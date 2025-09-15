Live TV

Cum creează Donald Trump un „cult al violenței” obsesiv în SUA și riscul ca acest lucru să ducă la un război civil

Charlie Kirk
Un cult al violenței

Uciderea îngrozitoare a activistului de extremă dreapta Charlie Kirk a zguduit Statele Unite. În ansamblu, comentatorii liberali s-au străduit nu doar să condamne violența, ci și să-l recunoască pe Kirk ca un militant cu „gustul dezacordului”. În schimb, în tabăra dreptei, voci proeminente au cerut represiune – invocând practicile ilegale ale fondatorului FBI, J. Edgar Hoover, ca model – dacă nu chiar un „război” deschis, scrie European Pravda.

„Având în vedere că Trump nu a dat dovadă de absolut nicio reținere în a dezlănțui puterile guvernului federal asupra oricărei persoane sau organizații, amenințarea implicită de a urmări penal opoziția ar trebui să alarmeze orice democrat (nu doar democrații)”, avertizează Jan-Werner Müller, profesor de științe politice de la Universitatea Princeton.

Potrivit lui, Trump a încurajat în mod constant, sau cel puțin a tolerat în mod clar, violența politică: de la a-și imagina că împușcă pe cineva pe Fifth Avenue, la a-și încuraja susținătorii să maltrateze oamenii, la a descrie rasistii violenți care mărșăluiau în Charlottesville, Virginia, ca „oameni buni”, până la aparenta sa dorință de a-și vedea primul vicepreședinte, Mike Pence, linșat pe 6 ianuarie 2021, pentru a putea rămâne la putere.

Un cult al violenței

Profesorul american subliniază că, în timp ce primul mandat al lui Trump a fost marcat de manifestări ostentative de cruzime, administrația sa dedică acum resurse semnificative creării unui cult al violenței.

El citează, de exemplu, uciderea a 11 persoane în largul coastelor Venezuelei – fără nicio justificare legală aparentă – care este împărtășită cu bucurie pe rețelele de socializare.

Sau modul în care Departamentul Securității Interne folosește în mod obișnuit rețelele sociale pentru a sărbători durerea familiilor ale căror persoane dragi sunt luate în mod brutal. O postare merge până la a arăta personalul ICE mascat cu căști naziste Wehrmacht.

În opinia lui Müller, în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial, Donald Trump se simte absolut necontrolat.

„Probabil crede că comportamentul său nedemocratic este justificat, deoarece cealaltă parte ar fi folosit Departamentul de Justiție ca armă pentru a-l băga în închisoare”, scrie editorialistul.

Astfel, susține Müller, Trump se prezintă nu ca un persecutor, ci ca o victimă. Și are de partea sa un întreg complex industrial al nemulțumirii.

Victimizarea, avertizează savantul, poate fi transformată într-o justificare a violenței.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că SUA se îndreaptă spre un război civil, asigură profesorul de la Princeton.

Sondajele arată că o majoritate covârșitoare se opune violenței politice

