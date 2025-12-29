Ucrainenii au încercat să-l asasineze pe Vladimir Putin, acuză Serghei Lavrov. „Acţiuni imprudente, care nu vor rămâne fără răspuns”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Prin urmare, poziţia de negociere a Moscovei se va schimba, transmit Reuters, EFE şi France Presse, care citează agenţii de presă din Rusia.



Lavrov a declarat că, în noaptea de 28 spre 29 decembrie, Ucraina a atacat reşedinţa oficială a preşedintelui rus din regiunea Novgorod cu 91 de drone cu rază lungă de acţiune.

„Astfel de acţiuni imprudente nu vor rămâne fără răspuns”, a spus Lavrov.



Iniţial nu era clar dacă Putin se afla în reşedinţă în acel moment. Din partea ucraineană nu a existat niciun comentariu, scrie Reuters.

Între timp, la Moscova, oficialii afirmă că în prezent nu se discută despre o conversație telefonică între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru mass-media rusă, citată de RBC Ukraine.

Peskov a comentat informațiile apărute în mass-media occidentală, potrivit cărora discuțiile cu șeful Casei Albe, Donald Trump, ar fi deschis posibilitatea unei convorbiri telefonice între Putin și Zelenski.

„O astfel de convorbire nu este în discuție în acest moment”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Reacția vine după ce președintele american Donald Trump a transmis duminică, 28 decembrie, că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape". Totuși, liderul american a precizat că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas, relatează Reuters şi EFE.

