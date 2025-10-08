„Dorm cu masca de gaze pe față”: locuitorii din Portland, prinși între protestatarii care „vin odată cu noaptea” și forțele de ordine

Sunetul unui protest din fața ferestrei o trezește pe Brennah Hammar în miez de noapte. Gaze lacrimogene se strecoară în complexul ei de apartamente, Gray's Landing, situat vizavi de o clădire a Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) în cartierul South Waterfront din Portland.

Timp de luni de zile, zona a devenit locul unor ciocniri nocturne între agenții federali și protestatari, îmbrăcați în negru, care se opun arestărilor imigranților.

„E ca o zonă de război”, spune Hammar, în vârstă de 57 de ani, despre strada ei. Mai mulți alți locuitori au vorbit cu BBC News despre tulburările care sunt concentrate într-un singur cartier din oraș, în contextul în care tensiunile au crescut și au plasat Portland în centrul atenției naționale.

„Au fost momente în care a trebuit să port o mască de gaze în propria casă”, spune ea, demonstrând cum poartă masca când doarme.

Președintele Donald Trump a declarat că vrea să trimită Garda Națională pentru a proteja ofițerii și clădirile federale, ceea ce face din Portland cel mai recent caz-test în planul lui Trump de a desfășura trupe în locuri - în mare parte orașe conduse de democrați - despre care spune că sunt afectate de criminalitate.

„Portlandul arde din temelii” și este chinuit de „insurecționisti peste tot”, spune el.

Însă un judecător federal nu a fost de acord și a oprit temporar planurile lui Trump pentru Portland, spunând că se pare că președintele „și-a depășit autoritatea constituțională”.

Comentariile lui Trump au fost, de asemenea, batjocorite pe scară largă, fiind numite hiperbolice de cei 635.000 de locuitori ai orașului.

Însă pentru cei care locuiesc în acest complex de apartamente, există o luptă zilnică la ușa lor, deși nu cad de acord cu privire la cine este de vină pentru violență.

Unii locuitori ai clădirilor dau vina pe Antifa. Prescurtare de la antifascism, Antifa este o mișcare descentralizată, de extremă stânga, care se opune cauzelor de extremă dreapta și a fost desemnată drept grupare teroristă internă de către Trump.

Vecinii din Gray's Landing, care simpatizează cu protestatarii mai extremiști, le-au permis acestora să intre în clădire, ceea ce a dus la confruntări pe holuri, spun locuitorii.

Și unii, care au ieșit afară noaptea, au fost atacați sau amenințați, conform imaginilor filmate de Hammar și arătate BBC News. Imaginile ei au arătat focuri de armă trase și un rezident lovit în față de un protestatar.

Primarul Keith Willis dă vina pe agenții federali pentru incitarea mulțimii. Willis a cerut o anchetă privind acțiunile întreprinse de agenții ICE, inclusiv utilizarea spray-ului cu piper și a munițiilor non-letale.

„Aceasta este o abordare agresivă care încearcă să inflameze o situație care altfel a fost pașnică”, a declarat Wilson duminică, după o altă noapte de gaze lacrimogene și arestări violente.

Oricine ar fi de vină, violența a schimbat deja comunitatea.

Școala Cottonwood, situată lângă clădirea ICE, s-a mutat în august după ce în curtea instituției au fost găsite în mod repetat „muniții”, potrivit oficialilor.

În timpul vizitei BBC din timpul zilei, un rezident a fost văzut cărând cei doi șobolani de companie și strigând insulte la adresa agenților ICE postați în fața clădirii federale.

„Întoarce-te în țarc, porcule!”, a strigat bărbatul, în timp ce navetiștii pe bicicletă se opreau să observe scena.

Un mic grup de protestatari se aduna în fața clădirii, fără ca vreun ofițer al primăriei să fie la vedere. Un bărbat îmbrăcat în găină, prezent în fața clădirii în ultimele săptămâni, făcea cu mâna mașinilor.

Cindy Colgrove, în vârstă de 63 de ani, rezidentă în Gray's Landing, spune că au fost „115 zile de iad” de când manifestațiile împotriva lui Trump s-au intensificat în fața ICE în iunie.

