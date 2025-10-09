Live TV

Volodimir Zelenski anunță condițiile în care Ucraina va face lobby ca Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace

Data publicării:
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images

Kievul îl va nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace dacă acesta va trimite rachete Tomahawk în Ucraina şi va ajuta la negocierea unui armistiţiu cu Rusia, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de POLITICO.

În timpul ultimei noastre întâlniri, nu am auzit un „nu”. Ceea ce am auzit a fost că lucrările vor continua la nivel tehnic şi că această posibilitate va fi luată în considerare”, a declarat Zelenski jurnaliştilor din Kiev referindu-se la întâlnirea pe care a avut-o cu preşedintele SUA în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite de la New York, la sfârşitul lunii septembrie.

„Planul de încheiere a războiului nu va fi uşor, dar este cu siguranţă calea de urmat. Şi dacă Trump oferă lumii – mai ales poporului ucrainean – şansa unui astfel de armistiţiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a spus Zelenski. Îl vom nominaliza în numele Ucrainei”, a adăugat el.

Trump a făcut campanie pentru a primi prestigiosul premiu, susţinând că a pus capăt la şapte războaie şi l-a sunat pe ministrul norvegian al finanţelor, fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg, pentru a-l întreba despre candidatura sa.

Zelenski a mai declarat reporterilor că rachetele Tomahawk, care pot zbura până la 1.500 de kilometri şi ar permite Ucrainei să lovească ţinte aflate departe pe teritoriul Rusiei, până în Siberia, ar putea întări Ucraina şi „i-ar trezi puţin pe ruşi, aducându-i la masa negocierilor”.

Preşedintele ucrainean a menţionat că Kievul a solicitat rachete de precizie cu rază lungă de acţiune şi în timpul mandatului lui Joe Biden, dar cererea a fost respinsă.

Trump a spus luni că a luat „oarecum” o decizie cu privire la trimiterea rachetelor în Ucraina, dar doreşte să clarifice modul în care acestea vor fi utilizate. „Am luat oarecum o decizie. Cred că vreau să aflu ce vor face cu ele, unde le vor trimite, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, a declarat Trump, adăugând că nu doreşte să vadă o escaladare a conflictului.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat miercuri, într-o conferinţă de presă, că livrarea rachetelor Tomahawk către Kiev „ar duce la o nouă etapă gravă de escaladare a crizei ucrainene, dar ar provoca şi daune ireparabile relaţiilor ruso-americane”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Digi Sport
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets...
Laszlo Krasznahorkai Press Conference In Madrid
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat premiul Nobel...
INSTANT_CG_PARCHET_IESIRE_032_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un deputat cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „A...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul...
Ultimele știri
Următoarea țintă ANAF o reprezintă cele 3.700 case de amanet. Ce s-a descoperit în urma analizelor de risc
Primăriile pot garanta împrumuturile companiilor de termoficare din subordine doar pentru combustibilul necesar în această iarnă
Pachetele de măsuri fiscale, discutate la ECOFIN de ministrul Alexandru Nazare. „Trebuie să convingem că vom reduce cheltuielile”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski- iunie 2025
O delegație din Ucraina va merge în SUA pentru discuții cu miză mare. Zelenski: „Trump vrea să ne vadă la masa negocierilor”
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski: „Dacă Putin vrea să cucerească estul Ucrainei, va trebui să îngroape un milion din soldații săi”
protest-chicago
Cum a ajuns Chicago epicentrul represiunii militare a lui Donald Trump: „Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”
trupe din Cambodgia la templul Preah Vihear unde au purtat lupte contra trupelor thailandeze
Donald Trump vrea să rezolve un nou conflict. I-a scris premierului thailandez să încheie confruntările cu Cambodgia
Donald Trump și Marco Rubio
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston a dus în secret o luptă de 20 de ani pentru a deveni mamă: Oamenii nu știu prin ce am trecut
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape...
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Demi Lovato, apariția care a cucerit Parisul. Doar în body strâns pe corp și dresuri, cu o atitudine de...
Film Now
Dwayne Johnson, despre The Smashing Machine, filmul cu cel mai slab debut din cariera sa: "Nu poți controla...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...