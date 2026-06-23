Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni ţările NATO că nu le va ajuta dacă vor cere acest lucru, justificându-şi poziţia prin faptul că acestea nu au susţinut operaţiunea sa militară împotriva Iranului.

„Italia s-a comportat foarte urât. Germania s-a comportat foarte urât. NATO nu ne-a fost alături.

Cheltuim sute de milioane de dolari pe an pentru a-i apăra de Rusia, iar apoi ei ne spun: «Preferăm să nu vă ajutăm». Ce prostie să spui așa ceva!

Pentru că și noi le putem spune asta dacă vrem, și s-ar putea să o facem”, a declarat preşedintele american în cursul unui schimb de idei cu presa în Biroul Oval.

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Donald Trump va participa la următorul summit al celor 32 de ţări membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) care va avea loc în Turcia, în luna iulie.

Editor : M.C