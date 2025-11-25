Live TV

Statele Unite și Rusia poartă discuții de pace la Abu Dhabi, în timp ce rachetele lovesc Kievul

Data actualizării: Data publicării:
Kiev
Scenă din capitala Ucrainei în dimineața zilei de 25 octombrie. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Statele Unite și Rusia au reluat discuțiile de pace la Abu Dhabi, unde secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit luni seara și marți cu oficiali ruși, în cadrul unei noi inițiative a administrației Trump de a opri războiul din Ucraina, informează  Reuters. Negocierile au loc în timp ce capitala Kiev a fost lovită peste noapte de rachete și sute de drone, într-un atac soldat cu cel puțin șase morți și daune grave la infrastructura de energie și încălzire.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a purtat discuții luni seara târziu și marți cu oficiali ruși la Abu Dhabi, ca parte a unei noi inițiative intense a administrației președintelui Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a transmis purtătorul său de cuvânt.

Oficialii americani și ucraineni încearcă să reducă diferențele dintre ei în privința unui plan de pace, în condițiile în care chestiuni esențiale rămân nerezolvate, iar Ucraina este precaută să nu fie forțată să accepte un acord în mare parte în termenii Kremlinului.

„Luni seara târziu și pe tot parcursul zilei de marți, secretarul Driscoll și echipa sa au purtat discuții cu delegația rusă pentru a obține o pace durabilă în Ucraina. Negocierile decurg bine și rămânem optimiști. Secretarul Driscoll este în contact strâns cu Casa Albă… pe măsură ce aceste discuții avansează”, a declarat locotenent-colonelul Jeff Tolbert, purtător de cuvânt al lui Driscoll.

Natura exactă a discuțiilor nu a fost clară imediat, și nu se știa cine făcea parte din delegația rusă. Un oficial american a spus că Driscoll, care a devenit omul de legătură pentru eforturile diplomatice ale SUA privind Ucraina, urma de asemenea să se întâlnească cu oficiali ucraineni în timpul vizitei la Abu Dhabi.

Subliniind miza uriașă pentru Ucraina, capitala Kiev a fost lovită peste noapte de un tir de rachete și sute de drone într-un atac rusesc care a ucis cel puțin șase persoane și a afectat rețelele de energie și încălzire. Locuitorii s-au adăpostit în subteran, îmbrăcați în haine groase, unii în corturi.

Politica SUA privind războiul a oscilat în ultimele luni.

Un summit organizat în grabă în august, în Alaska, între Trump și președintele rus Vladimir Putin, a generat îngrijorări la Kiev și în capitalele europene că administrația Trump ar putea accepta multe dintre cererile rusești, deși în cele din urmă a dus la mai multă presiune americană asupra Rusiei.

Cel mai recent plan de pace american, un document în 28 de puncte apărut săptămâna trecută, i-a luat prin surprindere pe mulți din guvernul SUA, Kiev și Europa, și a stârnit noi temeri că administrația Trump ar putea forța Ucraina să semneze un acord puternic înclinat în favoarea Moscovei.

Planul ar obliga Kievul să cedeze mai mult teritoriu, să accepte limitări asupra armatei sale și să renunțe definitiv la aderarea la NATO — condiții respinse de mult timp de Ucraina, care le consideră echivalente cu o capitulare.

Această inițiativă bruscă crește presiunea asupra Ucrainei și asupra președintelui Volodimir Zelenski, aflat acum în cea mai vulnerabilă poziție de la începutul războiului, după un scandal de corupție în urma căruia doi miniștri au fost demiși, în timp ce Rusia obține câștiguri pe front.

Zelenski ar putea avea dificultăți în a-i convinge pe ucraineni să accepte un acord perceput ca o cedare a intereselor țării.

El a spus luni că cel mai recent plan de pace include „puncte corecte” după discuțiile de la finalul săptămânii din Geneva.

„Problemele sensibile, cele mai delicate puncte, le voi discuta cu președintele Trump”, a spus Zelenski în mesajul său video nocturn.

Zelenski, care ar putea vizita SUA în următoarele zile, a declarat că procesul de elaborare a unui document final va fi dificil. Atacurile neîncetate ale Rusiei asupra Ucrainei au lăsat mulți sceptici că pacea poate fi obținută în curând.

„A fost o explozie foarte puternică, ferestrele noastre s-au spart, ne-am îmbrăcat și am fugit afară”, a spus Nadiia Horodko, contabilă de 39 de ani, după ce un bloc de locuințe a fost lovit în Kiev, peste noapte.

„A fost groază, totul ardea deja aici, iar o femeie striga de la etajul opt: «Salvați copilul, copilul arde!»”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus că un plan de pace amendat trebuie să reflecte „spiritul și litera” înțelegerii atinse între Putin și Trump la summitul din Alaska.

Un grup de țări care sprijină Ucraina, cunoscut sub numele de „coaliția de voință” și care include Marea Britanie și Franța, urma să țină marți o reuniune virtuală.

„Este o inițiativă care merge în direcția corectă: pacea. Totuși, există aspecte ale acestui plan care merită discutate, negociate, îmbunătățite”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron pentru RTL, referindu-se la planul propus de SUA. „Vrem pace, dar nu vrem o pace care ar însemna o capitulare.”

El a adăugat că doar ucrainenii pot decide ce concesii teritoriale sunt dispuși să facă.

„Ceea ce a fost pus pe masă ne dă o idee despre ce ar fi acceptabil pentru ruși. Înseamnă asta că trebuie să fie acceptat de ucraineni și europeni? Răspunsul este nu”, a adăugat Macron.

Într-o evoluție separată, România a ridicat de la sol avioane de vânătoare pentru a urmări drone care i-au încălcat teritoriul în apropierea graniței cu Ucraina marți dimineață, iar una dintre ele avansa încă în interiorul țării membre NATO, a transmis Ministerul Apărării.

Tensiunile au crescut de-a lungul flancului estic al Europei în ultimele luni, după ce drone suspectate ca fiind rusești au încălcat spațiul aerian al mai multor state NATO.

