Un deputat german doarme la cort când vine la Berlin pentru sesiunile parlamentare. A explicat pentru prima dată care sunt motivele

Johannes Fechner, avocat și membru al Bundestagului din 2013 din partea Partidului Social Democrat din Germania, doarme în cort în timpul sesiunilor parlamentare, „lângă apă, la aer curat”, spune el. Bineînțeles, alege varianta de cazare în camping cât timp îi permite vremea. „Nu am nevoie de un apartament, poate altcineva are mai mare nevoie de el”, spune el, precizând că îi place foarte mult atmosfera de camping.

Deputatul Johannes Fechner are 50 de ani, este de profesie avocat și are domiciliul în Emmendingen, landul Baden-Württemberg. În săptămânile de sesiune parlamentară vine la Berlin, dar se cazează în cortul lui de o persoană, într-un camping dintr-o zonă verde a capitalei germane.

Parlamentarii germani câștigă peste 10.000 de euro. Cel mai probabil, cheltuielile cu cazarea sunt decontate. Însă el preferă să plătească 72 de euro săptămânal la camping. Face asta de mai mulți ani, dar se pare că n-a făcut mare caz din acest lucru și abia de curând s-a aflat. Jurnaliștii germani de la Bild l-au vizitat în camping după o zi de lucru și au stat de vorbă la o bere, în fața cortului.

Fiind întrebat de ce alege să stea la cort, Johannes Fechner a răspuns: „Pentru că e relaxat. Chiar lângă apă, la aer curat. Dorm mai bine aici, e bine să ies din bula guvernamentală și să intru în mediul acesta."

Fechner are nevoie de două minute pentru a-și instala cortul. Are în mașină tot ce-i trebuie pentru montare și somn.

Este membru al Parlamentului din 2013 și locuiește la camping în timpul săptămânilor de sesiune din 2019. „Dorm aici doar 80 de nopți pe an, așa că nu am nevoie de un apartament, poate altcineva are nevoie mai mult de el”.

Spune că a avut parte și de aventuri în camping: „O vulpe a prins și a omorât o rață chiar lângă cortul meu, la ora două dimineața. A fost un haos în toată regula”.

Spune că în timpul furtunilor din Germania de acum două săptămâni o creangă i-a căzut pe cort, dar în rest n-a avut nicio neplăcere: „Doar zgomote naturale, iar anul acesta am și câțiva colegi care sforăie, dar așa e la camping”.

Parlamentarul spune că este obișnuit cu campingurile din copilărie - așa își petrecea vacanțele împreună cu ai lui. Acum, împreună cu soția și copiii merg tot la camping când pleacă în concedii.

Spune că îi place foarte mult atmosfera din camping și că e asemănătoare cu cea de la partid. Este prieten cu toată lumea și îi plac foarte mult discuțiile de la coada de la duș dimineața. „Particip la discuții, dar de obicei nu spun că lucrez în Bundestag. Oricum, nimeni nu ar crede asta”, spune el.

Hainele pentru serviciu le ține în biroul său, pentru că recunoaște că ar fi complicat să plece echipat în cămașă și costum din cort. La sfârșitul programului își cumpără covrigi și merge cu trenul până la cazare.

Uneori este adus la camping de câte o limuzină neagră a Bundestagului, dar Fechner spune că oamenii de aici nu-și bat capul cu asta: „Desigur, se uită când cineva îmbrăcat într-un costum coboară din limuzină. Dar camperii sunt obișnuiți cu povești nebunești, așa că nu își pun prea multe întrebări”.

Iarna, Fechner se mută la un alt camping care are și cabane din lemn cu încălzire, de „patru metri pătrați, cu un pat”, dar uneori mai merge și la hotel.

