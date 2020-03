VIDEO. Reacția lui Donald Trump când un oficial al Casei Albe a spus că a avut febră

Coordonatoarea grupului de lucru al Casei Albe pentru combaterea coronavirusului, dr. Deborah Birx, a dezvăluit că a fost testată pentru Covid-19 în weekend, după ce avut o ușoară febră. Președintele amerian Donald Trump s-a îndepărtat în glumă de ea, în timpul unei conferințe de presă, potrivit BBC.

Birx răspundea la o întrebare despre modul în care senatorul republican Rand Paul a putut să facă un test, în ciuda faptului că era asimptomatic și a nu intrat în contact cu o persoană infectată.

„Sâmbătă am avut o febră ușoară. Probabil o problemă gastro-intestinală, dar sunt meticuloasă. Sunt medic. Așa că am făcut un test sâmbătă seara și a fost negativ. Am rămas acasă încă o zi doar ca să mă asigur. Așa ne protejăm”, a spus Brix.

La auzul cuvântului „febră”, Trump a exclamat „Oh,oh!” și s-a retras, în glumă, la peste un metru distanță. A revenit însă în scurt timp lângă Birx.