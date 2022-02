„Geografia înseamnă destin” este citatul favorit al Departamentului de Stat, a dezvăluit Karen Donfried, mâna dreaptă a lui Antony Blinken, care a spus, într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24, ce așteptări are Washingtonul de la România în contextul tensiunilor cu Rusia de pe flancul estic al NATO.

„Dacă ar exista o agresiune rusă împotriva Ucrainei astăzi sau în zilele următoare, vrem să ne asigurăm că românii se simt în siguranță în alianța NATO”, a declarat Karen Donfried, adjunct al secretarul de stat al SUA, în condițiile în care soldații americani promiși de președintele Joe Biden au ajuns, joi, în România.

Karen Donfried este diplomatul american care în decembrie anul trecut a fost la Moscova, iar Rusia i-a înmânat documentul prin care și-a făcut cunoscute condițiile pe care le ridică pentru o dezescaladare în Ucraina.

Cristin Cileacu, jurnalist Digi24: Doamna secretar Karen Donfried, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu în exclusivitate pentru Digi24 România.

Karen Donfried, adjunct al secretarului de stat al SUA: Sunt încântată să fiu cu dumneavoastră, iar momentul este de bun augur, pentru că îl avem în România pe consilierul Departamentului de Stat, Derek Chollet, chiar în timp ce vorbim.

Cât timp vor rămâne noile trupe NATO pe flancul estic?

Cristina Cileacu: Este multă lume acum în România, în special trupele americane care au sosit deja în România, așa cum a anunțat președintele dumneavoastră, Joe Biden, și sunt aici pentru a ajuta la detensionarea crizei de securitate la care asistăm acum în regiunea noastră. Întrebarea este dacă există planuri permanente ale SUA și NATO în regiune, pentru a ține situația sub control pentru o perioadă mai lungă de timp.

Karen Donfried: Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și permiteți-mi să o pun în contextul mai larg a ceea ce se întâmplă astăzi în regiunea dumneavoastră, în regiunea Mării Negre. După cum știți, de luni de zile, Statele Unite au fost profund îngrijorate de acumularea forțelor rusești la granița cu Ucraina. Am auzit apoi despre așa-numitul exercițiu, care a început astăzi (joi - n.r.) în Belarus, unde vedem un număr suplimentar semnificativ de trupe rusești care fac mișcări în Belarus. Și apoi, ieri, am văzut nave de război rusești care se deplasează în Marea Neagră.

Statele Unite au spus în mod constant, ca răspuns la această intensificare, urmărim două căi diferite. Una este calea diplomației - și am fost foarte angajați în încercarea de a lucra cu rușii la o ieșire diplomatică. Cealaltă este calea descurajării, arătând clar Rusiei că, dacă va continua să escaladeze, dacă se va angaja într-o nouă agresiune împotriva Ucrainei, se va confrunta cu consecințe masive. Iar acest pachet de răspuns este un lucru la care Statele Unite au lucrat îndeaproape cu aliații și partenerii noștri europeni, iar acest lucru este absolut valabil și în cazul României, atât în contextul NATO, cât și în contextul UE.

În plus, am oferit asistență de securitate Ucrainei pentru a ajuta Ucraina să se apere singură. De asemenea, am lucrat în contextul NATO pentru a consolida flancul estic și sud-estic al NATO. Și acesta este contextul în care Statele Unite au trimis aceste trupe în România.

Noi spunem că nu știm ce va decide președintele Putin. Și sperăm foarte mult că va decide să ia calea diplomatică. Dar noi, ca membri NATO, trebuie să fim pregătiți pentru orice rezultat. Și dacă ar exista o agresiune rusă împotriva Ucrainei, astăzi sau în zilele următoare, vrem să ne asigurăm că românii se simt în siguranță în alianța NATO.

Cristina Cileacu: Dar, din nou, doamnă secretar, Rusia este o amenințare care va fi prezentă în regiune, chiar și după ce această criză actuală se va încheia. La un moment dat se va încheia. Cu toții sperăm acest lucru. Vedem că, bineînțeles, în loc să se retragă din flancul estic, inclusiv din România, vin mai mulți aliați NATO și mai mulți americani. Ce vă așteptați să facă Rusia în acest caz, confruntată cu acest fapt - practic, nu mai este un scenariu.

Karen Donfried: Este o întrebare interesantă, pentru că ceea ce tot auzim din partea Rusiei este că nu-i place ca NATO să se apropie de granițele rusești. Iar ceea ce noi, cei din NATO, am spus este că, în conformitate cu Actul Fondator NATO-Rusia, NATO a fost de acord că nu va desfășura permanent forțe semnificative la granița Rusiei, că NATO a spus că nu va desfășura arme nucleare în noile state membre.

