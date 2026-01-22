Live TV

Video Summit extraordinar la Bruxelles. Liderii UE hotărăsc planurile privind Trump și Groenlanda. Primele declarații ale lui Nicușor Dan

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan, la summitul Consiliului European. Foto: Profimedia
Din articol
Nicușor Dan, la Bruxelles: Avem nevoie de această relație transatlantică Europa–România Întâlnire crucială pentru coordonarea statelor UE Neclarități în ceea ce privește Groenlanda

Liderii de stat ai tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, începând cu ora 20:00 (ora României), la Bruxelles, pentru un summit „extraordinar” privind recenta criză din relațiile transatlantice, provocată de eforturile președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nicușor Dan, la Bruxelles: Avem nevoie de această relație transatlantică Europa–România

ACTUALIZARE 19.48 Nicușor Dan participă joi la Bruxelles la un summit extraordinar al Consiliului European, ocazie cu care a făcut declarații de presă.

„Este un consiliu european informal, care va avea ca obiect relația transatlantică, Groenlanda, tarifele, Ucraina și, posibil, vor fi discuții despre Mercosur. Avem nevoie de această relație transatlantică Europa–România și este foarte bine că, în urma dialogului, o oarecare escaladare s-a diminuat și am revenit în parametri normali”, a precizat președintele României, adăugând că poziția țării noastre „este clară: suveranitatea este cea mai importantă și ține de dreptul internațional.”

„Trebuie purtat dialog pentru orice chestiuni care sunt legitime și țin de apărare”, a mai precizat șeful statului.

Întrebat de către reporteri despre declarațiile critice ale lui Zelenski la adresa liderilor europeni, Nicușor Dan a punctat că „important este dialogul și, pentru moment, noi suntem într-o poziție de echilibru”.

Întâlnire crucială pentru coordonarea statelor UE

Liderii europeni, inclusiv președintele României Nicușor Dan, „vor discuta despre evoluțiile recente din relațiile transatlantice și implicațiile acestora pentru UE și vor coordona calea de urmat”, se arată într-un anunț postat pe site-ul Consiliului European - organismul format din liderii naționali ai UE.

Întâlnirea are loc după câteva săptămâni de tensiuni între SUA și aliații săi europeni cu privire la soarta Groenlandei, o parte autoguvernată a Regatului Danemarcei, pe care Trump a declarat în repetate rânduri - atât în ​​primul, cât și în al doilea mandat - că dorește să o achiziționeze pentru SUA.

Problema a dominat reuniunea Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, din această săptămână. Trump a vorbit miercuri la eveniment, oscilând între amenințări aparente la adresa aliaților NATO din cauza Groenlandei, dar și excluzând utilizarea forței militare pentru a cuceri masiva insulă arctică.

Trump a descris Groenlanda drept o „bucată de gheață” și a încadrat propunerea sa de achiziție a teritoriului - pe care l-a numit în mod incorect de mai multe ori Islanda, deși Casa Albă a negat că s-a exprimat greșit - ca plată pentru decenii de contribuții ale SUA la NATO și la securitatea europeană.

Trump s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după discursul său. Ulterior, Trump a scris pe rețelele sociale că s-a ajuns la „cadrul unui viitor acord” privind Groenlanda. 

Neclarități în ceea ce privește Groenlanda

Președintele a declarat că va renunța la planurile de a impune tarife vamale asupra a opt aliați NATO care au desfășurat un număr mic de trupe în Groenlanda la începutul acestei luni - o amenințare care a stârnit critici vehemente din partea liderilor europeni și a ridicat perspectiva unui război comercial transatlantic.

Nici Trump, nici Rutte nu au dezvăluit imediat detaliile presupusei înțelegeri. Trump a declarat pentru CNN că SUA au obținut „tot ce și-au dorit”, în timp ce Rutte a declarat pentru Fox News că problema suveranității Groenlandei „nu a fost abordată” în cadrul întâlnirii sale cu președintele.

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat pentru ABC News că discuțiile trilaterale dintre SUA, Groenlanda și Danemarca sunt în desfășurare.

Rutte a declarat joi pentru Reuters: „Am ajuns la această înțelegere că, în mod colectiv, ca NATO, trebuie să intervenim aici, inclusiv SUA”.

Rutte a declarat că exploatarea mineralelor din Groenlanda nu a fost discutată în timpul discuțiilor sale cu Trump de miercuri și că negocierile specifice legate de Groenlanda vor continua între Washington, Copenhaga și Nuuk.

Un purtător de cuvânt al Consiliului European a declarat pentru ABC News că „nu a existat nicio modificare a ordinii de zi” pentru reuniunea de joi de la Bruxelles, în urma anunțului făcut de Trump privind un posibil acord.

Într-o declarație publicată pe site-ul Consiliului, președintele organismului, Antonio Costa, a declarat că printre subiectele cheie ale discuțiilor de joi se vor număra „unitatea în jurul principiilor dreptului internațional, integrității teritoriale și suveranității naționale” și „unitatea în sprijinul și solidaritatea deplină cu Danemarca și Groenlanda”.

Editor : C.A. | Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Oameni pe strada in Bucuresti
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
3
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Președintele rus Vladimir Putin.
4
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Donald Trump dublu
5
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva...
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jack Smith
Jack Smith, procurorul care l-a anchetat pe Trump: „A încercat să inverseze rezultatele alegerilor și a încălcat, deliberat, legile”
friedrich merz
Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri”, avertizează Friedrich Merz. „Nu este un loc confortabil”
Donald Trump
Trump a prezentat la Davos proiectul „Noua Gaza”: zgârie-nori de lux pe litoralul palestinian. „Voi avea mare succes, va fi frumos”
profimedia-1068255598
Traian Băsescu, despre Comisia pentru Pace: „O jucărie pe care şi-o face Trump”. Cum comentează fostul președinte poziția României
Vladimir Putin și Donald Trump.
Mesajul lui Trump pentru Putin: ce i-a transmis președintelui rus despre războiul din Ucraina după discuția cu Zelenski, la Davos
Recomandările redacţiei
zelenski davos
Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune...
donald trump nicusor dan presidency ro
România, sub presiuni legate de Consiliul pentru Pace al lui Trump...
fetita plange se apara
Cum ajung copiii şi adolescenţii la acte de violenţă extremă...
Mariaj
La două din zece căsătorii mixte din Italia, mireasa e româncă...
Ultimele știri
„Scoatem pixul şi hârtiile din spitale”. Alexandru Rogobete pune în consultare publică strategia de digitalizare
Irineu Darău, ministrul Economiei: Cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Atacurile inutile trebuie oprite
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Oferte de milioane de euro pentru jucătorul de națională al României! Dinamo și-a luat măsuri de precauție...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu...
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Câtă apă se pierde dintr-un robinet care picură într-un interval de 24 de ore. Cât de mult îți poate crește...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu...
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
Ciolacu, atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat