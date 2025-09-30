Orașele „periculoase” din SUA, folosite ca „terenuri de antrenament” pentru armată. Îndemnul lui Trump pentru șefii militari americani

Președintele Donald Trump le-a spus, marți, înalților oficiali militari ai națiunii că trupele armatei ar trebui să folosească orașele americane „periculoase” drept „terenuri de antrenament”, potrivit Axios.

Trump a folosit criminalitatea ca pretext pentru a desfășura trupe în orașele conduse de democrați, Garda Națională patrulând străzile din Washington D.C., iar Portland se pregătește să devină următoarea țintă.

Într-un discurs ținut marți în fața liderilor militari de la Quantico, Trump a declarat că forțele militare „vor intra în Chicago”, pe care l-a descris ca fiind „un oraș mare cu un guvernator incompetent”.

Trump a lansat în repetate rânduri ideea aplicării planului său pentru Washington D.C. în orașul Chicago, lucru la care guvernatorul democrat al statului Illinois, J.B. Pritzker, s-a opus cu vehemență. Agenți federali înarmați sunt deja prezenți în oraș, ca parte a unei operațiuni care vizează reținerea imigranților fără acte.

Președintele a susținut, de asemenea, că Portlandul arăta ca o „zonă de război”, în ciuda faptului că liderii politici și comunitari au criticat acțiunea militară propusă. Localnicii au distribuit imagini ale orașului care oferă un contrast puternic cu descrierea președintelui.

Trump le-a spus liderilor militari „trebuie să ne ocupăm” de așa-numitul „inamic din interior”.

El a făcut referire la un ordin executiv care îi cere secretarului Apărării să înființeze o „forță de reacție rapidă” a Gărzii Naționale pentru desfășurare la nivel național pentru a „ajuta la înăbușirea tulburărilor civile”.

Trump și-a apărat utilizarea trupelor în țară, argumentând că nu este primul președinte care folosește „armata pentru a menține pacea”.

Trump a declarat că i-a spus secretarului Apărării, Pete Hegseth, că armata „ar trebui să folosească unele dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament”.

„Acesta va fi un rol important pentru unii dintre oamenii din această sală”, a afirmat el. „Și acesta este un război. Este un război din interior. Controlul teritoriului fizic al graniței noastre este esențial pentru securitatea națională”, a susținut liderul de la Casa Albă.

Editor : Ș.R.