Trump nu exclude folosirea forței pentru a obține Groenlanda. „Avem nevoie de acest teritoriu din motive de securitate națională”

Viitorul preşedinte al SUA, Donald Trump, a cerut marţi membrilor NATO să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare. Demersul, care ar reprezenta mai mult decât dublarea obiectivului actual, reprezintă o nouă provocare pentru alianţa transatlantică, relatează Financial Times. În timpul unei conferinţei de presă, el a promis, de asemenea, să „taxeze Danemarca la un nivel foarte ridicat”, dacă ţara nu renunţă la controlul asupra Groenlandei. În plus, preşedintele ales a refuzat să excludă utilizarea forţei pentru a obţine Groenlanda sau pentru a prelua controlul asupra Canalului Panama.

El a promis să redenumească Golful Mexic în „Golful Americii”, atacând vecinul sudic al SUA ca fiind un „loc foarte periculos”.

Cea mai recentă ofensivă a lui Trump împotriva Mexicului a avut loc marţi, în timpul unei discuţii cu reporterii la proprietatea sa Mar-a-Lago din Florida, cu mai puţin de două săptămâni înainte de a depune jurământul de preşedinte

Întrebat dacă ar exclude utilizarea coerciţiei militare sau economice pentru oricare dintre aceste obiective, el a răspuns: „Nu, nu vă pot asigura cu privire la niciunul dintre cele două. Dar vă pot spune că avem nevoie de ele pentru securitate economică. Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate naţională”, a punctat Trump.

Trump şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa ca SUA să cumpere Groenlanda, descriind teritoriul danez şi cea mai mare insulă din lume ca fiind o „necesitate absolută” pentru securitatea americană. „Oamenii nici măcar nu ştiu dacă Danemarca are vreun drept legal asupra acestui teritoriu, dar dacă are, ar trebui să renunţe la el pentru că avem nevoie de el pentru securitatea naţională”, a declarat marţi Donald Trump, scrie şi POLITICO.



De asemenea, Trump a cerut anterior ca Panama să redea Statelor Unite dreptul de proprietate asupra Canalului. Statele Unite au cedat Panama controlul asupra importantei rute de comerţ maritim în 1977, în mandatul preşedintelui Jimmy Carter. Trump a spus: „Uite, Canalul Panama este vital pentru ţara noastră. Acesta este operat de China. China! Şi am dat Canalul Panama Panama, nu l-am dat Chinei".

