George Floyd, comemorat în Minneapolis: „Nu pandemia de coronavirus l-a ucis, ci pandemia de rasism”

Noi manifestații în general pașnice, de această dată, au avut loc în toată America pentru a cere încetarea discriminării rasiale. Mii de oameni, albi, afro-americani, imigranți au mărșăluit împreună pe străzile din New York, Washington, dar și din alte mari orașe în numele lui George Floyd, care a sfârșit sufocat de polițiști în timpul unei arestări abuzive. La Minneapolis a avut loc o ceremonie funerară, la care s-au rostit discursuri emoționante cu accente politice. George Floyd a devenit zilele acestea simbolul celor care vor schimbare.

Sute de oameni au participat la funeraliile lui George Floyd organizate la Minneapolis. Familie, prieteni, politicieni și activiști pentru drepturi civile au fost prezenți în sala unde a fost adus sicriul, în vreme ce afară s-au adunat alte sute de persoane pentru a comemora moartea acestuia.

Toți au ținut un moment de reculegere timp de 8 minute și 46 de secunde, exact timpul cât George Floyd a fost strivit la pământ de polițiști.

Philonise Floyd, frate al lui George Floyd: „Este uimitor cât de multe inimi a impresionat. Toată lumea vrea să se facă dreptate. Vrem dreptate pentru George. Și i se va face dreptate. I se va face.”

Ben Crump, avocat al familiei lui George Floyd: „Nu pandemia de coronavirus l-a ucis pe George Floyd. A fost cealaltă pandemie pe care o știm prea bine aici în America, pandemia de rasism și discriminare l-a ucis pe George Floyd.”

Reverendul Al Shrapton, activist pentru drepturi civile: „Povestea lui George Floyd este povestea oamenilor negri, pentru că de 401 ani încoace motivul pentru care nu am putut niciodată să fim ceea ce doream, ceea ce visam este pentru că voi v-ați ținut genunchii pe gâturile noastre. Ceea ce s-a întâmplat cu George Floyd se întâmplă în fiecare zi în această țară în sistemul educațional, sanitar și în orice domeniu al vieții americane. A sosit timpul să ne ridicăm în numele lui George și să vă spunem să vă luați genunchiul de pe gâturile noastre. Dar azi sunt mai plin de speranță ca oricând. Când am văzut marșuri la care numărul tinerilor albi îl întrecea în unele locuri pe cel al negrilor, am știut că au venit alte vremuri. Când am văzut oameni în Germania, la marș pentru George Floyd, mi-am zis că a venit vremea. Când i-am văzut în fața parlamentului din Londra, în Anglia, mi-am zis că a venit vremea...”

Momente cu o mare încărcătură emoțională au avut loc și la New York, unde mii de oameni au mărșăluit pe Podul Brooklyn scandându-i numele lui Geroge Floyd. Înainte ei au participat la un eveniment comemorativ, alături de fratele acestuia.

- Dacă nu e dreptate, nu e pace! Dacă nu e dreptate, nu e pace!

Terrence Floyd, frate al lui George Floyd: „Sunt mândru de proteste, dar nu sunt mândru de distrugeri. Fratele meu nu credea în așa ceva.”

Înmormântarea va avea loc pe 9 iunie, la Houston, oraşul în care a crescut George Floyd.