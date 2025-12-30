Live TV

Foto Lavrov, ironizat de ucraineni cu o caricatură inspirată de afișul filmului „Mincinosul mincinoşilor”

Data actualizării: Data publicării:
caricatură lavrov
Capul actorului Jim Carrey a fost înlocuit cu cel al ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, pe afișul filmului „Liar Liar”. Sursa foto: X

Kievul a publicat pe contul oficial al brandului de țară de pe X un poster caricatural în care Serghei Lavrov apare în locul lui Jim Carrey, protagonistul filmului „Mincinosul mincinoșilor”. Reacția ironică vine după ce Moscova a acuzat Ucraina de un presupus atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin, fără a prezenta dovezi publice.

În faţa acuzaţiilor Rusiei, care o acuză că a ţintit reşedinţa lui Vladimir Putin cu ajutorul unor drone, Ucraina alege să răspundă într-un mod inedit. Pe contul de pe platforma X, care se defineşte ca fiind contul oficial al brandului de ţară, Ucraina a publicat o imagine caricaturală în care ministrul rus de externe Serghei Lavrov apare în locul lui Jim Carrey ca protagonist principal în afişul filmului „Mincinosul mincinoşilor”.

În loc de numele actorului Jim Carrey scrie „Russia”, dar este păstrat dedesubt sloganul original al afişului, „Trust Me” („Ai încredere în mine”). Capul lui Jim Carrey, personajul principal, caricatural, care apare în costum, cu braţele larg deschise, este înlocuit cu chipul lui Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, cel care a lansat teoria atacului cu zeci de drone ucrainene asupra reşedinţei lui Vladimir Putin în timp ce Donald Trump şi Volodimir Zelenski discutau despre pace în SUA.

lavrov
sursa foto: x.com/Ukraine

Sub imaginea personajului apare titlul în original al filmului, „Liar Liar” (Mincinosul mincinoşilor), iar jos sunt scrise cuvintele „Peace 2026. Honest” („Pace în 2026. Pe bune”) înlocuind ceea ce în afişul original era „Opens 21 march. Honest” (Premiera pe 21 martie. Pe bune - n.r.).

„Mincinosul mincinoşilor” (Liar Liar) a fost lansat în Statele Unite pe 18 martie 1997 de Universal Pictures. Filmul a primit recenzii pozitive din partea criticilor şi a încasat 303 milioane de dolari, faţă de un buget de 45 de milioane de dolari. La cea de-a 55-a ediţie a Globurilor de Aur, Jim Carrey a fost nominalizat pentru acest rol la categoria Cel mai bun actor.

Rusia nu a furnizat dovezi ale atacului ucrainean asupra reşedinţei lui Putin, afirmând că sunt informaţii de natură confidenţială din motive de securitate, însă mulţi analişti sunt sceptici în legătură cu acest presupus atac, în urma căruia Kremlinul a anunţat că îşi „înăspreşte” poziţia în legătură cu negocierile de pace..

„Circumstanţele acestui presupus atac nu corespund modelului” atacurilor ucrainene în Rusia, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), think tank-ul american specializat în conflicte armate, care consideră puţin probabil ca atacul de care Moscova acuză Ucraina să fi avut loc.

Citește și Ucrainenii au încercat să-l asasineze pe Putin, acuză Moscova. „Acţiunile nu vor rămâne fără răspuns”. Kiev: „Minciuni tipice rusești”

Citește și Ucraina transmite un nou mesaj după acuzațiile Rusiei privind un presupus atac asupra reşedinţei lui Putin. Reacția Kremlinului

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
4
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
zelenski
5
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Digi Sport
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac ucraina
Evacuări de urgență în nordul Ucrainei: 14 localități afectate de bombardamente rusești
serghei lavrov
Lavrov: Occidentul trebuie să accepte că Rusia deține inițiativa strategică pe frontul din Ucraina
Combat mission of Ukraine’s 44th Artillery Brigade soldiers in Dnipropetrovsk region
Cele mai sângeroase luni din ultimii ani pentru armata rusă în Ucraina: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul războiului
proasta
Tragedia unei familii care aștepta „eliberarea” rusă. Soldații lui Putin l-au împușcat pe soț și au violat-o în grup pe soția acestuia
soldați și rachete în ucraina
Jurnalist BBC: „Am relatat despre 40 de războaie, dar nu am văzut niciodată un an ca 2025”. Cum ar putea arăta al 3-lea război mondial
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Ucraina transmite un nou mesaj după acuzațiile Rusiei privind un...
oameni merg prin viscol
Noi avertizări de la meteorologi: Cod galben de vânt și ninsoare...
primarul mangaliei
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest încă 30 de zile...
tren eurostar
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația...
Ultimele știri
Coreea de Sud și Polonia au semnat un acord de 4 miliarde de dolari pentru producerea de rachete ghidate
Fermierii români care cultivă cartofi pot primi finanțare de până la 2 milioane de euro. Proiectele pot fi depuse din ianuarie 2026
Un nou palat de miliarde pentru „țar”. Putin și-a construit o reședință cu spital propriu și sală criogenică (investigație)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Fanatik.ro
Proiect exploziv în Parlament. Judecătorii, trași la răspundere pe banii lor: AUR vrea asigurare de malpraxis...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae...
Adevărul
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în...
Playtech
Interdicţia primită de Mirabela Grădinaru la Palatul Cotroceni! A rămas fără cuvinte, nu se aştepta să nu...
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
Pro FM
Anca Țurcașiu, detalii neștiute despre mama ei, care a murit de cancer: „A fost o femeie plinuță toată viața...
Film Now
Anthony Hopkins, mesaj emoționant în ziua în care a marcat 50 de ani de când nu a mai consumat alcool...
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din...
Newsweek
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază?
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Imagini virale cu un urs koala în timp ce se plimba cu autobuzul. Șoferul l-a salvat de pe un drum aglomerat
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...