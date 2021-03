Pucioasa va reveni în lumea bună a turismului. În stațiunea balneară se lucrează de zor pentru a redeveni atractivă pentru turiști.

Frumusețea naturii de aici este completată de o resursă foarte valoroasă. Este vorba de izvoarele cu apă sulfuroasă folosite în tratamente balneoclimaterice. Pucioasa ar trebui să fie o stațiune care să rivalizeze cu altele, de același fel, din restul Europei. Momentan, arată cam așa: întregul oraș este un șantier făcut desigur pe bani europeni. Rămâne să vedem în cât timp se vor dezvolta suficiente facilități ca aici să poată veni turiști să se bucure de apele sufluroase și de frumusețea naturii.

Primul proiect european, ajunge ușor-ușor la maturitate

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Suntem la Pucioasa, într-o staţiune balneoclimaterică. Ştiu că ceea ce se vede în jurul meu nu arată ca şi cum vrei să vii în locul acesta să-ţi faci vacanţa, dar îl avem invitat pe primarul din Pucioasa, dl Constantin Ana. Suntem pe un drum care va fi, pentru că în momentul acesta vedem că este un şantier aici.

Constantin Ana, primar Pucioasa: Da, practic este primul proiect european pe care noi l-am depus, ajunge ușor-ușor la maturitate, sper că în vară îl vom termina. Suntem pe o bucată de drum încă nepregătită, care în trei luni de zile probabil va fi dată la gata, e vorba de un proiect pentru modernizarea infrastructurii turistice în orașul Pucioasa și de accesibilizarea zonelor de interes. Practic, pe lângă faptul că aici avem sursa de sulf, materia primă de bază pentru tratamentul balnear, tot aici avem o zonă de interes imensă unde vor apărea alte două proiecte importante, tot pe fonduri europene. Este vorba de zona de agrement Moțăianca și de viitorul hotel al stațiunii Pucioasa, pe care noi îl avem deja prins în masterplanul de turism al României.

Cristina Cileacu: Îmi spuneți despre drumul acesta că va fi gata în aproximativ trei luni.

Constantin Ana: Da

Cristina Cileacu: De unde vine și unde se duce, pentru că de multe ori în România vedem că drumuri făcute cu bani europeni se termină undeva în câmp și practic n-au nicio utilitate.

Constantin Ana: Unește două localități practic, este o a doua centură a orașului Pucioasa, pleacă de la Brănești, unde avem cel mai mare investitor local, la limita cu 143 și drumul pleacă de acolo, trece prin cartierul Pucioasa Sat, continuă prin această zonă virgină, 139 îi spunem noi, iar mai departe va merge către localitatea Moțăieni, unde se va și termina. Deci practic este un drum complet, nu este o bucată care se termină în neant și pe lângă asta o să vedeți mai departe că deja o bucată de drum este turnată, ne facilitează nouă, locuitorilor orașului, cât și celor din zonă, accesul în această zonă care chiar dacă astăzi este prezentată așa în noroi, este o zonă foarte frumoasă.

„Parcul va fi senzațional și va fi un lucru care va atrage lumea în zonă”

Cristina Cileacu: Deci spuneți că dacă venim aici peste trei luni...

Constantin Ana, primar Pucioasa: : Cu siguranță o să-l găsiți gata, e o minune că totuși pe frigul ăsta lucrăm. Noi din câte șantiere avem, sunt deschise doar trei astăzi, pentru că asta este condiția, nu poți să lucrezi pe orice tip de vreme, sunt niște reguli foarte clare și trebuie să le respectăm.

Cristina Cileacu: Cât costă acest drum?

Constantin Ana: Acest drum în sine nu pot să vă spun, valoarea totală a proiectului este de 21 de milioane de lei, dar acest drum este cea mai importantă parte din acest proiect, pentru că are și ziduri de sprijin, și are, o să vedeți, o zonă de relief mai dificilă. Dar prin acest proiect nu facem doar drumuri, mai avem și două parcuri, creem în sfârșit senzația de stațiune în orașul Pucioasa, pentru că m-am întrebat din prima zi ce doamne, iartă-mă ce aș căuta eu în Pucioasa dacă aș fi turist? Și mi-am propus să construiesc răspunsul la această întrebare, până în 2028, când se vor împlini 100 de ani de atestare ca oraș a orașului Pucioasa, respectiv 200 de ani de atestare ca stațiune balneoclimaterică.

