Un fost premier al unei țări din Asia a fost condamnat la moarte. Acuzațiile aduse de tribunalul din Bagnladesh

Data publicării:
Sheikh Hasina
Foto: Sk Hasan Ali / Shutterstock

Tribunalul internațional pentru cauze penale din Bangladesh l-a condamnat pe fostul prim-ministru al țării, Sheikh Hasina, la pedeapsa cu moartea pentru crime împotriva umanității în timpul reprimării revoltelor din 2024. Informația provine din transmisiunea în direct a ședinței de judecată, difuzată de canalul de televiziune BTV.

Curtea a găsit-o pe Sheikh Hasina vinovată pentru toate cele cinci capete de acuzare de crime împotriva umanității. „Am decis să-i dăm pedeapsa cu moartea”, a spus judecătorul.

Pedeapsa cu moartea a fost pronunțată și pentru fostul șef al Ministerului de Interne din Bangladesh, Asaduzzaman Khan Kamal. Fostul inspector general al poliției, Chowdhury Abdullah Al Mamun, care era și el acuzat în acest caz, a primit cinci ani de închisoare. El a acceptat anterior să coopereze cu ancheta și și-a recunoscut vina. Mamun este singurul care a fost prezent la ședința de judecată la pronunțarea sentinței.

Sheikh Hasina nu a fost prezentă în sala de judecată, ea aflându-se în India, unde a plecat după revoltele din august anul trecut. Conform legilor din Bangladesh, ea poate face apel numai în cazul arestării sau dacă se predă autorităților în termen de 30 de zile de la pronunțarea sentinței.

Fosta prim-ministră a declarat în repetate rânduri în interviurile acordate mass-media că nu a dat ordinul de a ucide participanții la revolte și susține că aceste instrucțiuni au venit de la Muhammad Yunus, care a condus guvernul interimar după demisia ei.

În iulie 2024, Bangladeshul a fost cuprins de proteste antiguvernamentale, la care au participat activ studenții nemulțumiți de nivelul ridicat al șomajului și de lipsa perspectivelor economice. Ca urmare a revoltelor și a ciocnirilor dintre protestatari și poliție, au murit aproximativ 1.400 de persoane. La 5 august 2024, Sheikh Hasina a plecat în India. Alegerile parlamentare generale din Bangladesh sunt programate pentru februarie 2026.

Editor : A.R.

