Live TV

„Tipul cu dronele”. Cine este Dan Driscoll, politicianul căruia Donald Trump i-a încredinţat un rol-cheie în negocierile pentru Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
U.S. President Donald Trump Holds Press Conference August 11, 2025, Washington, United States - 11 Aug 2025
Secretarul american al Armatei, Dan Driscoll Foto: Profimedia
Din articol
Cum a ajuns Driscoll în administrația Trump Ce rol ar putea juca Driscoll în viitor la Washington Pionul lui JD Vance?

Când negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina au luat o turnură neaşteptată săptămâna trecută, odată cu scurgerea unui plan de pace despre care se spune că ar fi provenit din SUA, administraţia Trump a trimis un personaj-cheie neaşteptat să participe la o serie de întâlniri în străinătate: Dan Driscoll, cel mai tânăr secretar al armatei din istoria SUA şi un apropiat al vicepreşedintelui JD Vance, scriu BBC şi The Guardian.

Cel mai tânăr secretar al armatei din istorie, Dan Driscoll, în vârstă de 39 de ani, este adesea numit „omul dronelor” datorită interesului său pentru tehnologiile emergente utilizate pe câmpul de luptă. Până de curând, era cunoscut mai ales pentru discuţiile cu privire la buget, aprovizionare şi problemele legate de personal în cea mai mare ramură a armatei SUA.

Driscoll nu pare să aibă o lungă experienţă în relaţiile cu Rusia şi Ucraina, nici în diplomaţia internaţională şi nu a deţinut niciodată o funcţie publică. În schimb, relaţia lui Driscoll cu actualul vicepreşedinte, JD Vance, l-a adus în orbita lui Trump.

La fel ca prietenul său Vance, Driscoll a urmat o universitate publică înainte de a se alătura armatei americane, apoi a obţinut diploma de drept la prestigioasa Universitate Yale. Ambii au lucrat în domeniul finanţelor după absolvire.

Cum a ajuns Driscoll în administrația Trump

În cursul carierei sale militare, Driscoll a devenit ofiţer în 2007, a condus un pluton de cavalerie şi a fost detaşat în Irak pentru câteva luni în 2009.

El a povestit cum l-a cunoscut pe Vance - printr-un grup de studenţi veterani de la facultatea de drept. Vance le-a spus noilor studenţi că la început vor simţi că nu se integrează, dar că după câteva luni vor excela la cursuri. În scurt timp, Vance a devenit prietenul şi mentorul lui Driscoll.

Driscoll era în vacanţă cu familia în Elveţia în vara anului 2024 când Vance l-a sunat să-i spună că el va fi candidatul la vicepreşedinţie al lui Trump şi i-a cerut să se alăture campaniei. A doua zi, Driscoll s-a întors în SUA, a cumpărat un costum dintr-un magazin outlet şi a luat un Uber până la Convenţia Naţională Republicană, a povestit el pentru Chapel Hillrevista Universităţii din Carolina de Nord, instituţia la care a studiat.

Odată ce Trump a revenit la putere, Driscoll a fost rapid aprobat de Senat ca secretar al armatei. Sfera sa de influenţă s-a extins după ce a devenit o figură cheie în desfăşurarea Gărzii Naţionale, la ordinul lui Trump, în oraşele americane. Ulterior, el a preluat şi funcţia de director interimar al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc şi Explozibili.

U.S. Army set to buy one million drones in preparation for war
Secretarul Armatei, Dan Driscoll, vizitează trupele Rangers ale Armatei SUA din cadrul Batalionului 1, Regimentul 75 Rangers, la Aerodromul Armatei Hunter, Savannah, Georgia, 26 august 2025. Foto: Profimedia

Driscoll a vorbit adesea despre războiul din Ucraina, indicând dronele ucrainene ca fiind o tehnologie relativ ieftină, produsă în serie, care este bună pentru luptă. Dar, după ce a fost nominalizat pentru funcţia de secretar al armatei, iniţial nu părea să fie implicat în negocierile pentru încheierea războiului. Trump se baza în schimb pe trimisul său special, Steve Witkoff, pentru a elabora un plan de încetare a focului.

