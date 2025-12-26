Israelul a devenit prima țară care recunoaște Somaliland ca stat independent, la mai bine de trei decenii după ce s-a separat de Somalia, informează Times of Israel.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul de Externe Gideon Sa'ar au semnat declarația din partea Israelului, în timp ce președintele Somalilandului, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a semnat pentru țara sa.

Somaliland, o țară musulmană sunnită, s-a bucurat de cinci zile de independență în 1960, perioadă în care a fost recunoscută de Israel și de alte 34 de țări înainte de a se uni cu Somalia.

Somaliland s-a separat oficial în 1991 și, deși nicio altă țară nu l-a recunoscut, mai multe țări importante — Marea Britanie, Etiopia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Danemarca, Kenya și Taiwan — au menținut birouri de legătură.

În cadrul unei convorbiri telefonice cu Abdullahi, Netanyahu a afirmat că prietenia dintre cele două țări este „fundamentală și istorică”.

„Intenționăm să colaborăm cu dumneavoastră în domeniul economic, în agricultură și în domeniul dezvoltării sociale”, a spus Netanyahu.

Netanyahu l-a invitat pe Abdullahi într-o vizită oficială în Israel și a declarat că îi va comunica președintelui american Donald Trump dorința Somalilandului de a adera la Acordurile Abraham. Abdullahi a răspuns că va veni „cât mai curând posibil”.

Măsura vine după ce, în august, au apărut informații potrivit cărora Somalilandul se număra printre țările aflate în negocieri cu Israelul privind posibila relocare a palestinienilor din Fâșia Gaza.

