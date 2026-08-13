Doi români din UK au fost condamnați la 17 ani de închisoare. Ademeneau bărbați cu servicii sexuale, apoi îi drogau și îi jefuiau

Doi români din Marea Britanie care au drogat mai mulți bărbați pentru a-i jefui au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare pentru uciderea a doua dintre victime și otrăvirea altora, relatează BBC.

Adina Mihai și Mădălin Dumitru au recunoscut acuzațiile de ucidere din culpă în cazul lui Gary Mouat (36 de ani) și al lui Malcolm King (80 de ani), fapte comise în 2025, respectiv 2024.

Cei doi au recunoscut, de asemenea, încă două capete de acuzare privind administrarea de substanțe toxice altor victime care au supraviețuit.

Mihai și Dumitru au fost condamnați fiecare la 17 ani de închisoare de către Tribunalul din Oxford.

Mihai, care se prefăcea că este lucrătoare sexuală, și partenerul ei, Dumitru, stabileau întâlniri la domiciliul bărbaților care plăteau pentru serviciile pe care ea le promova online.

Femeia le punea apoi în băuturi un sedativ puternic numit gama-butirolactonă (GBL), iar după ce victimele adormeau, cei doi le furau bunuri din case. Doi bărbați au murit din această cauză, în timp ce alți doi, ale căror nume nu au fost făcute publice, au supraviețuit.

La pronunțarea sentinței, judecătoarea a declarat că „multe inimi au fost frânte” din cauza acțiunilor inculpaților, ale căror roluri au fost „la fel de semnificative”. Ea a menționat că cei doi au avut un „plan comun de a droga în secret bărbații” și s-au gândit „prea puțin la consecințele acțiunilor lor”.

Procurorul de caz a explicat că Dumitru o lăsa pe Mihai la locuința victimei și aștepta în apropiere, aparent înarmat, în caz de probleme. După ce încuraja victima să consume alcoolul amestecat cu GBL, Mihai aștepta ca aceasta să își piardă cunoștința înainte de a căuta bani, parfumuri, bijuterii și ceasuri scumpe, a adăugat procurorul de caz.

Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, a fost găsit mort la domiciliul său pe 21 august 2024, iar Gary Mouat, în vârstă de 37 de ani, tot în locuința sa, pe 13 iulie 2025. După autopsie, polițiștii au stabilit Mihai l-a otrăvit pe Mouat cu sedativul GBL, pe care l-a adăugat pe ascuns într-o băutură alcoolică.

Detectivii au emis un buletin informativ către toate celelalte secții de poliție din țară pentru a împărtăși informațiile în cazul în care alte decese inexplicabile ar fi legate de cei doi. După ce au primimit aceste informații, polițiștii din Gloucestershire au analizat din nou moartea lui King, care inițial nu a fost considerată suspectă din cauza unei afecțiuni preexistente.

Teste toxicologice suplimentare au arătat că Mihai îl otrăvise și pe King cu GBL.

Poliția din Thames Valley a descoperit, de asemenea, două victime din sudul Angliei care au supraviețuit după ce Mihai și Dumitru i-au drogat și jefuit. Poliția crede că este posibil să existe și alte victime.

Editor : M.B.