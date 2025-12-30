Kievul a publicat pe contul oficial al brandului de țară de pe X un poster caricatural în care Serghei Lavrov apare în locul lui Jim Carrey, protagonistul filmului „Mincinosul mincinoșilor”. Reacția ironică vine după ce Moscova a acuzat Ucraina de un presupus atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin, fără a prezenta dovezi publice.

În faţa acuzaţiilor Rusiei, care o acuză că a ţintit reşedinţa lui Vladimir Putin cu ajutorul unor drone, Ucraina alege să răspundă într-un mod inedit. Pe contul de pe platforma X, care se defineşte ca fiind contul oficial al brandului de ţară, Ucraina a publicat o imagine caricaturală în care ministrul rus de externe Serghei Lavrov apare în locul lui Jim Carrey ca protagonist principal în afişul filmului „Mincinosul mincinoşilor”.

În loc de numele actorului Jim Carrey scrie „Russia”, dar este păstrat dedesubt sloganul original al afişului, „Trust Me” („Ai încredere în mine”). Capul lui Jim Carrey, personajul principal, caricatural, care apare în costum, cu braţele larg deschise, este înlocuit cu chipul lui Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, cel care a lansat teoria atacului cu zeci de drone ucrainene asupra reşedinţei lui Vladimir Putin în timp ce Donald Trump şi Volodimir Zelenski discutau despre pace în SUA.

Sub imaginea personajului apare titlul în original al filmului, „Liar Liar” (Mincinosul mincinoşilor), iar jos sunt scrise cuvintele „Peace 2026. Honest” („Pace în 2026. Pe bune”) înlocuind ceea ce în afişul original era „Opens 21 march. Honest” (Premiera pe 21 martie. Pe bune - n.r.).

„Mincinosul mincinoşilor” (Liar Liar) a fost lansat în Statele Unite pe 18 martie 1997 de Universal Pictures. Filmul a primit recenzii pozitive din partea criticilor şi a încasat 303 milioane de dolari, faţă de un buget de 45 de milioane de dolari. La cea de-a 55-a ediţie a Globurilor de Aur, Jim Carrey a fost nominalizat pentru acest rol la categoria Cel mai bun actor.

Rusia nu a furnizat dovezi ale atacului ucrainean asupra reşedinţei lui Putin, afirmând că sunt informaţii de natură confidenţială din motive de securitate, însă mulţi analişti sunt sceptici în legătură cu acest presupus atac, în urma căruia Kremlinul a anunţat că îşi „înăspreşte” poziţia în legătură cu negocierile de pace..

„Circumstanţele acestui presupus atac nu corespund modelului” atacurilor ucrainene în Rusia, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), think tank-ul american specializat în conflicte armate, care consideră puţin probabil ca atacul de care Moscova acuză Ucraina să fi avut loc.

