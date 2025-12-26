Live TV

Mai multe țări condamnă recunoașterea oficială a Somaliland ca stat independent: „Vizează crearea unei instabilități”

Data publicării:
Somaliland Election
O femeie afișează steagul Somalilandului în timp ce oamenii stau la coadă pentru a vota în cadrul alegerilor prezidențiale din Somaliland din 2024, la o secție de votare din Hargeisa, Somaliland, 13 noiembrie 2024. Foto: Profimedia

Egiptul s-a alăturat vineri Turciei, Somaliei şi Djibouti în condamnarea recunoaşterii de către Israel a Somaliland ca stat independent, a anunţat Ministerul egiptean al Afacerilor Externe într-un comunicat, relatează AFP, citată de Agerpres.

Şefii diplomaţiilor din cele patru ţări au discutat la telefon după anunţul israelian, exprimându-şi respingerea totală şi condamnarea recunoaşterii de către Israel a regiunii Somaliland” şi subliniind „deplina lor susţinere pentru unitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a Somaliei”.

Turcia, aliat apropiat al autorităţilor de la Mogadiscio, a denunţat într-un comunicat separat o „ingerinţă manifestă în afacerile interne ale Somaliei”.

Recunoaşterea independenţei Somaliland constituie un nou exemplu de acţiuni ilegale ale guvernului (prim-ministrului Benjamin) Netanyahu care vizează crearea unei instabilităţi regionale şi mondiale”, afirmă MAE turc în comunicat.

Această iniţiativă a Israelului, care îşi continuă politica sa expansionistă şi face totul pentru a împiedica recunoaşterea statului palestinian, constituie o ingerinţă manifestă în afacerile interne ale Somaliei”, a adăugat sursa citată, estimând că „deciziile privind viitorul Republicii federale Somalia şi a regiunii Somaliland trebuie să fie luate de o manieră care să reflecte voinţa tuturor somalezilor”.

Ankara susţine militar şi economic autorităţile ţării, devastată de război civil de la începutul anilor '90, contribuind la reconstruirea infrastructurilor sale şi la formarea armatei, dar garantându-şi în acelaşi timp prezenţa, inclusiv maritimă, în Africa de Est.

Somaliland şi-a declarat unilateral independenţa în 1991, în timp ce Republica Somalia alunecase în haos după căderea regimului militar al autocratului Siad Barre.

De atunci regiunea este autonomă, are monedă proprie, armată şi poliţie, şi se distinge prin relativa sa stabilitate comparativ cu Somalia, subminată de insurecţia islamistă a militanţilor al-shabab şi de conflictele politice cronice.

Somaliland încă nu fusese însă recunoscută de niciun stat până acum, ceea ce menţinea regiunea într-o anumită izolare politică şi economică, în pofida faptului că se află la intrarea în strâmtoarea Bab-el-Mandeb, pe una din rutele comerciale cele mai frecventate din lume care leagă Oceanul Indian de Canalul Suez.

Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...