Când detaliile unui plan în 28 de puncte elaborat de SUA şi Rusia au fost divulgate săptămâna trecută, Ucraina şi-a exprimat imediat îngrijorarea cu privire la unele dintre punctele sale cheie, iar aliaţii săi europeni i-au urmat exemplul.

Driscoll a efectuat apoi o vizită neanunţată în Ucraina, împreună cu alte personalităţi de rang înalt din Pentagon, delegaţia militară cu rangul cel mai înalt care a vizitat Kievul de la preluarea mandatului de către Trump, în ianuarie. Scopul, potrivit unui purtător de cuvânt al armatei americane, a fost de a se întâlni cu oficialii ucraineni şi de a discuta eforturile de încetare a războiului.

Driscoll s-a întâlnit cu Zelenski şi, potrivit Politico, s-a dat o recepţie în cinstea sa la reşedinţa ambasadorului american.

În zilele următoare, Driscoll a participat la mai multe discuţii cu oficialii ucraineni la Geneva, alături de secretarul de stat Marco Rubio, Witkoff şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi a contribuit la elaborarea unui „cadru de pace actualizat şi îmbunătăţit”.

El a continuat luni să poarte discuţii la Abu Dhabi, de data aceasta cu interlocutori ruşi.

Ce rol ar putea juca Driscoll în viitor la Washington

La numirea lui Driscoll în funcţia de secretar al armatei, Trump a scris că acesta are „o combinaţie puternică de experienţe care îl fac un agent al schimbării şi al revoluţiei”.

Unii observatori de la Washington se întreabă dacă aceste calităţi şi recenta sa apariţie pe scena mondială înseamnă că Driscoll ar putea într-o zi să-l înlocuiască pe Pete Hegseth, dacă acesta va demisiona din funcţia de secretar al apărării.

Deşi nu a deţinut niciodată o funcţie publică, Driscoll a lucrat în Congres ca stagiar pentru comisia pentru afaceri pentru veterani a Senatului, iar în 2020 a candidat fără succes pentru un loc în Camera Reprezentanţilor din Carolina de Nord. Un fost profesor a sugerat că Driscoll îşi propunea „să servească în armată, să studieze dreptul şi să se implice în politică”.

Există, de asemenea, posibilitatea ca Driscoll să preia oficial rolul de negociator cu Ucraina atunci când trimisul special al lui Trump în această ţară, Keith Kellogg, va pleca, în ianuarie.

Sau ar putea rămâne la conducerea a sute de mii de soldaţi din armata SUA. Driscoll a subliniat anterior că tatăl şi bunicul său au servit în armată înaintea lui şi vorbeşte adesea despre viziunea sa de transformare a armatei.

Cu câteva zile înainte de a pleca în Ucraina, Driscoll a descris în podcastul The Conversation cum îşi imaginează viitorul apropiat, când „fiecare soldat de infanterie... va purta o dronă în luptă” şi soldaţii se vor baza pe inteligenţa artificială, deoarece creierul uman nu va mai putea „ţine pasul” cu ritmul acţiunii.

„Acum este momentul potrivit pentru schimbare”, a spus el într-un discurs ţinut în octombrie. „Şi vom câştiga cu siliciu şi software, nu cu sângele şi trupurile soldaţilor noştri” - şi-a îmăpărtăşit el viziunea despre viitor.

Pionul lui JD Vance?

Înainte de călătoria sa la Kiev de săptămâna trecută, Driscoll nu era cunoscut pentru rolul său de negociator sau om de stat, iar eforturile sale iniţiale de a vinde acordul factorilor de decizie europeni au fost descrise ca fiind turbulente.

Legăturile sale strânse cu Vance, cu care a studiat la Yale şi cu care are o prietenie strânsă, indică revenirea vicepreşedintelui izolaţionist în negocierile pentru a pune capăt crizei din Ucraina, scrie The Guardian.

Vance a fost cel care a intervenit în timpul celebrei prime vizite a lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, în februarie, care s-a transformat într-un dezastru. El i-a cerut preşedintelui ucrainean să-i arate lui Trump mai mult „respect”, iar acum Ucraina rezistă din nou presiunii din partea SUA de a încheia un acord rapid, pe care oficialii locali l-au descris drept o „capitulare”.