Cristina Cileacu: Aceasta era următoarea mea întrebare, ce poate să facă un turist în Pucioasa astăzi și cum spuneați, vreți să construiți răspunsul la întrebare, ce o să facă în 2028?

Constantin Ana: Pucioasa este într-o situație destul de delicată. Culmea, capacitățile de cazare sunt pline 100%, permanent, tot timpul anului, mai puțin perioada de repaos când nu sunt contracte, dar beneficiarii unităților de cazare sunt de fapt turiștii care au probleme reumatice în primul rând, este vorba de categoria de vârstă cea mai înaintată, care, la noi în oraș, pe lângă faptul că aduc un plus, prin accesarea unităților noastre de cazare, nu produc nimic altceva pentru noi ca stațiune. Adică un turist normal trebuie să mai iasă la un restaurant, trebuie să se mai plimbe într-o zonă, trebuie să mai cheltuie un ban în zona respectivă. La noi nu se întâmplă asta și atunci încercăm să pornim în primul rând cu lansarea unei oferte cu turismul de weekend, cu crearea unor zone extraordinar de frumoase. Acum o să vă ducem și la parc, dacă vreți. Am început modelarea parcului central, o investiție de 4 milioane de euro, într-un parc de 4 hectare. Va fi senzațional și va fi un lucru care va atrage lumea în zonă. Mai mult de atât, în fiecare punct al orașului am încercat să maximizăm tot ceea ce ne-a oferit nouă natura...

Blocaj românesc, pentru proiecte cu fonduri europene

Cristina Cileacu: Și evoluția asta până la urmă cât de mult ar trebui să o urmărim ca să o vedem cu ochiul liber și să vedem că într-adevăr stațiunea asta devine ceva, cum spuneați, o stațiune turistică?

Constantin Ana: Vă spuneam și înainte de a începe întâlnirea noastră. Proiectul acesta este depus pe 1 decembrie 2016. Este semnat la sfârșitul anului 2017, cu licitație cu tot. Am început lucrările de abia de un an de zile, un an și jumătate maximum. Eu mi-am făcut o socoteală tristă, un proiect, de la idee, la maturitate, trecând prin evaluare, licitație, plus diversele probleme inerente în orice proiect, avem nevoie de minimum, realist, 5-6-7 ani. Asta este realitatea tristă. Imaginați-vă că avem 17 proiecte europene, iar al 17-lea, ultimul, nici astăzi nu este semnat, deși practic, exercițiul financiar s-a terminat.

Cristina Cileacu: Deci vorbiți despre semnătura din partea Comisiei Europene?

Constantin Ana: Nu, nu, de semnătura venită din partea autorității de management, respectiv Ministerul Dezvoltării, care are în subordine autoritatea de management pentru POR.

Cristina Cileacu: Deci, făceți-mă să înțeleg, blocajul este în România?

Constantin Ana: Blocajul este românesc.

Banii pentru proiectele pe care le au autorităţile locale sunt aprobaţi

Pucioasa este staţiunea care va fi. Momentan este un şantier continuu, mai mult ca figuraţie pentru echipa de filmare, decât pentru localnicii din urbe. Felul în care arată acum Pucioasa te îmbie să treci mai departe, nu să te opreşti să faci o cură de ape termale. Dar, banii pentru proiectele pe care le au autorităţile locale sunt aprobaţi, putem spera că lucrurile vor arăta altfel la o altă vizită. Ca să îl cităm pe dl primar, nici luna aleasă pentru filmare nu avantajează aspectul. De ar fi doar asta problema...

Sunt bani pentru proiecte bine făcute și am văzut ce înseamnă pentru comunitățile locale să aibă acces la facilități care le îmbunătățesc viața. Da, mai este mult până departe, dar în Europa | Mi-e bine, ți-e bine și întotdeauna se poate face mai mult pentru cei din jur.