„Ies doar ziua”, spune Colgrove în timp ce plimbă câinele vecinului ei lângă un mic grup de protestatari pașnici.

„Vedeți, toți oamenii Antifa îmbrăcați în negru nu sunt aici. Ei vin odată cu noaptea. În timpul zilei, sunt toți acești bătrâni care cred că schimbă lumea înainte să plece de pe acest pământ.”

Cindy Colgrove, care spune că a fost atacată pe stradă în timp ce vorbea în sprijinul poliției, scotocește prin coșul premergătorului ei pentru a arăta armele pe care le poartă acum – un spray anti-urs și un pistol cu ​​electroșocuri.

Mai Tai Boyd, în vârstă de 44 de ani, un alt proprietar de câine, îi spune lui Colgrove că nu este de acord cu afirmația că clădirea lor a fost „abandonată” de către oficialii locali ai orașului.

„Țin pasul cu politica. Așa că mă simt puțin diferit”, spune Boyd, care locuiește în clădire de 13 ani.

Veteranul Forțelor Aeriene Americane spune că planul lui Trump de a trimite trupe este o încălcare flagrantă a constituției SUA.

„Nu înțeleg de ce forțele de ordine nu pot gestiona asta. De exemplu, de ce trebuie să trimiteți trupele - antrenate și pregătite de luptă?”

În alte părți ale faimosului „Oraș al Trandafirilor”, viața continuă ca de obicei. Duminică, peste 12.000 de oameni au participat la Maratonul din Portland, alergând fără incidente pe lângă birourile ICE.

Singura prezență a Gărzii Naționale văzută de BBC a fost cea a unui recrutor la linia de sosire, care ocupa o cabină și îi întreba pe alergători dacă vor să se înroleze.

Majoritatea locuitorilor din Portland îl învinovățesc pe Trump pentru tulburări. În 2020, în primul său mandat, Trump a fost acuzat și de instigarea protestelor atunci când a trimis trupe ale Gărzii Naționale în zonele centrale ale orașului, în timp ce mii de persoane demonstrau împotriva violenței poliției.

În districtul artistic Alberta, un cartier gentrificat, locuitorii au numit afirmațiile lui Trump despre Portland de râs și au lăudat orașul pentru cultura și atmosfera sa prietenoasă.

Un angajat al unui magazin alimentar a remarcat că orașul are o lungă istorie de a fi defăimat de republicani precum Trump, inclusiv de George H.W. Bush, care se pare că a numit Portland „Micul Beirut”.

Nick, care a dorit să fie identificat doar cu prenumele, a spus că este dezgustat de arestările imigranților care au avut loc în oraș de către agenți federali mascați.

„Portland are dreptul să se apere pe sine și pe vecinii săi”, a spus el.

Înapoi în Gray's Landing are loc o operațiune de curățare, în cadrul căreia sunt amplasate epuratoare industriale de aer în tot complexul. Locuitorii spun că gazele nocive de control al revoltelor eliberate de agenții federali se deplasează prin sistemul de ventilație al clădirii.

Aparatele Hepa 700 scot un zgomot puternic și sunt însoțite de semne care explică cum „elimină gazele lacrimogene și alte substanțe chimice din aer”.

De asemenea, la fiecare intrare sunt plasate niște tampoane albe adezive, ca niște preșuri. Acestea sunt menite să colecteze substanțele chimice lacrimogene sub formă de pulbere, pentru a împiedica substanțele iritante să ajungă în clădire pe tălpile încălțărilor lor, precum praful.

Hammar, originară din Portland, spune că nu este de acord cu fiecare dintre politicile președintelui Donald Trump, inclusiv cu abordarea sa privind aplicarea legilor privind imigrația. Dar crede cu tărie în planul lui Trump de a trimite Garda Națională la Portland, pentru a sprijini agenții federali.

„Acesta este un lucru pe care îl susțin, în ceea ce-l privește pe Trump”, spune ea, pregătindu-se pentru o altă noapte de sirene și gaze.

„Pentru că orașul ne dezamăgește și nu vreau să simt că sunt o pagubă colaterală. Și drepturile mele contează.”