Dar ironia (este că) dacă Rusia s-ar angaja într-o nouă agresiune militară împotriva Ucrainei, noi am fost clari că Rusia ar vedea mai multe trupe NATO la granițele sale, așa că Rusia întreprinde acțiuni care, într-adevăr, vin în contradicție exact cu preocupărie pe care Rusia ni le exprimă.

Așa că eu cred că trebuie doar să fim deschiși în legătură cu acest lucru cu Rusia, iar noi vom acționa în mod corespunzător. Dar avem un angajament foarte ferm față de fiecare aliat NATO și vom continua să fim solidari cu fiecare stat membru NATO.

„Geografia înseamnă destin”. Ce așteaptă Washingtonul de la România

Cristina Cileacu: Doamnă secretar, Marea Neagră înseamnă, din punct de vedere al securității, România, Bulgaria și Turcia ca aliați NATO. Ucraina și Georgia ca prieteni ai aliaților NATO, iar Rusia este un agresor între toate aceste țări. România este considerată, cel puțin noi considerăm că este cea mai pro-americană țară din regiune. Ce așteaptă Statele Unite de la noi în această regiune, care este rolul nostru? Cum îl vedeți dinspre Statele Unite?

Karen Donfried: România pentru Statele Unite, după cum ați remarcat, este un aliat NATO. Așadar, aceasta este o legătură foarte puternică între țările noastre. Dincolo de asta, România este membră a Uniunii Europene. Și când ne gândim la NATO ca alianță politică și militară, există angajamente pe care le avem în această sferă. Și apoi, în ceea ce privește apartenența sa la UE, am lucrat foarte îndeaproape în UE la un pachet de sancțiuni și controale ale exporturilor pe care am fi gata să le desfășurăm imediat dacă Rusia întreprinde o nouă agresiune împotriva Ucrainei. Așadar, în ambele contexte, nu pot să decât să subliniez cât de profundă a fost cooperarea cu România.

Cristina Cileacu: Ultima întrebare se referă la relația mai largă dintre America și Uniunea Europeană. Vedem, iar criza actuală este o dovadă că această relație nu face decât să devină mai puternică. Dar trebuie să privim în profunzime și am descoperit că țările de pe flancul estic, de exemplu, doresc o linie mai dură atunci când vine vorba de răspuns pentru Rusia. Iar Franța și Germania, motorul Uniunii Europene, preferă să aibă abordări diferite în această relație. Pe termen lung, cum va afecta acest lucru relația dintre America și Uniunea Europeană?

Karen Donfried: Citatul nostru celebru favorit este: „Geografia înseamnă destin”. Și da, avem 30 de membri NATO și toți aducem propria istorie, experiență, geografie, politică, cultură, relații economice în cadrul Alianței. Cred că ceea ce l-a impresionat foarte mult pe șeful meu, secretarul de stat Blinken, în ultimele luni, este coeziunea incredibilă din cadrul NATO.

Deci, da, suntem 30 de state suverane, dar toți sunt foarte puternici în ceea ce privește rezistența la orice nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei. Deci, da, există diferențe, dar există unitate în ceea ce privește principiile care stau la baza acestei chestiuni, și anume principiile fundamentale care stau la baza peisajului european de securitate și de care noi, Statele Unite, România, toți aliații noștri din NATO, ne-am bucurat de la sfârșitul Războiului Rece și vom continua să susținem aceste principii de suveranitate statală și integritate teritorială, dreptul suveran al unui stat de a-și determina propria politică externă și de securitate, ceea ce include alegerea Alianței la care participă.

Aș putea continua, dar există o multitudine de principii care ne unesc în NATO și cred că asta fost inspirația în aceste ultime luni, faptul că suntem cu adevărat mai puternici împreună. Și cred că acesta este un lucru puternic, care ne diferențiază de situația în care se află Rusia, faptul că ne-am unit și am spus că suntem uniți și că nu putem controla decizia pe care o ia președintele Putin. El își va lua propria decizie. Dar putem spune clar că există o alternativă. Există un proces diplomatic în care suntem pregătiți și dispuși să ne angajăm pentru a încerca să consolidăm securitatea în Europa. Dar dacă el alege calea escaladării, noi ne-am unit ca NATO. SUA unite cu UE vor pune în aplicare consecințe severe, iar acest mesaj a fost spus de NATO, de UE, de G7. Și cred că este puternic. Și doar pentru a sublinia că este Rusia care joacă rolul de agresor. Aici Rusia este cea care a construit această prezență imensă de trupe în jurul Ucrainei. Așadar, vreau doar să fiu clară în legătură cu aceste fapte de bază.

Citiți și: Ambasadorul SUA la NATO: Când auziți că SUA și-au plasat trupele în alertă maximă înseamnă că se ocupă de situația imediată