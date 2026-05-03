Prima reacție a cancelarului german după ce Trump a anunțat că va retrage 5000 de trupe din Germania

Cancelarul german, Friedrich Merz, a spus că trebuie să accepte faptul că preşedintele SUA, Donald Trump, nu împărtăşeşte opiniile sale, pentru a putea lucra împreună cu Statele Unite în cadrul NATO, dar a subliniat că nu există nicio legătură între neînţelegerile lor şi o retragere planificată de trupe, relatează Reuters.

Merz a respins sugestiile potrivit cărora criticile sale privind planificarea militară a SUA în Iran ar fi determinat anunţul de vineri al Washingtonului, conform căruia Statele Unite îşi vor reduce prezenţa militară în Germania - cea mai mare bază europeană a sa - cu 5.000 de soldaţi, şi şi-a reiterat angajamentul faţă de alianţa transatlantică.

Merz pusese sub semnul întrebării dacă Trump are un plan de ieşire din Orientul Mijlociu şi afirmase că SUA sunt "puse într-o situaţie jenantă" în discuţiile cu Iranul. Trump l-a numit ulterior pe Merz un lider "ineficient".

"Trebuie să accept că preşedintele american are o altă viziune asupra acestor chestiuni decât noi. Dar acest lucru nu schimbă faptul că rămân convins că americanii sunt parteneri importanţi pentru noi", a declarat Merz pentru postul public ARD, într-un interviu care urma să fie difuzat duminică seara.

Întrebat dacă planurile SUA de a reduce prezenţa trupelor în Germania au legătură cu conflictul dintre cei doi lideri, Merz a spus: "Nu există nicio legătură."

Trump a cerut deja din primul său mandat o reducere a prezenţei militare americane în Germania şi a solicitat în mod repetat europenilor să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

Anunţul de vineri este văzut şi ca o anulare a unui plan al administraţiei Joe Biden de a desfăşura în Germania un batalion american cu rachete cu rază lungă Tomahawk.

Aceasta reprezintă o lovitură pentru Berlin, care susţinuse iniţiativa ca pe un factor puternic de descurajare împotriva Rusiei, în timp ce europenii îşi dezvoltă propriile astfel de arme.

Merz a spus că Trump nu s-a angajat niciodată ferm în acest plan şi că este puţin probabil ca SUA să renunţe la astfel de sisteme de armament, adăugând: "Dacă nu mă înşel, americanii nu dispun de suficiente astfel de sisteme în acest moment" .

