Ce învățăm din pandemie? Ambasadorul Germaniei: Dacă Greta Thunberg nu ne-a convins, poate a reușit acest virus

Aceasta este clar o criză pe care nicio ţară nu o poate rezolva de una singură. Nu are niciun sens să rezolvăm criza în Germania, dacă nu rezolvăm situaţia în restul Europei şi al lumii. Aşa că interesul nostru este, pur şi simplu, să ne ajutăm partenerii să reuşească exact acelaşi lucru, a explicat ambasadorul german la Bucureşti, Cord Meier-Klodt, într-un interviu pentru Digi24.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Domnule ambasador Cord Meier-Klodt, bine aţi venit la Digi24!

Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei: Vă mulţumesc pentru invitaţie. Înainte să începem, pentru că voi vorbi în continuare în limba engleză, permiteţi-mi să adresez un salut mai personal telespectatorilor dvs. În vremuri de criză este esenţial ca toţi actorii principali ai statului şi ai societăţii să acţioneze împreună şi la unison. Constat că Digi24, ca reprezentant al celei de-a patra puteri, media, îşi joacă rolul într-un mod foarte responsabil. Ne informează corect, cu toată seriozitatea necesară, dar fără ştiri alarmiste. Vă felicit pentru această atitudine, atât ca diplomat, cât şi ca telespectator simplu şi aş dori să vă mulţumesc de fapt pentru sprijin. Sunt absolut convins că dacă acţionăm împreună într-un mod coordonat, vom rezolva această criză şi dacă ne arătăm solidari unii cu alţii în Europa. Deci aceasta este atitudinea, să începem. Cum îi place soţiei mele să spună, faptele vorbesc mai tare decât cuvintele, deci sunt la dispoziţia dvs.

Cine pe cine ajută în vreme de pandemie

Cristina Cileacu: Întâi vreau să vă mulţumesc în numele meu şi al colegilor mei de la Digi24 pentru vorbele frumoase şi aprecieri. Auzim des în timpul acestei pandemii despre China care ajută UE şi nu despre Uniunea Europeană care ajută Uniunea Europeană. De ce credeţi că se întâmplă acest lucru?

Cord Meier-Klodt: În primul rând, aş vrea să fiu foarte direct în această privinţă. Nu îmi place acest concurs legat de cine ajută mai mult. Cred că toţi trebuie să ajutăm şi ajutăm de câte ori putem. China îşi ajută partenerii europeni, mai ales pe cei care au mai multă nevoie şi cred că trebuie să fim recunoscători pentru asta şi să le mulţumim. Dar la fel am făcut şi noi în momentele de început ale crizei, am ajutat China cu tone şi tone de echipamente medicale şi cred că acesta este comportamentul normal. Ce pot să admit este faptul că ne-a luat tuturor ceva timp să ne pregătim şi aici, din nou, nu îmi place nici jocul vinei asupra UE, deloc, să spunem că tuturor ţărilor le-a luat ceva timp să ne punem sistemele în funcţiune. Uniunea Europeană, suntem noi, nu este un organism separat şi ce este cel mai important, pentru moment, cred că nu este nicio echipă mai bună nicăieri. UE este de departe cel mai puternic jucător, cu toată susţinerea programelor pe care le are în sectorul medical. Ajutorul pentru România, implementarea unei iniţiative pe care România a avut-o în timpul preşedinţiei la UE, adică stocul comun de echipamente medicale în Europa, pentru celelalte state şi desigur, la asta se adaugă şi tot ceea ce face UE în domeniul economic ca să ţină sistemul în viaţă şi să ţină oamenii în câmpul muncii şi aşa mai departe.

Germania, motorul de care depind multe economii

Cristina Cileacu: Trebuie să ne uităm spre economie şi ţara dvs, Germania, este un motor al economiei europene. Care este planul de restartare economică pentru ţara dvs şi, bineînţeles, lucrând împreună ca o Europă unită?

