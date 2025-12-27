Trump respinge recunoașterea de către SUA a unui stat independent oficializat de Israel: „Chiar știe cineva ce este Somalilandul?”

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, că se opune recunoaşterii de către Statele Unite a Somalilandului, republica autoproclamată care s-a separat de Somalia şi pe care Israelul, un aliat al Washingtonului, a recunoscut-o oficial mai devreme în aceeaşi zi.

„Nu”, i-a răspuns preşedintele american jurnalistului care i-a pus întrebarea telefonic, înainte de a declara, de la clubul său de golf din Florida: „Chiar există oameni care ştiu cu adevărat ce este Somalilandul?”, transmite AFP preluată de Agerpres.

Recunoaşterea, vineri, de către Israel a acestei republici autoproclamate - care i-ar putea permite să îşi securizeze accesul la Marea Roşie - a stârnit indignare la Mogadiscio şi în multe ţări din regiune.

Citește și: Mai multe țări condamnă recunoașterea oficială a Somaliland ca stat independent: „Vizează crearea unei instabilități”

Editor : Ana Petrescu