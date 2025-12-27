Live TV

Trump respinge recunoașterea de către SUA a unui stat independent oficializat de Israel: „Chiar știe cineva ce este Somalilandul?”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, că se opune recunoaşterii de către Statele Unite a Somalilandului, republica autoproclamată care s-a separat de Somalia şi pe care Israelul, un aliat al Washingtonului, a recunoscut-o oficial mai devreme în aceeaşi zi. 

„Nu”, i-a răspuns preşedintele american jurnalistului care i-a pus întrebarea telefonic, înainte de a declara, de la clubul său de golf din Florida: „Chiar există oameni care ştiu cu adevărat ce este Somalilandul?”, transmite AFP preluată de Agerpres.

Recunoaşterea, vineri, de către Israel a acestei republici autoproclamate - care i-ar putea permite să îşi securizeze accesul la Marea Roşie - a stârnit indignare la Mogadiscio şi în multe ţări din regiune.

Citește și: Mai multe țări condamnă recunoașterea oficială a Somaliland ca stat independent: „Vizează crearea unei instabilități”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
photo-collage.png - 2025-10-12T180649.501
5
„Rusia sub Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică. Un stat...
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Digi Sport
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Zelenski, discuții cu liderii nord-europeni și șeful NATO, înaintea vizitei în SUA: Ucraina nu va fi un obstacol în calea păcii
Trump_Battleship-poster-defiant-hi-res-2048x1229
Noile nave de război „clasa Trump” se confruntă cu un mare obstacol: realitatea
333
De ce a ordonat Donald Trump atacuri armate în Nigeria și care e legătura cu persecuția creștinilor
relatie relatii ue europa sua america
Atitudinile antieuropene ale SUA se concentrează pe percepția unei slăbiciuni militare și declinul populației de pe bătrânul continent
donald trump
Donald Trump, cel mai mediatizat lider în presa franceză în 2025. E prima oară când președintele SUA îl depășește pe Emmanuel Macron
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin...
un barbat merge prin viscol
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu...
trump zelenski biroul oval
„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui...
monede cu procente
Economia în 2026. Predicțiile lui Adrian Codîrlașu, președintele CFA...
Ultimele știri
Imagini spectaculoase din Japonia: minge de foc deasupra Muntelui Fuji
Kim Jong Un: Coreea de Nord și Rusia au „împărțit sângele, viața și moartea” în războiul din Ucraina
Șase răniți, dintre care unul grav, la Târgu Mureș, într-un accident rutier produs noaptea trecută
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Care sunt orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou. Meteorologii Accuweather anunță iarnă...
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit cu Meme Stoica despre Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. „Dacă nu, la revedere!”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Victor Pițurcă știe cum să se mențină în formă la 69 de ani! Ce face antrenorul după masa de sărbători...
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...