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Bulgaria începe implementarea noilor reguli ale UE privind migraţia şi azilul. Procedurile la frontieră, schimbate complet

Data publicării:
Graniță Bulgaria
Foto: Profimedia

Agenţia de Stat pentru Refugiaţi (SAR) din Bulgaria este pregătită să implementeze cerinţele Pactului Uniunii Europene privind Migraţia şi Azilul, care a intrat în vigoare vineri, a afirmat preşedintele SAR, Ivan Ivanov, citat de biroul de presă al instituţiei.

Ivanov a explicat că pactul introduce o procedură la frontieră complet nouă pentru sistemul de azil al Bulgariei. Procedura permite procesarea în termene semnificativ mai scurte a solicitărilor de protecţie internaţională şi returnări mai rapide direct de la frontiera externă.

El a reamintit că pactul a fost propus de Comisia Europeană în 2020, cu scopul de a pune în practică soluţii pe termen lung, pragmatice şi sustenabile pentru gestionarea migraţiei pe întreg teritoriul UE şi pentru crearea unui Sistem european comun de azil echilibrat.

Conform noilor cerinţe şi în strânsă coordonare cu Agenţia Uniunii Europene pentru Azil (EUAA), SAR a elaborat o foaie de parcurs pentru implementarea Directivei privind condiţiile de primire, instrucţiuni emise de preşedinte pentru aplicarea reglementărilor care guvernează procedurile de azil, migraţia şi gestionarea azilului, precum şi standarde pentru acordarea protecţiei internaţionale.

Conform Reglementării Eurodac, baza de date existentă va fi transformată într-o bază de date mai cuprinzătoare privind migraţia şi azilul, concepută pentru a asigura identificarea clară a fiecărei persoane care intră în Uniunea Europeană. Agenţia a adăugat că reglementarea extinde totodată categoriile de persoane vulnerabile şi introduce proceduri mai precise pentru evaluarea nevoilor acestora.

SAR a afirmat că colaborează strâns cu Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră, cu Direcţia pentru Migraţie din Ministerul de Interne, cu Agenţia de Stat pentru Securitatea Naţională (SANS) şi cu agenţiile europene partenere ale acestora, inclusiv Europol şi Frontex, pentru implementarea noilor cerinţe.

Reforma cadrului european pentru azil cunoscută drept Sistemul european comun de azil (SECA) intră în vigoare vineri. Conform dpa, regulile mai stricte pentru migraţie au obiectivul de a întări procedurile la frontierele externe ale UE şi de a reduce deplasările secundare ale azilanţilor în Uniune, cum ar fi călătoriile din Grecia sau Italia în Germania.

Editor : Sebastian Eduard

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