După un prim an tumultuos la putere, se spune că deciziile de politică externă ale Casei Albe sunt luate de o mână de consilieri de top ai lui Trump – printre care şefa de cabinet Susie Wiles, consilierul conservator Stephen Miller, trimisul special Steve Witkoff, secretarul de stat Marco Rubio şi, în final, vicepreşedintele Vance.

U.S. Army set to buy one million drones in preparation for war
Secretarul Armatei, Dan Driscoll, alături de trupele Armatei SUA. Sursa foto: Profimedia

Vance a fost un susţinător vocal al ultimei propuneri de pace a administraţiei Trump, care a fost elaborată de Witkoff şi de ginerele lui Trump, Jared Kushner, împreună cu trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev.

Eforturile iniţiale ale lui Vance de a încheia un acord de pace cu Rusia – încercând în acelaşi timp să reînnoiască relaţiile cu Moscova – nu au avut succes şi au lăsat tabăra sa frustrată. Oficialii europeni, între timp, au fost indignaţi de discursurile sale iniţiale, în care îi acuza că „fug de alegătorii lor”, despre care Vance spunea că au poziţii anti-imigraţie şi conservatoare, apropiate de cele ale electoratului lui Trump.

Însă noul acord de pace publicat săptămâna trecută seamănă foarte mult cu poziţiile sale, iar el a fost unul dintre cei mai puternici susţinători ai acordului în cadrul administraţiei, în timp ce SUA a fost criticată pentru acceptarea unui cadru de pace ce seamănă în mare măsură cu cererile maximaliste ale lui Vladimir Putin.

În postările din weekend, Vance a susţinut că un acord de pace ar trebui să ducă la un armistiţiu care să respecte suveranitatea Ucrainei, să fie acceptabil pentru ambele părţi şi să împiedice reluarea războiului. „Fiecare critică adusă cadrului de pace la care lucrează administraţia fie înţelege greşit cadrul, fie prezintă în mod eronat o realitate critică de pe teren”, a scris Vance. „Există o fantezie că, dacă oferim mai mulţi bani, mai multe arme sau mai multe sancţiuni, victoria este la îndemână. Pacea nu va fi realizată de diplomaţi sau politicieni eşuaţi care trăiesc într-o lume fantezistă”, a adăugat el. „Ar putea fi realizată de oameni inteligenţi care trăiesc în lumea reală”, a punctat vicepreşedintele american.

Citește și Statele Unite și Rusia poartă discuții de pace la Abu Dhabi, în timp ce rachetele lovesc Kievul

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
salvamont
4
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Digi Sport
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sediul BBC
Scandalul BBC - Trump: cum poate fi afectat cel mai cunoscut brand de știri britanic de războiul cu președintele american
donald trump - biroul oval
Donald Trump a anunțat condiția pentru o întâlnire cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Steve Wiktoff va merge la Moscova
alexandru muraru
Pacea rece și sfârșitul inocenței: De ce suntem condamnați să câștigăm pauza strategică impusă de Washington
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
Ucraina nu a acceptat (încă) planul de pace. Pozițiile părților în negocierile care ar putea opri războiul declanșat de Putin
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Donald Trump amenință cu tăierea ajutorului militar acordat Ucrainei pentru a forța Kievul să semneze planul de pace
Recomandările redacţiei
PJS EMISIE 251125_23024
Ce tip de dronă s-a prăbușit în Vaslui și ce traseu a urmat aparatul...
primar in calduri
Traian Simionca, primarul acuzat că a agresat sexual o angajată la...
Beriev A-100
Ucraina a lovit baza Taganrog și a distrus un aparat-radar rar A-100...
explozie buftea
Explozie puternică într-un bloc din Buftea: victime multiple, una în...
Ultimele știri
Accident grav pe DN 2A, în Ialomița. Opt persoane rănite, printre care un bebeluș de două luni
Procesul de repartizare la Rezidențiat s-a încheiat. Rogobete anunță mii de locuri ocupate și interes record pentru medicina de familie
Unde își va ispăși Jair Bolsonaro cei 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Unde a fost surprinsă Simona Halep. Fostul numărul 1 mondial din tenis nu s-a uitat la bani pentru noua...
Adevărul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea...
Playtech
Cât ulei horticol se pune la 10 litri de apă. Ghid complet pentru tratamentele de iarnă la pomi
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd mii de lei? Ministrul Muncii anunță
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu