Încetul cu încetul își revine, dar mai are mult de recuperat. A fost împușcat și în cap și întotdeauna e greu. Este acasă acum, începe să-și recapete controlul asupra mâinilor și picioarelor”, a spus Ben Toma, adăugând că împușcarea tânărului polițist a acționat ca un catalizator asupra comunității de români, care „s-a adunat împreună atunci”.