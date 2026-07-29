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Un fost consultant al armatei suedeze a fost găsit vinovat pentru tentativă de spionaj în favoarea Rusiei. Cum a fost pedepsit

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d5rapelul suediei
Serviciul de informaţii suedez consideră Rusia drept „principala ameninţare” la adresa țării. Foto: GettyImages
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Din articol
În paralel, el este acuzat de asociere în scopul comiterii unei crime

Un fost consultant al armatei suedeze, în vârstă de 34 de ani, a fost condamnat miercuri de un tribunal suedez pentru că a încercat să transmită informaţii clasificate serviciilor de informaţii ruse în 2025. Instanţa a decis că bărbatul trebuie să urmeze un tratament psihiatric, relatează AFP.

Suferind de o tulburare psihică gravă, bărbatul, R. T., născut în Suedia din părinţi imigranţi iranieni, a lucrat ca consultant IT pentru armata suedeză între 2018 şi 2022.

Acesta a fost găsit vinovat de faptul că a încercat, în timpul unei călătorii la Moscova, între noiembrie şi decembrie 2025, să divulge informaţii de natură secretă pe care le obţinuse în cadrul activităţii sale profesionale, potrivit hotărârii tribunalului din Stockholm, citată într-un comunicat.

R.T. luase anterior legătura cu serviciile ruse FSB (serviciile de securitate) şi GRU (serviciul de informaţii al armatei) şi dorea să obţină, în schimbul documentelor promise, protecţie din partea autorităţilor ruse, precum şi cetăţenia rusă, potrivit hotărârii judecătoreşti.

În timpul procesului său, care a durat trei zile şi s-a desfăşurat în mare parte cu uşile închise, bărbatul a negat acuzaţiile aduse împotriva sa, notează AFP, citată de News.ro.

În paralel, el este acuzat de asociere în scopul comiterii unei crime

Potrivit acuzării, el a folosit, printre altele, instrumentul de inteligenţă artificială Claude pentru a genera un document intitulat „Petition for Military Protection via GRU Pathway” („Cerere de protecţie militară prin intermediul GRU”), în care expunea motivele pentru care considera că ar trebui să beneficieze de protecţie.

În 2024, bărbatul a înfiinţat o companie specializată în securitate cibernetică care, conform registrelor publice, ar fi trebuit să se concentreze pe „operaţiuni cibernetice ofensive”.

În paralel, el este acuzat de asociere în scopul comiterii unei crime. Ancheta continuă în această privinţă, a precizat, la rândul său, SAPO, serviciul de informaţii suedez.

SAPO consideră Rusia drept „principala ameninţare” la adresa Suediei, ţară care a aderat la NATO în 2024.

Editor : Liviu Cojan

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