Cord Meier-Klodt: În primul rând, aş vrea să subliniez lucrurile evidente, pentru că este important. Aceasta este clar o criză pe care nicio ţară nu o poate rezolva de una singură. Nu are niciun sens să rezolvăm criza în Germania, dacă nu rezolvăm situaţia în restul Europei şi restul lumii. Aşa că interesul nostru este pur şi simplu să ne ajutăm partenerii să reuşească exact acelaşi lucru. În Germania, este adevărat, am adoptat un sistem de susţinere uriaş pentru economie. Această criză este foarte diferită de cea din 2008 şi de ceea ce a urmat atunci, pentru că aceea a fost o criză financiară şi a fost nevoie de un început diferit.

Aici avem alte motive, cele medicale, aşa că toate măsurile trebuie să fie mai subtile. Trebuie să acordăm stimulente afacerilor, investiţiilor, să avem amânări de plată pentru datorii şi împrumuturi pentru afacerile mari, trebuie să ţinem oamenii în câmpul muncii şi acest termen scurt de şomaj tehnic, ceva ce este acum adoptat de Comisia Europeană. Dna von der Leyen, preşedintele Comisiei, a iniţiat un program mare în această privinţă şi asta este bine pentru că le permite oamenilor să lucreze într-o manieră flexibilă, 30-25 de ore, dar sunt la serviciu, şi alte măsuri din acestea croite pe nevoile diferite pe anumite părţi ale societăţii.

Criza trece, învăţăturile rămân

Cristina Cileacu: Această pandemie este un test pentru noi toţi, deci am o întrebare mai degrabă personală pentru dvs, ce ar trebui să învăţăm fiecare dintre noi din această criză?

Cord Meier-Klodt: Eu văd trei direcţii, în principiu. Una este foarte simplă: să fim mai bine pregătiţi data viitoare pentru o astfel de criză. Am fost pregătiţi în principiu, dar cum putem vedea, ne-am bazat puţin prea mult pe infrastructura globală şi logistica globală. Bineînţeles, în vremea unei astfel de crize dintr-odată nu a funcţionat atât de bine cum ar fi trebuit.

Pentru energie avem rezerve mari de petrol şi este clar că pentru viitor ar trebui să fim pregătiţi măcar la fel de bine pentru o astfel de criză şi chiar mai bine, nu doar pentru acest tip de criză, ci pentru orice fel de potenţială criză de dimensiuni şi mai mari. Aceasta este în primul rând şi cred că aceste lecţii vor fi învăţate.

În al doilea rând, cred că am învăţat mult între timp despre igienă, despre utilitatea măştilor. Cred că nu ar fi ceva greşit să păstrăm o parte din acestea şi în viitor, ca obiceiuri fireşti. Îmi amintesc o excursie în Japonia, acum 10 ani acolo se aplicau aceste reguli. Când cineva era răcit, purta o mască. Ar trebui să continuăm măcar cu asta. Sunt şi elemente colaterale.

Vorbesc în numele meu, dar lucratul de acasă, folosirea tehnicii mai mult, poate nu este nevoie să călătorim în jurul lumii să ne întâlnim. Pot fi anumite întâlniri pe care le putem avea şi aşa cum ne întâlnim noi acum. Deci mai multe lucruri pe care le-am învăţat pot fi folosite şi după finalul crizei.

Şi în utimul rând, într-o manieră mai filosofică, ar trebui să ne gândim mai bine la cauzele profunde ale acestei crize, dacă trăim într-adevăr în lume într-o manieră sustenabilă şi nu exploatăm resursele de mediu prea mult. Nu vreau să fac speculaţii despre cum această criză a început, care a fost cauza principală, dar avem deja toţi aceşti activişti, „Greta Thunberg-ii”, dacă ei nu ne-au convins deja, poate acest virus a reuşit şi poate că măcar asta ar putea fi un efect pozitiv pe termen lung al acestei crize teribile.

Editare web: Luana Păvălucă