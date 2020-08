Cum a reușit Marea Britanie să dubleze vânzările la restaurante, în ciuda pandemiei

Ministrul britanic de Finanţe îi îndeamnă concetăţenii săi să continue să ia masa în oraş şi după expirarea schemei guvernamentale care prevede subvenţionarea meselor la restaurant, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Britanicii care iau masa în oraș primesc un discount la nota de plată, iar diferența e suportată de guvern, ceea ce a dus la explozia vânzărilor.

Iniţiativa „Eat out to Help Out” (Mănâncă în oraş şi ajută), destinată să ajute sectorul ospitalităţii, va expira marţi, 1 septembrie. Conform schemei de ajutor, în luna august, cei care au luat masa în primele trei zile ale săptămânii la restaurantele participante la program au beneficiat de un discount de 50% pentru orice comandă, reducerea fiind de până la 10 lire sterline pentru fiecare persoană, inclusiv copiii. Diferența a fost acoperită de guvern în contul clienților.

Schema a fost atât de populară, încât peste 64 de milioane de mese au fost luate în oraş în cadrul acestei iniţiative. Potrivit datelor publicate de portalul online Open Table, numărul mediu de locuri ocupate la restaurante în zilele de luni, marţi şi miercuri ale lunii august a acestui an a fost cu 95% mai mare faţă de perioada similară din 2019.

"Această schemă ne reaminteşte de ce ne place să luăm masa în oraş şi îi îndemn pe cetăţeni să menţină acest elan şi să ajute în continuare la relansarea noastră economică. Vreau să mulţumesc celor care s-au reîndrăgostit de localul lor preferat, managerilor care au petrecut săptămâni pentru a se asigura că restaurantele lor sunt sigure, precum şi şefilor, ospătarilor şi ospătăriţelor din întreaga ţară care au muncit din greu... tuturor celor care au ajutat la protejarea a 1,8 milioane de locuri de muncă din sectorul ospitalităţii", a spus ministrul britanic al Finanțelor, Rishi Sunak, potrivit unui comunicat de presă.

Premierul britanic Boris Johnson a introdus o carantină naţională în luna martie, iar luni Trezoreria britanică a anunţat că aproximativ 80% dintre firmele din industria ospitalităţii au încetat activitatea în aprilie, iar 1,4 milioane de muncitori au fost trimişi în şomaj, cel mai mare număr din orice sector.

Mai multe lanţuri de restaurante au anunţat deja că vor continua să ofere discounturi şi în luna septembrie.

